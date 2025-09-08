English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात चुकूनही खरेदी करु नयेत 'या' 8 गोष्टी; उगाच ओढवेल नाराजी

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष सुरू झाला आहे. या काळात आपण आपल्या पूर्वजांची पूजा करतो आणि त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध घालतो. पितृपक्ष हा असा काळ आहे जेव्हा आपल्याला सात्विक जीवन जगण्याचा सल्ला दिला जातो.   

Shivraj Yadav | Sep 08, 2025, 11:42 AM IST
या काळात अशी अनेक कामं निषिद्ध आहेत. जसं की या काळात मांस, मद्यपान करू नये आणि लसूण आणि कांदा यासारख्या गोष्टी खाऊ नयेत. यासोबतच, पितृपक्षात काही गोष्टी खरेदी करू नयेत. या वस्तू खरेदी केल्याने तुमचे पूर्वज नाराज होऊ शकतात. चला जाणून घेऊया या गोष्टींबद्दल.  

पितृपक्षात तुम्ही लोखंड किंवा लोखंडापासून बनवलेल्या वस्तू खरेदी करू नयेत. तसंच या काळात नवीन कपडे खरेदी करू नयेत.  

या काळात सोने आणि चांदीचे दागिने देखील खरेदी करू नयेत. वाहन खरेदी करणे देखील टाळावे.  

तुम्ही जमीन किंवा घर खरेदी करणे देखील टाळावे. याशिवाय पितृपक्षात बूट आणि चप्पल खरेदी करणे देखील निषिद्ध आहे.  

या काळात लग्न किंवा कोणत्याही शुभकार्यासाठी वस्तू खरेदी करू नयेत. तसंच पितृपक्षात तुम्ही झाडू देखील खरेदी करू नये.  

पितृपक्षात काय खरेदी करणे शुभ आहे?

पितृपक्षात तुम्ही श्राद्धाशी संबंधित वस्तू खरेदी करू शकता. या काळात जव, काळे तीळ, चमेलीचे तेल, तांदूळ इत्यादी वस्तू खरेदी करणे शुभ असते. या काळात अगरबत्ती आणि दिवे खरेदी करणे देखील तुमच्या पूर्वजांना प्रसन्न करते. या गोष्टींबरोबरच, या काळात धार्मिक पुस्तके खरेदी करणे देखील शुभ मानले जाते. 

या गोष्टी खरेदी केल्याने तुमच्या पूर्वजांचा आत्मा प्रसन्न होतो आणि त्यांना समाधान मिळते. खरेदीसोबतच, तुम्ही नमूद केलेल्या गोष्टींचे दान देखील करू शकता.  

पितृपक्षात, जर तुम्ही धार्मिक नियमांचे पालन केले आणि पूर्वजांचे श्राद्ध तर्पण केले तर तुमच्या जीवनातील समस्या दूर होतात. जर तुम्ही पितृदोषाने ग्रस्त असाल तर तुम्हाला त्यापासूनही आराम मिळतो.  

(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती धार्मिक श्रद्धा आणि लोकश्रद्धेवर आधारित आहे. यासाठी कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही)

