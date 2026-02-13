Mahashivratri 2026 : 'या' महिलांनी चुकूनही करु नये महाशिवरात्रीचा उपवास, अन्यथा संकटाला द्याल निमंत्रण
Mahashivratri 2026 : धर्मशास्त्रात महाशिवरात्री हा सर्वात महत्त्वाचा आणि फलदायी सण मानला जातो. हा दिवस महादेवाला समर्पित करण्यात आला आहे. यादिवशी निर्जळी किंवा कडक उपवास करण्यात येतो. यादिवशी करण्यात आलेला उपवास अतिशय फलदायी मानला जातो.
Neha Choudhary | Feb 13, 2026, 02:30 PM IST
मासिक पाळीच्या काळात महिलांनी महाशिवरात्रीचा उपवास करणे टाळावे. कारण या काळात महिलांना अतिशय रक्तस्त्राव होत असतो ज्यामुळे त्यांना अशक्तपणा येतो. एवढंच नाहीतर पोटदुखी, कंबरदुखी आणि थकवा महिलांना जाणवत असतो. त्यामुळे या महिलांनी उपवास करु नये. पण यादिवशी महिलांनी महादेवाचा जप केल्यास त्यांची पूजा देवापर्यंत पोहोचते, असं शास्त्रात सांगण्यात आलंय.
