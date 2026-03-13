'मिस्टर इंडिया’मधली तीना आठवते ? जिच्या डिंपलवर चाहते फिदा होते, आता दिसते खूपच बोल्ड
The child artist from Mr India looks like this now : 38 वर्षांनंतरही श्रीदेवीला टक्कर देणारी अभिनेत्री; लाखो चाहते तिच्या डिंपल्सवर फिदा. तिचा हॉट आणि बोल्ड लूक पाहून तुम्हालाही थोडासा डोळस होईल!
kaveri pimpley | Mar 13, 2026, 02:17 PM IST
1987 साली प्रदर्शित झालेला ‘मिस्टर इंडिया’ हा हिंदी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. चित्रपटात कॉमेडी, अॅक्शन आणि रोमान्सचा अद्भुत संगम प्रेक्षकांना दिला. चित्रपटात अनिल कपूर आणि श्रीदेवी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या. तसेच अनिल कपूरच्या पात्रासोबत राहणाऱ्या अनेक अनाथ मुलांची कथा चित्रपटात दाखवण्यात आली होती.
