Marathi News
  • फोटो
  • Mahashivratri 2026 : या महिलांनी चुकूनही करु नये महाशिवरात्रीचा उपवास, अन्यथा संकटाला द्याल निमंत्रण

Mahashivratri 2026 : 'या' महिलांनी चुकूनही करु नये महाशिवरात्रीचा उपवास, अन्यथा संकटाला द्याल निमंत्रण

Mahashivratri 2026 : धर्मशास्त्रात महाशिवरात्री हा सर्वात महत्त्वाचा आणि फलदायी सण मानला जातो. हा दिवस महादेवाला समर्पित करण्यात आला आहे. यादिवशी निर्जळी किंवा कडक उपवास करण्यात येतो. यादिवशी करण्यात आलेला उपवास अतिशय फलदायी मानला जातो.

Neha Choudhary | Feb 13, 2026, 02:30 PM IST
Mahashivratri

हिंदू पंचांगानुसार यंदा महाशिवरात्रीचं व्रत हे येत्या रविवारी 15 फेब्रुवारी 2026 रोजी करण्यात येणार आहे. यादिवशी शिवभक्त महादेवाची पूजाअर्चा करतात आणि त्यासोबत निर्जळी किंवा कडक उपवास करतात. 

Mahashivratri

पण शास्त्र आणि आयुर्वेदानुसार महाशिवरात्रीचा उपवास हा काही महिलांसाठी हितकारक नाही. त्यामुळे या महिलांनी उपवास करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. 

Mahashivratri

मासिक पाळीच्या काळात महिलांनी महाशिवरात्रीचा उपवास करणे टाळावे. कारण या काळात महिलांना अतिशय रक्तस्त्राव होत असतो ज्यामुळे त्यांना अशक्तपणा येतो. एवढंच नाहीतर पोटदुखी, कंबरदुखी आणि थकवा महिलांना जाणवत असतो. त्यामुळे या महिलांनी उपवास करु नये. पण यादिवशी महिलांनी महादेवाचा जप केल्यास त्यांची पूजा देवापर्यंत पोहोचते, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय. 

Mahashivratri

एखाद्या व्यक्ती किंवा महिलेला अनेक दिवसांपासून अशक्तपणा किंवा अॅनिमियाचा त्रास होत असेल तर यांनी महाशिवरात्रीचा उपवास टाळावा. जर यांनी उपवास केल्यास त्यांना तीव्र डोकेदुखी किंवा चक्कर येण्याची दाट शक्यता आहेय त्यामुळे या महिलांनी फक्त महादेवाची पूजा करावी. 

Mahashivratri

तसंच गर्भवती महिलांनीही महाशिवरात्रीचा उपवास करु नये. महाशिवरात्रीचा उपवास हा कडक आणि निर्जळी करण्यात येतो. अशा परिस्थितीत गर्भातील बाळाच्या वाढीसाठी गरोदर महिलांनी हा उपवास चुकूनही करु नये. या उपवासामुळे महिला आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी धोका निर्माण होऊ शकतो.

Mahashivratri

त्याचप्रमाणे महिला स्तनपान करत असेल तर त्यांनी महाशिवरात्रीचा उपवास करु नये. कारण आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात की, उपवास केल्यामुळे महिलेला अन्नाच्या कमतरतेमुळे दुधाचे प्रमाण कमी होण्याची दाट शक्यता असते, ज्यामुळे बाळाची भूक भागणार नाही. त्यामुळे या महिलांनीही उपवास करु नये. 

Mahashivratri fasting

आरोग्यदृष्ट्या ज्या महिलांना शुगर किंवा मधुमेहाचा त्रास आहे, त्यांनी महाशिवरात्रीचा कडक किंवा निर्जळी उपवास न करणे हिताचे ठरणार आहे. तज्ज्ञ सांगतात, हायपोग्लायसेमिया या आजाराचा धोका महाशिवरात्रीचा उपवास केल्यामुळे वाढू शकतो. 

Mahashivratri fasting

तज्ज्ञ सांगतात की, ज्या व्यक्तींना किंवा महिलांना गंभीर आजार, नुकतेच ते आजारातून बरे झाले असेल, कुठल्या आजाराचे औषधं सुरु असल्यास किंवा सर्जरी झाली असल्यास महाशिवरात्रीचा उपवास करु नये. (Disclaimer : वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही.)  

