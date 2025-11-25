'मी स्वत:ला संपवण्याचा..'; बायकोला वैतागून स्टार क्रिकेटर करणार होता आत्महत्या! 'दहशतवाद्यावरही...'
Indian Cricketer Thought To End His Life: त्याने स्वत: यासंदर्भातील हादरवून टाकणारा खुलासा एका मुलाखतीमध्ये केला आहे. तो नेमकं काय म्हणालाय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 25, 2025, 03:43 PM IST
'हा' भारतीय क्रिकेटर स्वत:च्या जीवाचं बरं वाईट करणार होता पण....
आत्महत्येचा विचार
कोण आहे हा खेळाडू?
क्रिकेटचा मी सदैव ऋणी
सराव सुरु...
चार लाख रुपये भरपाई
चार वर्षात मोडलं लग्न
'एखाद्या दहशतवाद्यावरही इतके...'
"वाईट गोष्टींबद्दल बोलले जाते पण आजकाल ज्या गोष्टी अस्तित्वात नाहीत त्या गोष्टींबद्दल बोलले जाते. मला त्याची सर्वात जास्त भीती वाटते. काल, मी एक फोटो पाहत होतो आणि तो मी कधी काढला हे ही मला आठवत नाही. गेल्या 6-7 वर्षांत माझ्यावर जितके आरोप लावले गेले आहेत - कदाचित एखाद्या दहशतवाद्यावरही इतके आरोप झाले नसते. मी यात काहीही करू शकत नाही," शमीने त्याच्याबद्दल बोलल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद गोष्टी आणि त्याच्यावरील घरगुती छळाच्या आरोपांबद्दल अशा शब्दांमध्ये आपली भूमिका मांडली.
घरगुती हिंसाचाराचे आरोप
आयुष्य संपवायचा विचार
रजत शर्मा यांच्या 'आप की अदालत'मध्ये सहभागी झालेल्या या खेळाडूने त्याच्या मनात आलेल्या विचारांबद्दल भाष्य केलं. "मी नक्कीच (स्वत:ला संपवण्याचा) विचार केला होता. मात्र माझ्याकडून तसलं काही झालं नाही. मात्र बरं झालं असं काही घडलं नाही, अन्यथा वर्ल्डकप खेळता आला नसता मला. माझ्या डोक्यात तो विचार आला तेव्हा मी असाही विचार केला की अडचणी क्षणिक आहेत. वाईट काळ सुरु आहे तो ही निघून जाईल. आपण आयुष्य संपवायचा विचार करतो, असं स्वत:ला सांगितलं," असं शमी म्हणाला.
7 लाख रुपये महिना मागणी...
शेवटचा सामना कधी खेळला?
