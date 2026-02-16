English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्रात ‘पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप 2026’ चा थरार! पाचगणीत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा

महाराष्ट्रात ‘पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप 2026’ चा थरार! पाचगणीत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा

 साता-याच्या पाचणगणी इथे पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आले आहे. 

Vanita Kamble | Feb 16, 2026, 10:59 PM IST
Paragliding at panchgani: महाराष्ट्राचे मिनी काश्मीर म्हणून ओळख असलेलं साताऱ्यातील महाबळेश्वर महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. महाबळेश्वर जवळच असलेल्या  पाचगणीत पर्यटक पॅराग्लायडिंगचा थरार अनुभवण्यासाठी येतात.  साता-याच्या पाचणगणी इथे पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप स्पर्धेचं खासदार नितीन पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलंय. भारतासह इतर 25 देशांत 200 नामांकित स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवलाय. आतापर्यंत युरोपीय देशांमध्ये आयोजित होणा-या या आंततराष्ट्रीय स्पर्धेचा मान यंदा प्रथमच पाचगणीला मिळाल्यानं जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब ठरलीय.

1/8

साताऱ्यातील महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आहे. महाबळेश्वरजवळ असलेल्या पाचगणी येथे ‘पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप 2026’ चा थरार रंगला आहे. 

2/8

 पाचगणी येथे ‘पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप 2026’चे स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.   

3/8

भारतासह इतर 25 देशातून 200 नामांकित स्पर्धक या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. 

4/8

पाचचणीचे निसर्ग सौंदर्य पर्टकांना मंत्रमुग्ध करते. याच घनदाट डोंगररांगेत पर्यटक पॅराग्लायडिंगसारख्या थरारक खेळाचा अनुभव घेतता. 

5/8

आतापर्यंत प्रामुख्याने युरोपीय देशांमध्ये पॅराग्लायडिंग स्पर्धांचे आयोजन केले जाते.   

6/8

आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा मान यंदा प्रथमच आपल्या देशातील पांचगणी शहरास मिळाल्याने जिल्ह्यासाठी ही अभिमानाची बाब ठरली आहे.

7/8

महाराष्ट्र शासनाचे पर्यटन संचालनालय आणि हाय फ्लाय पॅराग्लायडिंग, पाचगणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उद्घाटन खासदार नितीन पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.  

8/8

स्पर्धेच्या परीक्षणासाठी पॅराग्लायडिंग वर्ल्ड कप असोसिएशनचे अध्यक्ष  गोरान यांच्यासह जागतिक दर्जाचे तज्ञ पंचांनी हजेरी लावली.   

