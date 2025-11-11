English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील 'हे' शहर आहे आशियातील सर्वात Happiest City! बीजिंग, शांघाय आणि हाँगकाँगला टाकलं मागे

Happiest City 2025 : नुकताच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार 2025 साठी आशियातील सर्वात आनंदी शहराची घोषणा करण्यात आली आहे. बीजिंग, शांघाय आणि हाँगकाँगला मागे टाकत महाराष्ट्रातील हे शहर आनंदी शहर ठरलंय. 

Neha Choudhary | Nov 11, 2025, 08:28 AM IST
जगभरात अशी अनेक शहरे आहेत जी एका किंवा दुसऱ्या बाबतीत उत्कृष्ट मानली जातात. काही स्वच्छतेत तर काही शिक्षणात उत्कृष्ट आहेत. पण नुकतेच एक नवीन सर्वेक्षण प्रसिद्ध झाला असून 2025 या वर्षांसाठी आशियातील सर्वात आनंदी शहरांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. 

या वार्षिक सर्वेक्षणात प्रमुख शहरांमधील 18,000 हून अधिक रहिवाशांचे मूल्यांकन या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे. त्यांना त्यांच्या शहराच्या जीवनशैलीबद्दल आणि तेथील लोकांबद्दल कसे वाटते हे विचारण्यात आलं. या नवीनतम सर्वेक्षणात आशियातील सर्वात आनंदी शहर कोणते यांचं नाव जाहीर करण्यात आलंय.

हे नवीनतम सर्वेक्षण टाइम आउटने प्रसिद्ध केलं असून सहभागींनी संस्कृती, अन्न, नाईटलाइफ आणि राहणीमानाच्या गुणवत्तेसह विविध घटकांच्या आधारे त्यांच्या शहरांचे मूल्यांकन करण्यात आलं आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की या यादीत परदेशी शहर नाही तर महाराष्ट्रातील शहराने बाजी मारली आहे.

हो, ते अगदी बरोबर आहे. या यादीतील पहिल्या क्रमांकाचे शहर भारतातील एक महानगर आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई 2025 च्या सर्वात आनंदी शहरांच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. 94 टक्के मुंबईकरांचा असा विश्वास आहे की त्यांचं शहर त्यांना आनंद देतं, त्यामुळे ते यावर्षी आशियातील सर्वात आनंदी शहर ठरलंय.  

सर्वेक्षणानुसार, 89 टक्के मुंबईकरांना त्यांच्या आयुष्यात इतर कोणत्याही ठिकाणापेक्षा येथे जास्त आनंद मिळतो. दरम्यान, 88 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की, शहरातील रहिवासी अधिक आनंदी पाहिला मिळतात. 87 टक्के लोक म्हणतात की अलिकडच्या काळात त्यांच्या आनंदाची भावना वाढलीय.

या यादीत बीजिंग आणि शांघाय दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अनुक्रमे 93% आणि 92% लोक आनंदी आहेत. ही दोन्ही महानगरे सुरक्षितता, सुविधा, परवडणारी क्षमता आणि संस्कृतीमध्ये उच्च स्थानावर आहेत आणि जनरेशन झेडच्या भविष्यासह ते दोलायमान मानले गेले आहेत. 

थायलंडमधील चियांग माई आणि व्हिएतनाममधील हनोई हे शहर पहिल्या पाच शहरांमध्ये या यादीत आहेत. दोन्ही शहरांमध्ये, 88 टक्के लोक म्हणतात की त्यांचे शहर त्यांना आनंद देतात. हनोईने दैनंदिन आनंदात थोडेसे मागे टाकलंय. दोन्ही शहरे त्यांच्या हिरव्यागार जागा, आरामदायी गती आणि खोल सामुदायिक बंधांसाठी प्रसिद्ध आहेत. 

तर सोल, सिंगापूर आणि टोकियो हे खालच्या क्रमांकावर आहेत. टोकियोमधील फक्त 70 टक्के रहिवाशांनी म्हटलंय की हे शहर त्यांना आनंदी देते. जास्त कामाचे तास आणि वेगवान जीवनशैली थकवणारी आहेत. ज्यामुळे तणावमुक्तीसाठी उद्याने, स्नानगृहे आणि निसर्ग सहली किती महत्त्वाच्या आहेत हे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. 

