15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रदर्शित झालेले 'हे' ब्लॉकबस्टर चित्रपट; विक्रम मोडून केलेली कोटींची कमाई; नक्की पाहा

15 ऑगस्ट रोजी अनेक हिंदी चित्रपटांनी प्रेक्षकांची मने जिंकत बॉक्स ऑफिसवर अफाट यश मिळवले. काही कमी बजेटच्या चित्रपटांनी तर निर्मात्यांना चांगलीच कमाई करून दिली आणि विक्रम मोडले.

Aug 14, 2025, 03:54 PM IST
15 ऑगस्ट हा केवळ स्वातंत्र्याचा दिवस नाही, तर चित्रपटसृष्टीसाठीही उत्साह आणि रोमांचाचा क्षण ठरतो. गेल्या काही वर्षांत या दिवशी अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले ज्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर तर केलंच, पण बॉक्स ऑफिसवर विक्रमही रचले.

'शोले' पासून 'तेरे नाम', 'सत्यमेव जयते', 'सिंघम रिटर्न्स' आणि 'मिशन मंगल' पर्यंत, या चित्रपटांनी संघर्ष, आशा आणि भारतीय भावनांचा प्रभावी प्रत्यय दिला. 15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रदर्शित होणारे हे चित्रपट प्रेक्षकांसाठी खास अनुभव ठरले.

एक था टायगर

रॉ एजंटच्या धाडसी प्रवासावर आधारित हा चित्रपट 15 ऑगस्ट 2012 रोजी प्रदर्शित झाला होता. त्याने देशभक्ती केवळ युद्धातच नाही, तर हेरगिरी आणि त्यागातही दडलेली असते, हा संदेश दिला. भारत-पाकिस्तान संबंधांची नाजूक बाजू दाखवत शांततेचा संदेश देणाऱ्या या चित्रपटाने भारतात 198.78 कोटी आणि जागतिक स्तरावर 320 कोटींची कमाई केली.    

मिशन मंगल

भारतीय वैज्ञानिकांच्या कष्टांना आणि महिलांच्या नेतृत्वाला सलाम करणारा हा चित्रपट 15 ऑगस्ट 2019 रोजी आला होता. 2013 मधील इस्रोच्या मंगळयान मोहिमेवर आधारित या कथेनं जगभरात 290 कोटींची कमाई करत विक्रम मोडले.    

शोले

15 ऑगस्ट 1975 रोजी प्रदर्शित झालेला 'शोले' हा मैत्री, धैर्य आणि न्यायाचा अद्वितीय नमुना ठरला. जय-वीरूची जोडी आणि गब्बरचा आतंक, वाईटाविरुद्ध एकत्र येण्याचा संदेश देत गेला. फक्त 3 कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट 35 कोटींच्या कमाईपर्यंत पोहोचला.

सिंघम

रोहित शेट्टी दिग्दर्शित आणि अजय देवगण अभिनित हा चित्रपट 15 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रदर्शित झाला. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या प्रामाणिक पोलिसाची कहाणी असलेल्या 'सिंघम'ने भारतात 200 कोटी आणि जागतिक स्तरावर 216 कोटींचा गल्ला जमवला.

सत्यमेव जयते

जॉन अब्राहम अभिनित हा अ‍ॅक्शन-ड्रामा 15 ऑगस्ट 2018 रोजी आला होता. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या एका नायकाची कहाणी सांगणारा हा चित्रपट 45 कोटींच्या बजेटवर बनला आणि 121 कोटींची जागतिक कमाई केली.  

तेरे नाम

सतीश कौशिक दिग्दर्शित आणि सलमान खान अभिनित 'तेरे नाम' 15 ऑगस्ट 2003 रोजी प्रदर्शित झाला. राधेच्या प्रेमकथेनं विशेषतः तरुण प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर ठसा उमटवला आणि 19.59 कोटींचे कलेक्शन केले.

गोल्ड

15 ऑगस्ट 2018 रोजी आलेला 'गोल्ड' स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतीय हॉकी संघाच्या ऑलिंपिक सुवर्णपदकाच्या प्रवासावर आधारित होता. अक्षय कुमार, मोनी रॉय आणि सनी कौशल यांच्या भूमिकांनी सजलेला हा चित्रपटही बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला.  

