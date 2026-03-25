आयपीएलमधून अचानक गायब झाले 'हे' 5 संघ, एकाने तर पटकावलं होतं IPL चं विजेतेपद

IPL 2026 : आयपीएल 2026 स्पर्धेला येत्या 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. यंदा इंडियन प्रीमियर लीग या स्पर्धेचा 19 वा सीजन असून या सीजनमध्ये एकूण 10 संघ विजेतेपदाच्या ट्रॉफीसाठी भिडणार आहेत. अशातच आयपीएलच्या इतिहासातील अशा काही संघांबद्दल जाणून घेऊयात की जे एकेकाळी या आयपीएल सीजनचा भाग होते, मात्र आता 5 संघ अचानकपणे आयपीएलमधून अचानक गायब झाले. 

Pooja Pawar | Mar 25, 2026, 08:03 PM IST
डेक्कन चार्जर्स :

डेक्कन चार्जर्स हा आयपीएलच्या सुरुवातीला स्पर्धेचा भाग होता. 2008 मध्ये पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटी असलेल्या या संघाने 2009 मध्ये थेट आयपीएलचं चॅम्पिअनपद पटकावलं होतं. मात्र 2012 मध्ये आर्थिक संकट आल्याने तसेच बँक गॅरंटी देण्यास उशीर झाल्याने त्यांचा बीसीसीआय सोबतच करार संपला. त्यामुळे 2013 मध्ये त्यांची जागा हे सनरायजर्स हैदराबाद संघाने घेतली.

कोची टस्कर्स केरळ :

 कोची टस्कर्स केरळ हा संघ फक्त 2011 आयपीएलमध्ये खेळला. यात महेला जयवर्धने, ब्रेंडन मॅक्युलम आणि रवींद्र जडेजा सारखे अनेक स्टार खेळाडू होते, मात्र संघाच्या मालकांमध्ये वाद झाल्याने आणि 153 कोटींची बँक गॅरंटी न भरल्यामुळे संघाचा प्रवास एका वर्षातच संपला. त्यानंतर कोची टस्कर्स केरळ हा संघ आयपीएलमध्ये पुन्हा दिसला नाही.

पुणे वॉरियर्स इंडिया :

पुणे वॉरियर्स इंडिया हा संघ सहाराने 3000 कोटींना विकेट घेतला होता. यात संघात सौरव गांगुली आणि युवराज सिंह यांच्या सारखे मोठे खेळाडू सुद्धा होते. मात्र बीसीसीआय सोबत झालेल्या वादामुळे सुब्रत रॉय यांनी 2013 मध्ये या संघाला स्पर्धेतून बाहेर काढले.  

रायझिंग पुणे सुपरजायंट :

सुरेश रैनाच्या नेतृत्वाखालील गुजरात लायन्स संघ 2016  आणि 2017 मध्ये आयपीएलमध्ये खेळत होता. मात्र 2018 मध्ये जेव्हा राजस्थान आणि चेन्नईचे मूळ संघ मैदानात परतले तेव्हा गुजरात लायन्स आणि रायझिंग पुणे सुपरजायंट हे दोन संघ बंद झाले. 

गुजरात लायन्स :

 2016 आणि 2017 मध्ये चेन्नई सुपरकिंग्स आणि राजस्थान रॉयल्सवर बंदी घातलेली असताना दोन संघांना तात्पुरत्या स्वरूपात आयपीएलमध्ये समावेश करण्यात आलेला होता. यावेळी स्टीव्ह स्मिथच्या नेतृत्वात पुण्याने 2017 मध्ये फायनल गाठली होती.       

आयपीएल 2026 ला सुरुवात 28 मार्च पासून सुरुवात होणार आहे. यात पहिला सामना हा गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायजर्स हैदराबाद यांच्यात खेळवण्यात येणार आहे.   

देशातील काही राज्यात विधानसभेच्या निवडणूका असल्याने आयपीएल 2026 च्या पहिल्या सत्राचं वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे. यानुसार 28 मार्च ते 12 एप्रिल दरम्यान 20 आयपीएल सामने खेळवले जातील. 

Photos : महादेवांच्या भक्तीत रंगली अनन्या पांडे; नागेश्वर-द्वारिकाधीश येथे घेतलं दर्शन

सूरज चव्हाणबाबत खुलासा; 'येडा बनून पेढा खाणारा' मागचं सत्य काय?

सेल फिरवल्यानंतर किंवा घासल्यानंतर टिव्ही रिमोट पुन्हा कसा सुरू होतो, यामागचे तंत्रज्ञान काय?

रामनवमीचा दिवस पण पूजा मात्र रावणाची, महाराष्ट्रातील अनोखे गाव कुठे आहे?

