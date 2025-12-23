English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तुमचं वय किती? चाळीशी ओलांडण्याआधी फिरुन घ्या भारतातील ही ठिकाण; नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप, थरारक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात

तुमचं वय किती? चाळीशी ओलांडण्याआधी फिरुन घ्या भारतातील 'ही' ठिकाण; नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप, थरारक ठिकाण आपल्या महाराष्ट्रात

भारतातील काही पर्यटन स्थळ अशी आहेत जेथे वय झाल्यानंतर येथे जाणं थोडसं मुश्कील आहे. 

Vanita Kamble | Dec 23, 2025, 07:57 PM IST
twitter

Tourist Places In India : अनेकजण वर्षभर कुठे कुठे फिरायला जायचे प्लान करतात. अनेकदा वर्ष संपते पण फिरायला जाण्याचा प्लान काही प्रत्याक्षात पूर्ण होत नाही. 2025 वर्ष जवळपास संपलं आहे. तुम्ही चाळीशीच्या आसपास असाल तर नुसता प्लान करु नका बॅग भरा आणि लगेच निघा. कारण, भारतात अशी ठिकाणे आहे  जिथे वय झाल्यावर जाणं काहीसं अशक्य आहे. यातील जर एखाद ठिकाण तुमच्या बकेट लिस्ट मध्ये असेल तर, तुम्ही आता गेला नाहीत तर पश्चाताप होईल. भारतातील ही सुंदर पण तितकीच थ्रींलिग ठिकाणे आहेत. यामुळे योग्य वयातच या ठिकाणी फिरले तर आनंद आणि थ्रील दोघांचा अनुभव घेता येईल. 

1/8

फिरण्याने माणसाचा मूड रिफ्रेश होतो. कुठे कुठे फिरायला जायचं याची बकेट लिस्टच अनेकांनी बनवलेली असते. तर, अनेकांना नव नविन ठिकाणे एक्सप्लोर करायला आवडतात. मात्र, अशी काही ठिकाणं आहेत जिथे वय झाल्यावर जाणं काहीसं अशक्य आहे.

twitter
2/8

वाढत्या वयाबरोबर शरीर देखील थकत जाते. यामुळे बकेट लिस्टमध्ये असलेल्या पर्यटनस्थळांना वयाची चाळीशी ओलांडण्याआधीच भेट द्या.  

twitter
3/8

ऋषिकेश हे उत्तराखंडमधील हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेले एक सुंदर पर्यटन स्थळ आहे. येथे बंजी जंपींग, रिव्हर राफ्टिंग, पॅराग्लायडिंगसारखे थरारक अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक येथे येतात.   

twitter
4/8

 स्कुबा डायव्हिंगचा थरारक अनुभव घ्यायचा असेल तर महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग येथील समुद्र किनाऱ्यांना नक्की भेट द्या.   

twitter
5/8

लेह लडाख हे सर्वात साहसी पर्यटनस्थळ आहे. जगभरातील पर्यटकांची लेह लाडखला भेट देण्याची इच्छा असते. लेहमध्ये सामान्यपेक्षा आॅक्सीजन कमी आहे आणि वर चढल्यावर ती आणखी कमी होऊ लागते.  

twitter
6/8

आशिया खंडातील सर्वात खोल दऱ्यांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातल्या साम्रद या गावातील ‘सांधण व्हॅली’चा दुसरा क्रमांक लागतो. या दरीतून जाणारी चिंचोळी वाट पुढे इतकी निमुळती होत जाते की, कित्येक ठिकाणी सूर्याचा प्रकाश जमिनीपर्यंत पोहचत नाही. 

twitter
7/8

हरिहर हा महाराष्ट्रातील सर्वात धोकादायक किल्ला आहे. लोक जीव धोक्यात घालून येथे ट्रेकिंग करतात.  90 अशांवर चढाई करताना डोळे गरगरतात. यामुळे वय झाल्यावर येथे जाणे अशक्य ठरु शकते.   

twitter
8/8

कळसुबाई शिखर हे महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर आहे. कळसुबाई शिखर हे  माऊंट एव्हरेस्ट म्हणून ओळखले जाते. प्रत्येक ट्रेकरच्या बकेट लिस्टमध्ये कळसुबाई शिखर नक्की असते. मात्र, हे शिखर सर करणं सोपं काम नाही. यामुळे वय वाढल्यानंतर कळसुबाई शिखरावर चढाई करणे अवघड ठरु शकते.

twitter
पुढील
अल्बम

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

पुढील अल्बम

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

कुत्र्याने हल्ला केल्यास कसा कराल बचाव? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स 9
अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ!

अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ!

अमृता सुभाषच्या 23 व्या वर्षीची बिकट अवस्था: शरीर निकामी, वजन 100 किलो, व्हीलचेअरवर बसण्याची वेळ! 9
ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत

ईशान किशनच्या आयुष्यातील ‘लकी चार्म’ कोण आहे? जयपूरची सुपरमॉडल गर्लफ्रेंड चर्चेत 8
1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या!

1 जानेवारीपासून तुमच्या आयुष्यात खूप काही बदलणार; शेतकऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम; जाणून घ्या! 9