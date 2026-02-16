English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • ...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार

Old Vehicles Related New Rule: जुन्या वाहनांसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून नेमका हा निर्णय आहे काय? तो कोणत्या वाहनांना लागू होणार? याची कालमर्यादा काय आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Feb 16, 2026, 10:57 AM IST
नव्या निर्णयाने एकच खळबळ! पण कारवाईची निकष काय? कोण अडकणार?

थेट तुमच्या घराबाहेरुन तुमच्या गाड्या उचलून घेऊन जाण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याने या निर्णयाचा सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. हा नियम आहे काय? कोणत्या गाड्यांसाठी आणि कसा अंमलात आणणार जाणून घ्या सर्व माहिती

राज्य सरकार जप्त करणार वाहनं

तुमच्याकडे 10 वर्षांपूर्वीची डिझेल कार असेल किंवा 15 वर्षांपूर्वीची पेट्रोल कार असेल तर ती राज्य सरकार जप्त करणार आहे.  

...तर अडचणी वाढणार

हा निर्णय घेणारं राज्य आहे, दिल्ली! दिल्लीतील रहिवाशांकडे 10 वर्षे जुनी डिझेल कार किंवा 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल कार असेल, तर त्यांची अडचण वाढणार आहे.   

वाहने जप्त करुन...

दिल्लीच्या सार्वजनिक वाहतूक विभागाने असा निर्णय घेतलाय की, अशी रस्त्यावर आढळणारी वाहने जप्त केली जातील आणि ती रद्द केली जातील.  

कोणतेही वाहन उचलून भंगारात नेणार

दिल्ली वाहतूक विभागाने 15 फेब्रुवारी रोजी एक सार्वजनिक सूचना जारी करून असा इशारा दिला की, रस्त्यावर पार्क केलेले किंवा धावणारे कोणतेही जुने वाहन कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय स्क्रॅप केले जाईल. 

हे पाऊल का उचलण्यात आले?

दिल्ली सरकारच्या मते, दिल्लीमध्ये वायुप्रदूषण मानकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

एंड ऑफ लाइफ श्रेणी

या मानकांनुसार, 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वषपिक्षा जुनी पेट्रोल वाहने एंड ऑफ लाइफ श्रेणीत येतात.

ही कारवाई टाळायची असेल तर...

ही कारवाई टाळण्यासाठी, दिल्ली वाहतूक विभागाने जुन्या वाहनांच्या मालकांना ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचे आणि त्यांची वाहने दिल्लीबाहेर नेण्याचे आवाहन करणारी नोटीस जारी केली आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, फ्रिपिकवरुन साभार)

