दुपारी 2 ते 5 दरम्यान दारु प्यायली, विकली, खरेदी केली तर 26 हजार दंड! नव्या नियमाने खळबळ
Alcohol Rules Tightens: समोर आलेल्या माहितीनुसार अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंट्रोल अॅक्ट अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. नेमके नवे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 10, 2025, 07:48 AM IST
दारुच्या विषयावरुन सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष आमने-सामने
दारूबाबत कडक नियम
गुन्हा केल्यास मोठा आर्थिक भूर्दंड
पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या देशातील नवीन नियमांनुसार, दुपारी 2 ते 5 वाजेपर्यंत दारू पिणे, विकणे किंवा खरेदी करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असा गुन्हा केल्यास 10 हजार बाथ (अंदाजे 26 हजार) दंड भरावा लागू शकतो. हा नियम 1972 मध्ये लागू केलेल्या नियमाला बळकटी देणारा. संपूर्ण थायलंडमध्ये 8 नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू झाला आहे.
इथे काही प्रमाणात सूट
काही प्रमाणात निर्बंध
...तर ते नियमांचे उल्लंघन
थायलंडमध्ये लागू झाल्या नवीन नियमाबाबत बोलताना रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष चॅनॉन कोएटचारोएन यांनी सांगितले की, नवीन नियमांमुळे रेस्टॉरंट्ससाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याबाबत एक उदाहरण देताना ते म्हणाले की, जर एखाद्या ग्राहकाने दुपारी 1:59 वाजता बिअर खरेदी केली आणि ती पिण्यासाठी थोडा वेळ घेतला तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल आणि यासाठी त्याला दंड होऊ शकतो. यामुळे विक्री कमी होऊ शकते.
ग्राहकांकडून मागणी
विरोधकांनी केला विरोध
