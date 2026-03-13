English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
'मिस्टर इंडिया’मधली तीना आठवते ? जिच्या डिंपलवर चाहते फिदा होते, आता दिसते खूपच बोल्ड

The child artist from Mr India looks like this now : 38 वर्षांनंतरही श्रीदेवीला टक्कर देणारी अभिनेत्री; लाखो चाहते तिच्या डिंपल्सवर फिदा. तिचा हॉट आणि बोल्ड लूक पाहून तुम्हालाही थोडासा डोळस होईल!  

kaveri pimpley | Mar 13, 2026, 02:17 PM IST
1/9

1987 साली प्रदर्शित झालेला ‘मिस्टर इंडिया’ हा हिंदी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. चित्रपटात कॉमेडी, अ‍ॅक्शन आणि रोमान्सचा अद्भुत संगम प्रेक्षकांना दिला. चित्रपटात अनिल कपूर आणि श्रीदेवी यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या. तसेच अनिल कपूरच्या पात्रासोबत राहणाऱ्या अनेक अनाथ मुलांची कथा चित्रपटात दाखवण्यात आली होती.

2/9

‘टीना’ नावाच्या बालकलाकाराची भूमिका विशेष लक्षात राहिली. तिच्या गोड आणि निरागस अभिनयामुळे प्रेक्षक तिच्यावर फिदा झाले होते.  

3/9

चित्रपटातील एका बॉम्बस्फोटात ‘टीना’चा मृत्यू होतो, जो आजही प्रेक्षकांना भावनिकपणे आठवतो.  

4/9

‘टीना’ची भूमिका साकारणारी बालकलाकार हुजान खोदाईजी होती. त्या काळी तिच्या अभिनयामुळे ती खूप लोकप्रिय झाली होती.  

5/9

हुजान आता मोठी झाली आहे आणि तिचे काही फोटो सोशल मीडियावर समोर आले आहेत. फोटो पाहून अनेक चाहत्यांना ती ओळखू देखील येत नाही.  

6/9

हुजान सोशल मीडियावर Instagram वर सक्रिय आहे. तरीही, तिने आपली प्रोफाइल प्रायव्हेट ठेवली आहे.  

7/9

तिचा बदल पाहून जुने चाहत्यांना आश्चर्य वाटत आहे. तिचा सौंदर्याचा अंदाज आता प्रेक्षकांना खूपच आकर्षक वाटतो.  

8/9

9/9

‘मिस्टर इंडिया’ मधील बालकलाकारांची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या आठवणींमध्ये जिवंत आहे. हुजान खोदाईजीच्या बदललेल्या लूकमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.

