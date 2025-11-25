English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'मी स्वत:ला संपवण्याचा..'; बायकोला वैतागून स्टार क्रिकेटर करणार होता आत्महत्या! 'दहशतवाद्यावरही...'

Indian Cricketer Thought To End His Life: त्याने स्वत: यासंदर्भातील हादरवून टाकणारा खुलासा एका मुलाखतीमध्ये केला आहे. तो नेमकं काय म्हणालाय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 25, 2025, 03:43 PM IST
'हा' भारतीय क्रिकेटर स्वत:च्या जीवाचं बरं वाईट करणार होता पण....

cricketer

खरं तर या क्रिकेटरचं नाव वाचूनच तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसले. मात्र त्याच्याबरोबर जे घडलं ते एखाद्या वाईट स्वप्नासारखं होतं. त्यानेच त्याच्यासोबत घडलेला संपूर्ण प्रकार सांगितलाय. तो नेमकं काय म्हणालाय आणि नक्की झालं काय पाहूयात...

आत्महत्येचा विचार

cricketer

जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक असलेला आणि 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये भारताला अंतिम फेरीपर्यंत घेऊन जाणाऱ्या भारतीय गोलंजाने आत्महत्येचा विचार केला होता असं तुम्हाला सांगितलं तर नक्कीच आश्चर्य वाटेल ना? पण हे खरं आहे.   

कोण आहे हा खेळाडू?

cricketer

ज्या व्यक्तीबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे, मोहम्मद शमी! मी स्वत:ला संपवण्याचा विचार केला होता. मात्र मला ते स्वीकारता आलं नाही, असं शमीने म्हटलं आहे.

क्रिकेटचा मी सदैव ऋणी

cricketer

मला सर्वकाही मिळवून देण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या या क्रिकेटचा मी सदैव ऋणी राहीन. कारण मी नैराश्येमधून बाहेर येण्याठीही याचाच आधार घेतला आणि खेळत राहिलो, असं शमी म्हणाला.

सराव सुरु...

cricketer

"ज्या गोष्टीने मला नाव दिलं. ज्या गोष्टीसाठी मिडिया माझ्या पुढेमागे धावतो ती सोडून हे काय करतोय मी असा विचार मनात आला. मला चाहत्यांचं प्रेम आठवलं आणि मी विचार केला की हे मरु दे, आपण खेळाचा सराव सुरु करु," असा विचार केल्याचं शमीने सांगितलं.  

चार लाख रुपये भरपाई

cricketer

या वर्षी जुलैमध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने शमीला त्याची मुलगी आणि विभक्त झालेली पत्नी हसीन जहाँ हिला दरमहा चार लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे. मुलीला दरमहा अडीच लाख रुपये मिळतील, तर जहाँला दीड लाख रुपये द्यावे लागतील. (फोटोत आपल्या मुलीला मिठी मारताना शमी)  

चार वर्षात मोडलं लग्न

cricketer

2014 मध्ये शमीने पूर्वी मॉडेलिंग करणाऱ्या जहानशी लग्न केलं. 2025 मध्ये, या जोडप्याला मुलगी झाली. हसीन जहाँने शमीवर घरगुती छळाचा आरोप केल्यानंतर 2018 मध्ये हसीन जहाँ आणि मोहम्मद शमी वेगळे झाले.  

'एखाद्या दहशतवाद्यावरही इतके...'

cricketer

"वाईट गोष्टींबद्दल बोलले जाते पण आजकाल ज्या गोष्टी अस्तित्वात नाहीत त्या गोष्टींबद्दल बोलले जाते. मला त्याची सर्वात जास्त भीती वाटते. काल, मी एक फोटो पाहत होतो आणि तो मी कधी काढला हे ही मला आठवत नाही. गेल्या 6-7 वर्षांत माझ्यावर जितके आरोप लावले गेले आहेत - कदाचित एखाद्या दहशतवाद्यावरही इतके आरोप झाले नसते. मी यात काहीही करू शकत नाही," शमीने त्याच्याबद्दल बोलल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद गोष्टी आणि त्याच्यावरील घरगुती छळाच्या आरोपांबद्दल अशा शब्दांमध्ये आपली भूमिका मांडली. 

घरगुती हिंसाचाराचे आरोप

cricketer

2018 मध्ये हसीन जहाँने या शमीवर घरगुती हिंसाचार आणि मारहाणीचा आरोप केला होता. तिने अलीपूर न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत शमी आणि त्याच्या कुटुंबावर हे लोक माझा छळ करतात असा आरोप केला होता.

आयुष्य संपवायचा विचार

cricketer

रजत शर्मा यांच्या 'आप की अदालत'मध्ये सहभागी झालेल्या या खेळाडूने त्याच्या मनात आलेल्या विचारांबद्दल भाष्य केलं. "मी नक्कीच (स्वत:ला संपवण्याचा) विचार केला होता. मात्र माझ्याकडून तसलं काही झालं नाही. मात्र बरं झालं असं काही घडलं नाही, अन्यथा वर्ल्डकप खेळता आला नसता मला. माझ्या डोक्यात तो विचार आला तेव्हा मी असाही विचार केला की अडचणी क्षणिक आहेत. वाईट काळ सुरु आहे तो ही निघून जाईल. आपण आयुष्य संपवायचा विचार करतो, असं स्वत:ला सांगितलं," असं शमी म्हणाला.  

7 लाख रुपये महिना मागणी...

cricketer

कुटुंबाला पोसण्यासाठी हसीन जहाँनेने या वेगवान गोलंदाजाकडे महिन्याला 7 लाख रुपये मागितले होते.

शेवटचा सामना कधी खेळला?

cricketer

मोहम्मद शमीने भारताकडून शेवटचा आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 मध्ये खेळला होता आणि शेवटचा कसोटी सामना 2023 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वर्ल्ड कप फायनलमध्ये खेळला होता. 

अनेक दौऱ्यांना मुकला

cricketer

प्रकृतीसंदर्भातील कारणामुळे शमी इंग्लंड कसोटी दौऱ्याला मुकला होता आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या घरच्या मालिकेसाठी आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या व्हाईट बॉल मालिकेसाठी शमीला बोलावणं आलं नाही.

कामगिरीचा डंका

cricketer

मात्र शमीने रणजीमध्ये आपल्या कामगिरीचा डंका वाजवला. पश्चिम बंगालच्या संघासाठी तो अनेकदा मॅच विनर ठरला. (सर्व फोटो - सोशल मीडियावरुन साभार)

