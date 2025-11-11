महाराष्ट्रातील 'हे' शहर आहे आशियातील सर्वात Happiest City! बीजिंग, शांघाय आणि हाँगकाँगला टाकलं मागे
Happiest City 2025 : नुकताच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार 2025 साठी आशियातील सर्वात आनंदी शहराची घोषणा करण्यात आली आहे. बीजिंग, शांघाय आणि हाँगकाँगला मागे टाकत महाराष्ट्रातील हे शहर आनंदी शहर ठरलंय.
Neha Choudhary | Nov 11, 2025, 08:28 AM IST
हो, ते अगदी बरोबर आहे. या यादीतील पहिल्या क्रमांकाचे शहर भारतातील एक महानगर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई 2025 च्या सर्वात आनंदी शहरांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. 94 टक्के मुंबईकरांचा असा विश्वास आहे की त्यांचं शहर त्यांना आनंद देतं, त्यामुळे ते यावर्षी आशियातील सर्वात आनंदी शहर ठरलंय.
