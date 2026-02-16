महाराष्ट्रात ‘पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप 2026’ चा थरार! पाचगणीत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा
साता-याच्या पाचणगणी इथे पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आले आहे.
Paragliding at panchgani: महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर म्हणून ओळख असलेलं साताऱ्यातील महाबळेश्वर महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. महाबळेश्वर जवळच असलेल्या पाचगणीत पर्यटक पॅराग्लायडिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी येतात. साता-याच्या पाचणगणी इथे पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेचं खासदार नितीन पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलंय. भारतासह इतर 25 देशांत 200 नामांकित स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवलाय. आतापर्यंत युरोपीय देशांमध्ये आयोजित होणा-या या आंततराष्ट्रीय स्पर्धेचा मान यंदा प्रथमच पाचगणीला मिळाल्यानं जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब ठरलीय.