  1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

changes from 1st January 2026: 1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात अनेक बदल पाहायला मिळणार आहेत.

Pravin Dabholkar | Dec 23, 2025, 04:04 PM IST
changes from 1st January 2026: 2025 वर्षे संपायला काही दिवस शिल्लक आहेत. सर्वजण 2026 ची वाट पाहतायत. अनेकांनी नव वर्षाचा संकल्प आखलाय.

काय आहेत हे बदल?

 1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात अनेक बदल पाहायला मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांनाच हे बदल अनुभवायला मिळणार आहेत. काय आहेत हे बदल? जाणून घेऊया.

बँकिंग आणि क्रेडिट स्कोअरमध्ये नवे नियम

1 जानेवारी 2026 पासून क्रेडिट स्कोअर कंपन्या आठवड्यातून एकदा माहिती अपडेट करतील, पूर्वी ही प्रक्रिया 15 दिवसांनी होत होती. यामुळे सामान्य नागरिक आणि नोकरदारांच्या कर्ज घेण्याच्या प्रक्रियेत जलद आणि अचूक बदल दिसतील. बँकांनी कर्जावरील व्याजदर कमी केले आहेत, ज्याचा फायदा शेतकरी आणि सामान्य कर्जदारांना होईल. तसेच फिक्स्ड डिपॉझिटच्या व्याजदरातही बदल होतील, ज्यामुळे बचत करणाऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो.

आधार-पॅन लिंकिंग अनिवार्य

नव्या वर्षापासून आधार आणि पॅन कार्ड जोडणे बँकिंग, सरकारी योजना आणि इतर सेवांसाठी सक्तीचे होईल. जर हे लिंक नसेल तर खाती, कर्ज किंवा सरकारी लाभ मिळणे कठीण होईल. याचा थेट परिणाम शेतकरी, नोकरदार आणि सर्वसामान्यांवर होईल, कारण अनेक योजना आणि व्यवहार थांबू शकतात. डिजिटल पेमेंट्स आणि यूपीआयसाठीही कडक नियम लागू होतील.

वेतन आयोग आणि भत्ते

सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 ला संपल्याने आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल. महागाई भत्ता वाढवला जाऊ शकतो, ज्यामुळे नोकरदारांच्या हातात अधिक पैसे येतील. हरियाणासारख्या राज्यांत अंशकालिक आणि दैनिक मजुरांच्या किमान वेतनातही सुधारणा होईल.

ओळखपत्र आणि विमा योजना

उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत पीएम किसान योजनेच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य होईल. हे कार्ड नसेल तर हप्ते मिळणार नाहीत. तसेच पीएम फसल बीमा योजनेत जंगली प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानासाठी भरपाई मिळेल, पण नुकसान ७२ तासांत नोंदवावे लागेल. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळेल आणि योजनांचा लाभ योग्यरित्या पोहोचेल.

इन्कम टॅक्स रिटर्न फॉर्म

नव्या वर्षात आयकर रिटर्न भरण्यासाठी नवे फॉर्म येऊ शकतात, ज्यात बँकिंग आणि खर्चाची माहिती आधीच भरलेली असेल. यामुळे कर भरणे सोपे होईल, पण भरलेली माहिती तपासून घ्यावी लागेल. सामान्य नागरिक आणि नोकरदारांसाठी हे कर प्रक्रिया सुलभ करेल, पण चुका टाळण्यासाठी सावध राहावे लागेल.

एलपीजी आणि इंधन दर

घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमती नव्याने ठरवल्या जातील. विमान इंधनाच्या दरात बदल झाल्यास हवाई तिकिटे महाग होऊ शकतात. याचा परिणाम घरगुती बजेट आणि प्रवास खर्चावर होईल, विशेषतः सर्वसामान्य कुटुंबांना स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरांमुळे फरक पडेल.

इतर क्षेत्रांतील बदल

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अल्पवयीन मुलांसाठी कडक नियम येऊ शकतात. शहरांत प्रदूषण कमी करण्यासाठी जुन्या डिझेल-पेट्रोल वाहनांवर बंदी आणि डिलिव्हरी नियम बदलतील. हे बदल पर्यावरण रक्षणासाठी असले तरी वाहतूक आणि व्यवसाय करणाऱ्यांना त्रास होऊ शकतो. एकूणच हे नवे नियम जीवन सोपे आणि सुरक्षित करतील, पण त्याची तयारी आधीच करावी.

