पहिल्या लग्नापासून 3 मुले आणि 2 नातवंडे...; आता एकाच मंडपात केलं दोन पुरुषांशी लग्न, Photo Viral
Woman Married 2 Man : सध्या सोशल मीडियावर एका महिलेच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होत आहे. कारण या महिलेने एकाच मंडपात दोन पुरुषांशी लग्न केलं आहे. या अनोख्या लग्नाची चर्चा सुरु आहे.
Neha Choudhary | Mar 15, 2026, 04:25 PM IST
खाओसोद इंग्लिशच्या वृत्तानुसार, या महिलेचं नाव डुआंगदुआन केत्सारो असं आहे. अनेक वर्षांच्या मैत्रीनंतर त्या तिघ्यांनी एकमेकांच्या संमतीने लग्न केलं.
डुआंगदुआन केत्सारो ही पूर्वी गायक-गीतकार होती. ती पाच वर्षांपूर्वी पटाया इथे ऑस्ट्रियन पोलीस अधिकारी रोमनशी पहिल्यांदा भेटली. त्यानंतर ती निवृत्त ऑस्ट्रियन पोलीस अधिकारी मॅकीला भेटली. मॅकीला आणि रोमन हे जवळचे मित्र आहेत. रोमनला पाच वर्ष आणि एक वर्ष दोघांना डेट केल्यानंतर त्या तिघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला.
अखेर तो क्षण आला आणि या तिघांनी एकाच मंडपात 28 फेब्रुवारीला थायलंडच्या प्रखोन चाई जिल्ह्यात लग्न केलं. जवळचे मित्र आणि कुटुंबीय उपस्थित त्यांनी त्याच्या नात्याला विवाहबंधनात अडकवलं. स्थानिक थाई रीतिरिवाजांनुसार हे लग्न झालं. ज्यामध्ये बाई श्री सु क्वान यांचं आशीर्वाद आणि मनगट बांधणीचा समारंभ करण्यात आला.
