15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रदर्शित झालेले 'हे' ब्लॉकबस्टर चित्रपट; विक्रम मोडून केलेली कोटींची कमाई; नक्की पाहा
15 ऑगस्ट रोजी अनेक हिंदी चित्रपटांनी प्रेक्षकांची मने जिंकत बॉक्स ऑफिसवर अफाट यश मिळवले. काही कमी बजेटच्या चित्रपटांनी तर निर्मात्यांना चांगलीच कमाई करून दिली आणि विक्रम मोडले.
Intern | Aug 14, 2025, 03:54 PM IST
1/9
2/9
3/9
एक था टायगर
रॉ एजंटच्या धाडसी प्रवासावर आधारित हा चित्रपट 15 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रदर्शित झाला होता. त्याने देशभक्ती केवळ युद्धातच नाही, तर हेरगिरी आणि त्यागातही दडलेली असते, हा संदेश दिला. भारत-पाकिस्तान संबंधांची नाजूक बाजू दाखवत शांततेचा संदेश देणाऱ्या या चित्रपटाने भारतात 198.78 कोटी आणि जागतिक स्तरावर 320 कोटींची कमाई केली.
4/9
मिशन मंगल
5/9
शोले
6/9
सिंघम
7/9
सत्यमेव जयते
8/9
तेरे नाम
9/9