English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तुमच्या किचनमधील या भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या त्या वस्तू

तुमच्या किचनमधील 'या' भांड्यांमुळे होतो कॅन्सर; तज्ज्ञांनी सांगितलं लगेचच फेकून द्या 'त्या' वस्तू

प्रत्येक किचनमध्ये तुम्हाला वेगवेगळी स्वयंपाकाची भांडी दिसून येतील. तांबी, पितळ, एल्युमिनियम, प्लास्टीक, काचेची अगदी नॉन स्टिकची भांडी किचनमध्ये पाहिला मिळतात. पण यातील या भांड्यांमुळे मानवांना कॅन्सराचा धोका असतो.

Neha Choudhary | Jan 07, 2026, 07:59 PM IST
twitter
1/10

मार्केटमध्ये किचनमध्ये स्वयंपाक करण्यासाठी आज असंख्य वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी उपलब्ध आहेत. आजकाल किचनची शोभा वाढण्यासोबत बनवलेला खाद्यपदार्थ अधिक आकर्षक दिसावा म्हणून आपण वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी घेतो. पण एका संशोधनातून असं समोर आलं की, किचनमधील काही विशिष्ट भांडी ही गंभीर अशा कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराला निमंत्रण देतो. 

twitter
2/10

विज्ञानात सांगण्यात आलंय की, तुम्ही अन्न कोणत्या भांड्यात शिजवतात आणि कोणत्या प्रकारच्या ताट्यात वाढत याला खूप महत्त्व आहे. पण असंख्य लोक आजही त्यागोष्टीकडे दुर्लक्ष करतात. याचा परिणाम आपल्या आरोग्यावर होतो. 

twitter
3/10

असंख्य घरात तुम्हाला नॉन स्टिकची भांडी आढळले. या भांड्यांना अन्न चिकटू नये यासाठी टेफ्लॉनचे कोटींगचा वापर केला जातो. यापूर्वी ही भांडी बनवण्यासाठी पीएफओए म्हणजेच परफ्लोरोक्टॅनिक एसिडचा उपयोग केला जातो. संशोधनातून असं समोर आलं की, ही भांडी उच्च तापमानावर तापल्यानंतर त्यातून विषारी घटक बाहेर येतो. 

twitter
4/10

 इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरनुसार या विषारी घटकामुळे किडनी आणि टेस्टिक्युलर कॅन्सरचा धोका निर्माण होतो. पण आज ही भांडी पीएफओएमुक्त झाली आहे. पण तरीदेखील खराब झालेले किंवा ओरखडे पडलेले नॉन स्टिक भांडी आरोग्यासाठी धोकादायक आहे.    

twitter
5/10

तसंच भारतात मोठ्या प्रमाणात किचनमध्ये एल्युमिनियमची भांड्यांच्या वापर केला जातो. या भांड्यांमध्ये जर आम्लयुक्त पदार्थ शिजवल्यास त्या अन्नात एल्युमिनियम विरघळते. अशात एल्युमिनियमचे प्रमाण शरीरात वाढल्यास ते मेंदूच्या आरोग्यावर परिणाम करतं. शिवाय पेशींच्या डिएनए रचनेत बदल करून कॅन्सर होण्याची मोठी भीती निर्माण होते. 

twitter
6/10

तसंच अनेक घरांमध्ये प्लास्टीकच्या डब्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. गरम अन्न प्लास्टीकच्या डब्यात ठेवतात किंवा मायक्रोव्हेव्हमध्ये प्लास्टीकची भांड्यांचा वापर केला जातो. संशोधनानुसार प्लॅस्टिकमध्ये बीपीए असल्यामुळे ही रसायनं अन्नावाटे शरीरात गेल्यास हॉर्मोन्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे स्तनांचा कॅन्सर आणि प्रोस्टेट कॅन्सरचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. 

twitter
7/10

तुम्हाला कॅन्सरचा धोका टाळायाचा असेल तर तज्ज्ञ सांगतात की, लोखंडी, स्टेनलेस स्टिल किंवा मातीची भांडी उपयोग करा. ही भांडी नैसर्गिक तर आहेच शिवाय या भांड्यात शिजवलेले अन्नाचे पोषण टिकवून ठेवण्यास मदत होते. 

twitter
8/10

तज्ज्ञ सांगतात की, जर तुमच्या घरातील नॉन स्टिक तव्यावर ओरखडे पडलले असेल तर तो वापरणे बंद करा.  तसंच तीर प्लास्टीकच्या भांड्यात अन्न गरम चुकूनही करु नका.  

twitter
9/10

लोखंडी कढईत भाजी केल्यानं अन्नातील लोहाचे प्रमाण वाढण्यास मदत होते त्यामुळे तुमचे आणि तुमच्या प्रियजनांची आरोग्यासाठी उत्तम राहण्यास मदत होते. 

twitter
10/10

(Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

twitter
पुढील
अल्बम

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

पुढील अल्बम

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll!

जय दुधाणेचा Attitude पाहून नेटकऱ्यांनी केला Troll! 10
तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?

तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?

तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया? 7
Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती 9
2026 मध्ये SIP प्लान करताना &#039;या&#039; टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा! 11