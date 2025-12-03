₹115300000000 दान केल्यानंतर म्हणाले, '95 व्या वर्षीही जिंवत आहे हे नशीब, एवढं...'
95 Year Old Man Charity: जगातील सर्वात श्रीमंत गुंतवणूकदारांपैकी एक असलेली ही व्यक्ती आहे तरी कोण आणि तिने तिच्या निधनानंतर संपत्तीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतलाय.
Swapnil Ghangale | Dec 03, 2025, 03:06 PM IST
1/10
पत्र सध्या चर्चेत
2/10
95 वर्षीय गुंतवणुकदार
3/10
चार कुटुंबांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या फाउंडेशन्सला दान
4/10
क्लास बी शेअर्समध्ये रूपांतर करणार
5/10
पत्नीच्या नावावर संस्था
6/10
2006 पासून दान करत आहेत संपत्ती
7/10
आणखी देणग्या मिळणार नाहीत
8/10
कोणाकडे सोपवली जबाबदारी?
9/10