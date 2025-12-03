English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹115300000000 दान केल्यानंतर म्हणाले, '95 व्या वर्षीही जिंवत आहे हे नशीब, एवढं...'

95 Year Old Man Charity: जगातील सर्वात श्रीमंत गुंतवणूकदारांपैकी एक असलेली ही व्यक्ती आहे तरी कोण आणि तिने तिच्या निधनानंतर संपत्तीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय.

Swapnil Ghangale | Dec 03, 2025, 03:06 PM IST
पत्र सध्या चर्चेत

warrenbuffett

या व्यक्तीने काही आठवड्यांपूर्वी लिहिलेलं एक पत्र सध्या चर्चेत आहे. नेमकं त्याने यात काय म्हटलंय जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....

95 वर्षीय गुंतवणुकदार

warrenbuffett

जगातील सर्वात श्रीमंत गुंतवणुकदार किंवा शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात जगभरात चर्चेत असलेल्या एका 95 वर्षीय गुंतवणुकदाराने त्याच्याकडील 11 हजार कोटींहून अधिकची संपत्ती दान करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.  

चार कुटुंबांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या फाउंडेशन्सला दान

warrenbuffett

वर्षाच्या अखेरीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरून पायउतार होण्यापूर्वी वॉरेन बफेट बर्कशायर हॅथवे इंक. चे १.३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त शेअर्स चार कुटुंबांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या फाउंडेशन्सला दान करत आहेत. ही रक्कम भारतीय चलना नुसान 11,530 कोटी रुपये इतकी होते. 

क्लास बी शेअर्समध्ये रूपांतर करणार

warrenbuffett

शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीमधील जगभरामध्ये प्रसिद्ध असलेलं नाव अशी ओळख असलेले 95 वर्षीय बफेट बर्कशायरचे 1800 क्लास ए शेअर्सचे 2.7 दशलक्ष क्लास बी शेअर्समध्ये रूपांतर करणार असल्याचं त्यांच्या फर्मने सोमवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे.

पत्नीच्या नावावर संस्था

warrenbuffett

त्यानंतर बफेट त्यातील 1.5 दशलक्ष शेअर्स त्यांच्या दिवंगत पत्नीच्या नावावर असलेल्या सुसान थॉम्पसन बफेट फाउंडेशनला आणि 4 लाख त्यांच्या मुलांच्या फाउंडेशनला, शेरवुड फाउंडेशन, हॉवर्ड जी. बफेट फाउंडेशन आणि नोव्हो फाउंडेशनला देणगी म्हणून देतील.

2006 पासून दान करत आहेत संपत्ती

warrenbuffett

2006 मध्ये, बफेटने गेट्स फाउंडेशनला तसेच त्यांच्या मुलांशी संबंधित फाउंडेशनला देणगी देण्यास सुरुवात केली. नंतर त्यांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्ससोबत गिव्हिंग प्लेज सुरू केले. याचा उद्देश त्यांच्या आयुष्यभऱाच्या कालावधीत किंवा त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची संपत्ती दान करण्याचा आहे.

आणखी देणग्या मिळणार नाहीत

warrenbuffett

गेल्या वर्षी बफेट यांनी जाहीर केले की गेट्स फाउंडेशनला त्यांच्या मृत्यूनंतर आणखी देणग्या मिळणार नाहीत. त्यांची मुलगी आणि दोन मुलं एका नवीन चॅरिटेबल ट्रस्टची देखरेख करतील.

कोणाकडे सोपवली जबाबदारी?

warrenbuffett

बफेट वर्षअखेरीस त्यांचे उत्तराधिकारी ग्रेग एबेल यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची म्हणजेच सीईओची भूमिका सोपवतील अशी अपेक्षा आहे.  

वार्षिक बैठकीत बोलणार नाहीत

warrenbuffett

बफेट म्हणाले की ते आता बर्कशायरचे वार्षिक अहवाल पत्र लिहिणार नाहीत किंवा वार्षिक बैठकीत बोलणार नाहीत. परंतु त्यांनी सांगितले की ते त्यांच्या पारंपारिक थँक्सगिव्हिंग पत्रात भागधारकांना यापुढेही संबोधित करत राहणार आहेत.  

एवढा जगेल असं वाटलं नव्हतं

warrenbuffett

"थँक्सगिव्हिंग जवळ येत असून यानिमित्ताने मी स्वत:ला फार नशीबवान समजतो की मी वयाच्या 95 व्या वर्षीही जिवंत आहे. मी तरुण होतो तेव्हा एवढा जगेल असं वाटलं नव्हतं," असा उल्लेख बफेट यांनी काही आठवड्यांपूर्वी लिहिलेल्या या पत्रात केला.  

