Marathi News
90 च्या दशकात सलमान-आमिरसोबत झळकलेली 'ही' अभिनेत्री, हिट चित्रपट देऊनही अचानक झाली गायब

सलमान खान आणि आमिर खानसोबत पडद्यावर झळकलेली ही सुंदर अभिनेत्री एका काळी प्रेक्षकांची आवडती होती. मात्र, करिअरच्या मध्यातच ती चित्रपटसृष्टीतून अचानक दूर झाली. आज ती कुठे आणि कशी आहे, ते जाणून घेऊयात.

Intern | Aug 13, 2025, 12:49 PM IST
90 च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री

90 च्या दशकातील अनेक अभिनेत्री आज प्रकाशझोतातून दूर गेल्या आहेत, तर काही अजूनही इंडस्ट्रीत सक्रिय आहेत. त्यातलीच एक सुंदर अभिनेत्री म्हणजे एकता सोहिनी, जिने सलमान खान आणि आमिर खानसोबत काम केले.   

अनेक हिट चित्रपटांमध्ये काम करूनही एकता सोहनीला हवी तितकी प्रसिद्धी मिळाली नाही आणि ती हळूहळू इंडस्ट्रीतून गायब झाली.

सलमान-आमिरसोबतचे चित्रपट

एकता सोहिनीचे खरे नाव आरती होते, पण देव आनंद यांच्या सूचनेनंतर तिने आपले नाव बदलले. तिने 'साजन' चित्रपटात सलमान खानसोबत आणि 'अव्वल नंबर' मध्ये आमिर खानसोबत अभिनय केला होता.  

मुख्य अभिनेत्री म्हणून मर्यादित ओळख

एकताने 'वंश', 'तहलका', 'नामचिन', 'वास्तव', 'लाइफ हो तो ऐसी' यांसारख्या जवळपास 20 चित्रपटांत काम केले. मात्र, मुख्य अभिनेत्री म्हणून ती फारशी झळकू शकली नाही.

चित्रपटसृष्टीतील नामांकित घराण्यात लग्न

एकताने प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन यांचा मुलगा मोहनीश बहल याच्याशी लग्न केले. तिने मोहनीशसोबत 'संजीवनी-2' मालिकेतही काम केले. तिची 'अव्वल नंबर' चित्रपटामधील भूमिका विशेष गाजली.  

प्रकाशझोतापासून दूर आयुष्य

सध्या 54 वर्षांची एकता सोहिनी पूर्णपणे चर्चांपासून दूर आहे. ती कोणत्याही कार्यक्रमात किंवा पार्टीत दिसत नाही आणि आपले वैयक्तिक आयुष्य शांततेत जगत आहे. तिला प्रणूतन आणि क्रिशा या दोन मुली आहेत.  

काजोलची वहिनी

एकता ही अभिनेत्री काजोलची वहिनी आहे. मोहनीश बहलची आई नूतन आणि काजोलची आई तनुजा या सख्ख्या बहिणी आहेत.   

सलमानशी खास नाते

एकताची मुलगी प्रणूतन हिने 2019 मध्ये 'नोटबुक' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आणि तिला लाँच करणारा सलमान खानचं होता. मोहनीश बहल आणि सलमानची मैत्री चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध आहे, विशेष म्हणजे 'हम साथ साथ हैं' मधील त्यांची भावाभावांची जोडी. या चित्रपटातील त्यांचे बाँडिंग खूपचं छान होते. 

