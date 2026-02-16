...तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता राज्य सरकार घराबाहेरुन परस्पर वाहनं उचलून भंगारात काढणार
Old Vehicles Related New Rule: जुन्या वाहनांसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून नेमका हा निर्णय आहे काय? तो कोणत्या वाहनांना लागू होणार? याची कालमर्यादा काय आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Feb 16, 2026, 10:57 AM IST
1/8
नव्या निर्णयाने एकच खळबळ! पण कारवाईची निकष काय? कोण अडकणार?
2/8
राज्य सरकार जप्त करणार वाहनं
3/8
...तर अडचणी वाढणार
4/8
वाहने जप्त करुन...
5/8
कोणतेही वाहन उचलून भंगारात नेणार
6/8
हे पाऊल का उचलण्यात आले?
7/8