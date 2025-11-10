English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
दुपारी 2 ते 5 दरम्यान दारु प्यायली, विकली, खरेदी केली तर 26 हजार दंड! नव्या नियमाने खळबळ

Alcohol Rules Tightens: समोर आलेल्या माहितीनुसार अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंट्रोल अॅक्ट अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. नेमके नवे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 10, 2025, 07:48 AM IST
दारुच्या विषयावरुन सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष आमने-सामने

alcholshop

दारुसंदर्भातील नवे नियम लागू केल्याने एका देशात खळबळ उडाली असून सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष आमने-सामने आलेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे समजून घेऊयात...

दारूबाबत कडक नियम

alcholshop

दारूचे सेवन जगाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात केले जाते. मात्र काही देशांमध्ये दारूबाबत कडक नियम आहेत. अलिकडेच दक्षिण आशियामधील एका देशात दारूबंदीचे कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.

गुन्हा केल्यास मोठा आर्थिक भूर्दंड

alcholshop

पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या देशातील नवीन नियमांनुसार, दुपारी 2 ते 5 वाजेपर्यंत दारू पिणे, विकणे किंवा खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असा गुन्हा केल्यास 10 हजार बाथ (अंदाजे 26 हजार) दंड भरावा लागू शकतो. हा नियम 1972 मध्ये लागू केलेल्या नियमाला बळकटी देणारा. संपूर्ण थायलंडमध्ये 8 नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू झाला आहे.  

इथे काही प्रमाणात सूट

alcholshop

समोर आलेल्या माहितीनुसार अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंट्रोल अॅक्ट अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र परवाना असलेली मनोरंजन स्थळे, हॉटेल्स, विमानतळ आणि पर्यटनाचा भाग असलेल्या भागांना काही प्रमाणात सूट देण्यात आलेली आहे.

काही प्रमाणात निर्बंध

alcholshop

तसेच या नवीन नियमांनुसार अल्कोहोलचा प्रचार किंवा जाहिरातींवर थायलंडमध्ये काही प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामुळे आता सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर किंवा इतर क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तींना दारूच्या प्रचारासाठी परवानगी मिळणार नाही.

...तर ते नियमांचे उल्लंघन

alcholshop

थायलंडमध्ये लागू झाल्या नवीन नियमाबाबत बोलताना रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष चॅनॉन कोएटचारोएन यांनी सांगितले की, नवीन नियमांमुळे रेस्टॉरंट्ससाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत एक उदाहरण देताना ते म्हणाले की, जर एखाद्या ग्राहकाने दुपारी 1:59 वाजता बिअर खरेदी केली आणि ती पिण्यासाठी थोडा वेळ घेतला तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल आणि यासाठी त्याला दंड होऊ शकतो. यामुळे विक्री कमी होऊ शकते.

ग्राहकांकडून मागणी

alcholshop

थायलँडमधील बँकॉकचा खाओ सॅन रोड हा बॅकपॅकर हब आहे. या ठिकाणी असलेले बार आणि रेस्टॉरंट्स सकाळी 11 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत दारू विकतात, मात्र अनेकदा ग्राहक यानंतरही दारूची मागणी करत असतात, मात्र आता अशाप्रकारे प्रतिबंधित काळात दारूची विक्री करता येणार नाही.  

विरोधकांनी केला विरोध

alcholshop

सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केला आहे. पीपल्स पार्टीचे खासदार ताओफिफोप लिमजित्राकोर्न यांनी, दारू 24 तास विकली पाहिजे असे विधान केले आहे.  

कायद्याचे उल्लंघन करू शकतात

alcholshop

नवीन नियमांमुळे परदेशी पर्यटकांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यांच्याकडून कायद्याचे उल्लंघन करू शकतात. त्यामुळे आता थायलंडला जाणाऱ्या पर्यटकांना सावध रहावे लागणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत, सौजन्य - फ्रीपिकवरुन साभार)

