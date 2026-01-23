पर्यटकांची पहिली पसंती! कोकणातील या 'मिनी मालदीव'चे सौंदर्य पाहून व्हाल थक्क, मुंबई-पुण्याहून कसं जायचं? जाणून घ्या
Nivati Beach Sindhudurga Mini Maldives: पर्यटकांची पसंती आता परदेशांऐवजी महाराष्ट्रातील कोकणाकडे, विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती समुद्रकिनाऱ्याकडे वळत आहे. निळाशार समुद्र, पांढरी वाळू, ऐतिहासिक निवती किल्ला, आणि लाइटहाउस ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत. पर्यटक येथे अस्सल मालवणी जेवण, वॉटर स्पोर्ट्स आणि डॉल्फिन दर्शनाचा आनंद घेऊ शकतात. तसेच, 'म्हातारीची चूल' हे वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाण आणि सूर्यास्ताचे मोहक दृश्य पर्यटकांना भुरळ पाडत आहे.
Manali Sagvekar | Jan 23, 2026, 01:46 PM IST
सिंधुदुर्ग जिल्हा
निवती समुद्र
मालवणी संस्कृती
निळेशार पाणी, पांढरी वाळू
निवती किल्ला
भोगवे समुद्रकिनारा, कर्ली खाडी
म्हातारीची चूल
मोहक दृश्य
