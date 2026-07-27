/सोन्याच्या दरात वाढ तर चांदीच्या किंमती स्थिर, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा सोनं चांदीचा भाव

Gold And Silver Rate 27 June 2027 : सोनं आणि चांदी हे दोन्ही धातू अतिशय मौल्यवान असून भारतीयांना याचं जास्त अप्रुक आहे. यापासून बनवलेले दागदागिने परिधान करायला अनेकांना आवडतात. मात्र काही महिन्यांपासून सोनं चांदीच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झालीये. तेव्हा देशातील काही प्रमुख शहरांमधील आज 27 जुलै रोजी सोनं चांदीचा भाव काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
सोमवारी 27 जुलै रोजी सोन्याच्या दरात किंचित वाढ झाली असून 24 कॅरेट शुद्धता असणाऱ्या 10 ग्रॅम सोन्याची किंमत मुंबई सारख्या शहरात 1,45,860 रुपये आहे. रविवारच्या तुलनेत यात 93 रुपयांची वाढ झालीये. (Photo Credit - Social Media)
मागील काही दिवसांपासून चांदीचे भाव हे स्थिर आहेत. सोमवारी चांदीचा भाव हा प्रति किलो 2,40,000 रुपये इतका होता. प्रति ग्रॅम चांदीचा भाव हा 240 इतका आहे. (Photo Credit - Social Media)
भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीत सोमवारी 27 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,46,040 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,850 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,540 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सोमवारी 27 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,860 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,390 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
महाराष्ट्रातील पुणे शहरात सोमवारी 27 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,860 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,390 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या कोलकातामध्ये सोमवारी 27 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,860 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,390 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)
भारतातील प्रमुख शहरांपैकी एक असणाऱ्या चेन्नईमध्ये सोमवारी 27 जुलै रोजी सोन्याचे दर : 24 कॅरेट सोने: ₹1,45,860 प्रति 10 ग्रॅम, 22 कॅरेट सोने: ₹1,33,700 प्रति 10 ग्रॅम, 18 कॅरेट सोने: ₹1,09,390 प्रति 10 ग्रॅम. (Photo Credit - Social Media)