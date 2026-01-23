English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • पर्यटकांची पहिली पसंती! कोकणातील या मिनी मालदीवचे सौंदर्य पाहून व्हाल थक्क, मुंबई-पुण्याहून कसं जायचं? जाणून घ्या

पर्यटकांची पहिली पसंती! कोकणातील या 'मिनी मालदीव'चे सौंदर्य पाहून व्हाल थक्क, मुंबई-पुण्याहून कसं जायचं? जाणून घ्या

Nivati Beach Sindhudurga Mini Maldives: पर्यटकांची पसंती आता परदेशांऐवजी महाराष्ट्रातील कोकणाकडे, विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती समुद्रकिनाऱ्याकडे वळत आहे. निळाशार समुद्र, पांढरी वाळू, ऐतिहासिक निवती किल्ला, आणि लाइटहाउस ही येथील प्रमुख आकर्षणे आहेत. पर्यटक येथे अस्सल मालवणी जेवण, वॉटर स्पोर्ट्स आणि डॉल्फिन दर्शनाचा आनंद घेऊ शकतात. तसेच, 'म्हातारीची चूल' हे वैशिष्ट्यपूर्ण ठिकाण आणि सूर्यास्ताचे मोहक दृश्य पर्यटकांना भुरळ पाडत आहे.   

Manali Sagvekar | Jan 23, 2026, 01:46 PM IST
twitter
1/10

सिंधुदुर्ग जिल्हा

Sindhudurga

आजकाल पर्यटकांचा कल थायलंड, स्विझरलँड किंवा बालीकडे नाही तर महाराष्ट्रातील कोकणाकडे वळताना दिसत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला भेट देणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची पहिली पसंती वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती समुद्रकिनारा बनत आहे.   

twitter
2/10

निवती समुद्र

Nivati Beach

निळाशार निवती समुद्र, स्वच्छ समुद्रकिनारा आणि निवती लाइटहाउस हे पर्यटकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदु ठरत आहेत.   

twitter
3/10

मालवणी संस्कृती

Malvani Culture

याशिवाय तेथील मालवणी संस्कृतीही अनुभवण्यास मिळते. याचसोबत जेवणात ताजे मासे अशा अस्सल मालवणी चवीचा आनंद घेता येतो, वॉटर स्पोर्ट्स आणि डॉल्फिन दर्शनही होते.   

twitter
4/10

निळेशार पाणी, पांढरी वाळू

Blue Sea Water, White Sand

निळेशार पाणी, पांढरी वाळू असलेला हा निवती समुद्रकिनारा समुद्राच्या मध्यभागी स्थित आहे. सूर्याच्या सोनेरी किरणांमुळे या ठिकाणाचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसते.   

twitter
5/10

निवती किल्ला

Nivati Fort

येथील आकर्षणाचा आणखी एक केंद्र बिंदू म्हणजे निवती किल्ला. हा किल्ला समुद्राजवळील एका डोंगरावर स्थित आहे.   

twitter
6/10

भोगवे समुद्रकिनारा, कर्ली खाडी

Bhogave Beach, Karli Khadi

निवती किल्ल्याच्या बुरूजावरून भोगवे समुद्रकिनारा आणि कर्ली खाडीचे सुंदर दृश्य पहायला मिळते. तसेच सुर्यास्ताच्यावेळी डोळ्यांचे पारणे फेडणारा नजारा पहायला मिळतो.   

twitter
7/10

म्हातारीची चूल

Mahatarachi chul

येथे असे एक ठिकाण आहे जे 'म्हातारीची चूल' म्हणून ओळखले जाते. हे ठिकाण लाइटहाउसजवळ स्थित आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी पर्यटकांसाठी खास बोटींचीही सोय केली जाते.   

twitter
8/10

मोहक दृश्य

Beautiful Views

बोटीतून सफर करताना समुद्रातील खंडकांच्या फटीतून पाण्याच्या लाटा उंचापर्यंत टकरावत असतात. सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्यावेळी हे दृश्य अधिक मोहक वाटते.   

twitter
9/10

निवती समुद्रकिनारा

Nivati Beach

हा निवती समुद्रकिनारा मालवण शहरापासून साधारण 28-30 किमी अंतरावर आहे. तसेच कुडाळ रेल्वे स्थानक किंवा कुडाळ एसटी डोपोजवळ आल्यानंतर कुडाळ शहरापासून साधारण 26 किमी अंतरावर आहे.   

twitter
10/10

मुंबई पुण्यातून कसे पोहोचाल?

How To Reach From Mumbai-Pune?

इथे पोहोचण्यासाठी कोकण रेल्वेतून प्रवास करून कुडाळला पोहोचा. पुण्याहून प्रवास करणारे कोल्हापूर गगनबावडा मार्गे कुडाळ असा प्रवास करून येथे पोहोचू शकतात.   

twitter
पुढील
अल्बम

मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक

पुढील अल्बम

मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक

मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक

मंडप सजला, नवरा-नवरी आले अन् श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणींचा विवाह सोहळा पार पडला; बघा देवाच्या लग्नाची झलक 9
Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजींचे &#039;हे&#039; स्फुरण भरवणारे Quotes आजही देतात प्रेरणा

Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजींचे 'हे' स्फुरण भरवणारे Quotes आजही देतात प्रेरणा

Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजींचे 'हे' स्फुरण भरवणारे Quotes आजही देतात प्रेरणा 8
भारत-बांगलादेश वाद कसा सुरू झाला? टी20 विश्वचषक बहिष्कारापासून ते मुस्तफिजूर रहमानपर्यंत; 10 मुद्द्यांमध्ये सर्वकाही समजून घ्या

भारत-बांगलादेश वाद कसा सुरू झाला? टी20 विश्वचषक बहिष्कारापासून ते मुस्तफिजूर रहमानपर्यंत; 10 मुद्द्यांमध्ये सर्वकाही समजून घ्या

भारत-बांगलादेश वाद कसा सुरू झाला? टी20 विश्वचषक बहिष्कारापासून ते मुस्तफिजूर रहमानपर्यंत; 10 मुद्द्यांमध्ये सर्वकाही समजून घ्या 12
Balasaheb Thackeray Jayanti Wishes: शिवसैनिकांसाठी खास Instagram Message Caption व्हॉट्सॲप स्टेटस, शुभेच्छा आणि प्रेरणादायी विचार...

Balasaheb Thackeray Jayanti Wishes: शिवसैनिकांसाठी खास Instagram Message Caption व्हॉट्सॲप स्टेटस, शुभेच्छा आणि प्रेरणादायी विचार...

Balasaheb Thackeray Jayanti Wishes: शिवसैनिकांसाठी खास Instagram Message Caption व्हॉट्सॲप स्टेटस, शुभेच्छा आणि प्रेरणादायी विचार... 8