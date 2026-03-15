पहिल्या लग्नापासून 3 मुले आणि 2 नातवंडे...; आता एकाच मंडपात केलं दोन पुरुषांशी लग्न, Photo Viral

Woman Married 2 Man : सध्या सोशल मीडियावर एका महिलेच्या लग्नाचे फोटो व्हायरल होत आहे. कारण या महिलेने एकाच मंडपात दोन पुरुषांशी लग्न केलं आहे. या अनोख्या लग्नाची चर्चा सुरु आहे.

Neha Choudhary | Mar 15, 2026, 04:25 PM IST
एका 37 वर्षीय थाई महिलेने एकाच मंडपात दोन ऑस्ट्रियन पुरूषांशी लग्न केलं. या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून हे लग्न थायलंडच्या प्रखोन चाईमध्ये झालंय. 

खाओसोद इंग्लिशच्या वृत्तानुसार, या महिलेचं नाव डुआंगदुआन केत्सारो असं आहे. अनेक वर्षांच्या मैत्रीनंतर त्या तिघ्यांनी एकमेकांच्या संमतीने लग्न केलं. (हेसुद्धा वाचा  - Trending News : नवरा निघला स्वत:च्या बहीण-भावांचा बाप; सासूसोबत 22 वर्षांचं प्रेमप्रकरण, बायकोने पडकले रंगेहाथ)

डुआंगदुआन केत्सारो ही पूर्वी गायक-गीतकार होती. ती पाच वर्षांपूर्वी पटाया इथे ऑस्ट्रियन पोलीस अधिकारी रोमनशी पहिल्यांदा भेटली. त्यानंतर ती निवृत्त ऑस्ट्रियन पोलीस अधिकारी मॅकीला भेटली. मॅकीला आणि रोमन हे जवळचे मित्र आहेत. रोमनला पाच वर्ष आणि एक वर्ष दोघांना डेट केल्यानंतर त्या तिघांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. 

तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, डुआंगदुआन हिचं पहिलं लग्न झालं आहे. या लग्नातून तिला तीन मुलं नाही तर दोन नातवंडे देखील आहेत. अनेक वर्ष डुआंगदुआन हिने आपल्या आई-वडील आणि मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी खूप कष्ट केलं आहेत, असं म्हणतात.

ती दोन पुरुषांशी एकाच मंडपात लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर याबद्दल तिच्या मुलांशी आणि पालकांशी संवाद साधला. या दोन्ही पुरुषांनी त्या कुटुंबाची घेतलेली काळजी पाहून त्यांनीही या नात्याला मान्यता दिली. 

अखेर तो क्षण आला आणि या तिघांनी एकाच मंडपात 28 फेब्रुवारीला थायलंडच्या प्रखोन चाई जिल्ह्यात लग्न केलं. जवळचे मित्र आणि कुटुंबीय उपस्थित त्यांनी त्याच्या नात्याला विवाहबंधनात अडकवलं. स्थानिक थाई रीतिरिवाजांनुसार हे लग्न झालं. ज्यामध्ये बाई श्री सु क्वान यांचं आशीर्वाद आणि मनगट बांधणीचा समारंभ करण्यात आला.

मुलीच्या या लग्नाबद्दल तिची आई म्हणाली की, तिने गेल्या काही वर्षांत तिच्या मुलीचे कष्ट पाहिले आहेत. आता तिला फक्त डुआंगदुआन आनंदी हवा आहे. या दोघांनी तिची चांगली काळजी घ्यावी एवढीच इच्छा आहे. दरम्यान या विवाह सोहळ्यात प्रत्येक ऑस्ट्रियन पुरूषाने 10 लाख बाहट म्हणजे अंदाजे 2.9 दशलक्ष रुपये हुंडाही दिला हे विशेष आहे. 

खरं तर स्थानिक समुदायात हा विधी एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरा म्हणून पाळला जात असला तरी, थाई नागरी कायद्यानुसार अनेक विवाहांना कायदेशीर मान्यता नाही. राज्यात फक्त एकच विवाह अधिकृतपणे नोंदणीकृत करण्यात येतो.

