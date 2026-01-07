तुमच्या किचनमधील 'या' भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या 'त्या' वस्तू
प्रत्येक किचनमध्ये तुम्हाला वेगवेगळी स्वयंपाकाची भांडी दिसून येतील. तांबी, पितळ, एल्युमिनियम, प्लास्टीक, काचेची अगदी नॉन स्टिकची भांडी किचनमध्ये पाहिला मिळतात. पण यातील या भांड्यांमुळे मानवांना कॅन्सराचा धोका असतो.
Neha Choudhary | Jan 07, 2026, 07:59 PM IST
मार्केटमध्ये किचनमध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी आज असंख्य वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी उपलब्ध आहेत. आजकाल किचनची शोभा वाढण्यासोबत बनवलेला खाद्यपदार्थ अधिक आकर्षक दिसावा म्हणून आपण वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी घेतो. पण एका संशोधनातून असं समोर आलं की, किचनमधील काही विशिष्ट भांडी ही गंभीर अशा कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराला निमंत्रण देतो.
तसंच भारतात मोठ्या प्रमाणात किचनमध्ये एल्युमिनियमची भांड्यांच्या वापर केला जातो. या भांड्यांमध्ये जर आम्लयुक्त पदार्थ शिजवल्यास त्या अन्नात एल्युमिनियम विरघळते. अशात एल्युमिनियमचे प्रमाण शरीरात वाढल्यास ते मेंदूच्या आरोग्यावर परिणाम करतं. शिवाय पेशींच्या डिएनए रचनेत बदल करून कॅन्सर होण्याची मोठी भीती निर्माण होते.
तसंच अनेक घरांमध्ये प्लास्टीकच्या डब्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. गरम अन्न प्लास्टीकच्या डब्यात ठेवतात किंवा मायक्रोव्हेव्हमध्ये प्लास्टीकची भांड्यांचा वापर केला जातो. संशोधनानुसार प्लॅस्टिकमध्ये बीपीए असल्यामुळे ही रसायनं अन्नावाटे शरीरात गेल्यास हॉर्मोन्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे स्तनांचा कॅन्सर आणि प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
