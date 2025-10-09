English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'ते दोघे मेकअप रुममध्ये...'; अमिताभ आणि रेखामधील 'त्या' क्षणाचा शत्रुघ्न सिन्हाकडून खुलासा, 'दोघांमधील नातं...'

Entertainment Gossip : बॉलिवूडमध्ये सर्वात गाजलेली प्रेम कहाणी म्हणजे रेखा आणि अमिताभ बच्चन यांची होती. खरं तर यांच्यामधील नात्याची आजही चर्चा होते. 

Neha Choudhary | Oct 09, 2025, 11:24 PM IST
 10 ऑक्टोबरला रेखा आपला 71 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. तर विशेष म्हणजे 11 ऑक्टोबरला अमिताभ बच्चन त्यांचा 83 वा वाढदिवस साजरा करणार आहेत. 

अमिताभ आणि रेखा यांच्या अफेयरची चर्चा 'दो अंजाने' चित्रपटाच्या सेटवर सुरु झाली. अमिताभ बच्चन यांचं जया बच्चन यांच्याशी लग्न झालं होतं. त्यामुळे अमिताभ यांचं नाव रेखासोबत जोडल्या जात असल्याने चाहत्यांची भुवया उंचावल्या होत्या. ऑनस्क्रीन अमिताभ आणि रेखा यांची जोडी चाहत्यांना आवडली होती. त्यामुळे रिअर लाइफमध्ये विवाहित अमिताभशी रेखाशी नाव जोडल्या गेल्यामुळे अनेकांना धक्का बसला होता. 

 त्या काळात अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांच्यातील नात्यासंबंधाबद्दल त्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हाने केला आहे. अभिनेत्याने एनिथिंग बट खामोश: द शत्रुघ्न सिन्हा या शोमध्ये त्यांनी अमिताभ आणि रेखाच्या नात्याबद्दल सांगितलं होतं. 

अमिताभ आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांनी काळा पत्थर या चित्रपटात एकत्र काम केलं. या चित्रपटाच्या शुटिंगच्या वेळीची अमिताभ बच्चन यांना एक अभिनेत्री भेटायला यायची. त्यानंतर दोस्ताना या चित्रपटाच्या सेटवरही ती अभिनेत्री मेकअप रुममध्ये भेटायला यायची. 

शत्रुघ्न सिन्हा पुढे म्हणाल्यात की, अमिताभ यांनी तिला कधीही रुमच्या बाहेर काढलं नाही. शिवाय आमच्यापैकी कोणाशीही अभिनेत्रीची ओळख करुन दिली नाही. पण ही गोष्ट फार काळ लपवून राहू शकत नाही. 

या शोमध्ये शत्रुघ्न सिन्हाने असा खुलासाही केला की, एका काळानंतर शत्रुघ्न आणि अमिताभ यांचं संबंध तणावपूर्ण होऊ लागले होते. एवढंच नाही तर, त्यांचं आणि रेखाचं नातंही फार काही चांगलं नव्हतं. आमच्यामध्ये काही मतभेद होते, ज्यामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ ते दोघांशी बोलत नव्हते. 

शत्रुघ्न म्हणाले की, एका मूर्ख मुद्यावरून रेखा आणि त्यांच्यामध्ये मतभेद झाले होते. या गोष्टीमुळे शत्रुघ्न सिन्हा आणि रेखा 20 वर्ष एकमेकांशी बोलले नव्हते. त्यांनी सांगितलं की, त्यांनी एकदा रेखाची चेष्टा केली होती. जी त्यांना करायला नाही पाहिजे होती. ते पुढे असंही म्हणालेत की, त्या गोष्टीबद्दल रेखा यांनी कधीही माझ्यावर सूड उगवला नाही. 

रेखा आणि शत्रुघ्न सिन्हा यांच्यामधील वाद पूनम सिन्हा यांनी मिटवला. पूनम आणि रेखा या चांगल्या मैत्रिणी आहेत. तिने आम्हाला भूतकाळ विसरून पुढे जाण्यास सांगितलं. त्यानंतर आम्ही एकमेकांना माफ केलं. 

