Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सच्या विजयाचा हिरो, 23 वर्षांच्या तिलक वर्माची संपत्ती पाहून डोळे फिरतील

Tilak Varma Networth : मुंबई इंडियन्सने सोमवारी आयपीएल 2026 च्या 30 व्या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा पराभव करून जबरदस्त कमबॅक केलं. मुंबईने गुजरातवर तब्बल 99 धावांनी विजय मिळवला. मुंबई इंडियन्सचा स्टार फलंदाज 23 वर्षांचा तिलक वर्मा हा या विजयाचा शिल्पकार ठरला. तिलक वर्मा हा भारतीय संघाचा सुद्धा भाग असला तरी त्याला आयपीएलमधूनच सर्वात आधी ओळख मिळाली होती. तेव्हा 23 वर्षांच्या या स्टार फलंदाजांची संपत्ती कोट्यवधींच्या घरात आहे.   

Pooja Pawar | Apr 21, 2026, 10:05 AM IST
मुंबई इंडियन्सने आयपीएल 2026 साठी तिलक वर्माला 8 कोटींना रिटेन केलं आहे. यासह तिलककडे बीसीसीआयचं सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट सुद्धा आहे.   

23 वर्षांच्या या युवा स्टार फलंदाजांची संपत्ती ही जवळपास 8 ते 10 कोटींच्या घरात आहे. तिलकची मुख्य कमाई ही आयपीएल, बीसीसीआयचं सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट आणि ब्रँड एंडॉर्समेन्टच्या माध्यमातून होते.   

2022 ते 2024  दरम्यान तिलक वर्माने प्रत्येक सीजनमध्ये एकूण 1.70 कोटींची कमाई केली. तर आयपीएल 2025 मध्ये मेगा ऑक्शनपूर्वी मुंबई इंडियन्सने त्याला 8 कोटींना रिटेन केलं. 2026 पर्यंत त्याची कमाई ही जवळपास 60 टक्के आयपीएलमधून होते.   

तिलक वर्माकडे बीसीसीआयचे ग्रेड सीचे कॉन्ट्रॅक्ट आहे. याअंतर्गत त्याला 1 कोटी रुपये मिळतात. तसेच टी20 आणि वनडे सामने खेळल्यावर त्याची मॅच फी सुद्धा यात ऍड होते.   

तिलक वर्माने  बूस्ट, एसएस, ड्रीम11 आणि ईबाइकगो सारख्या ब्रँड सोबत करार केला असून यातून त्याची वर्षाची कमाई जवळपास 1 ते 1.5 कोटी एवढी होते.   

तिलक वर्माची महिन्याची कामे ही जवळपास 35 ते 45 लाख रुपये असून यात आयपीएल, बीसीसीआय आणि ब्रँड एंडोर्समेंट्समधून येणाऱ्या कमाईचा समावेश आहे.   

तिलक वर्माचं हैदराबादमध्ये बहुमजली घर असून त्याच्याकडे मर्सिडीज बेंज एस क्लास आणि बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज सारख्या आलिशान गाड्या आहेत.   

तिलक वर्माच्या प्रसिद्धीमध्ये सुद्धा वाढ होत आहे. तसेच मुंबई इंडियन्सच्या या स्टार खेळाडूची संपत्ती पुढील आयपीएल सीजनमध्ये जवळपास 15 ते 20 कोटी पर्यंत पोहोचेल.   

