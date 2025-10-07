GK: 'या' भारतीय शहराची संपूर्ण अर्थव्यवस्था चालते मिरच्यांवर! तुम्हाला माहित आहे का चिली सिटीचे खरे नाव?
Chilli City: भारतातील एका शहराची संपूर्ण अर्थव्यवस्था मिरच्यांवर चालते. त्याला चिली सिटी म्हणतात. तुम्हाला त्याचे नाव माहित आहे का?
Tejashree Gaikwad | Oct 07, 2025, 03:23 PM IST
गुंटूर मिरचीची मागणी केवळ भारतात नाही तर चीन, अमेरिका, युरोप आणि मध्य पूर्व या देशांमध्येही प्रचंड आहे. या मिरचीचा वापर सॉस, लोणचं, आणि रेड चिली पावडर बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. भारत हा जगातील सर्वात मोठा मिरची उत्पादक आणि निर्यातक देश आहे, आणि या उद्योगात गुंटूरची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे.
