अतिसामान्य वाटणारी किचनमधील 'ही' गोष्ट साठवून ठेवण्याची सुवर्णसंधी; कधीही दरवाढ होईल, घाई करा

War Impact on Common People : आखाती देशांमधील युद्धाचा परिणाम आणि या परिणामांच्या झळा मध्यमवर्गीयांपर्यंत पोहोचल्या असून, महागाईची लाट येत असल्याचीच चिन्हं आहेत. मात्र, त्यातच गृहिणींना काहीसा दिलासा देणारी ही बातमी   

Sayali Patil | Apr 16, 2026, 08:19 AM IST
आखाती देश

Tomato prices reach lowest less demand and high supply todays vegeratble rates

War Impact on Common People : आखाती देशांमध्ये सुरु असणाऱ्या युद्धाचे परिणाम आशियाई देशांवर अधिक प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. याच परिणामांचं एक नवं रुप आता मुंबईसह महाराष्ट्रात दिसत आहे. जिथं जणू संकटं एकमेकांशी साखळीप्रमाणं कशी जोडली आहेत हेच लक्षात येत आहे. (छाया सौजन्य-AI)  

दिलासा

सध्या ओढावलेल्या या संकटामुळं शेतकरी आणि व्यापारी धोक्यात आले असले तरीही सामान्यांना मात्र दिलासा मिळत आहे. त्यातही घराच्या बजेटवर लक्ष देणाऱ्या गृहिणींसाठी ही एक चांगली संधी मिळताना दिसत आहे. ज्यामुळं या संधीचं सोनंही करण्यासाठी अनेकींनी पुढाकार घेतला तर उत्तम. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)  

टोमॅटोच्या भावात मोठी घसरण

वाशीतील घाऊक भाजीपाला बाजारात टोमॅटोच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. इथं टोमॅटोचे भाव प्रतिकिलो 10 ते 15 रुपये झाले आहेत. मागणी कमी आणि आवक जास्त असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झालीय. परिणामी किरकोळ बाजारात टोमॅटो 20 ते 30 रुपये किलोनं विकले जात आहेत. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)  

खरेदीदाराचा आकडा

सध्या शहरात सातारा, पुणे, नाशिकमधून टोमॅटो येत आहे आहेत. मात्र मुंबईमधून येणारा खरेदीदाराचा आकडाच कमी झाल्याने बाजारात आलेल्या टोमॅटोला अपेक्षित दर मिळत नाहीय. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)  

युद्धामुळं असणारा तणाव

आखाती युद्धामुळं असणारा तणाव, इंधन आणि गॅसचा तुटवडा या साऱ्यामुळं बंद असणारी काही हॉटेलं, कॅन्टीन असंच चित्र असल्यानंही टोमॅटोची मागणी कमी झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही मोठी समस्या असून, भाव कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचा वाहतूक खर्चही निघत नाहीय. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)  

ग्राहकवर्ग सुखावला

मात्र, या संपूर्ण परिस्थितीत टोमॅटोचे भाव कमी झाल्याने ग्राहकवर्ग सुखावला आहे. एकिकडे मिळेल त्या भावात राहिलेल्या टोमॅटोची विक्री केली जात असल्यानं, येत्या काळात त्यांचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढणार ही शक्यता नाकारता येत नाही. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)  

खरेदी

परिणामी आताच किमान दरात मिळणारे टोमॅटो खरेदी करून त्यांची पेस्ट, प्युरी करून फ्रिजरमध्ये साठवून ठेवत गरजेनुसार त्याला वापर करण्याचा पर्याय बरीच मंडळी वापरु शकतात. ज्यामुळं या संधीचं सोनं त्यांना सहजच करता येईल. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)  

स्वयंपाकघर

थोडक्यात काय, तर स्वयंपाकघरातील कामांदरम्यान अनेकदा अतिसामन्य म्हणून गणल्या जाणाऱ्या या टोमॅटोनं सध्या गृहिणींचं लक्ष वेधलं आहे. त्यामुळं टोमॅटो महाग नसतानाही लक्ष वेधून जातोय हेच खरं. (छाया सौजन्य- पीटीआय आणि सोशल मीडिया)

Birthday Special: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असताना दोन मॉडेल्सना केलं डेट, नंतर पडली एका विवाहित खेळाडूच्या प्रेमात, कोण आहे ही अभिनेत्री?

