Tongue Color reveals Diseases:आजकाल प्रगत चाचण्यांची सुविधा असली तरी, तुम्ही तुमची जीभ, घसा आणि नखे तपासत राहणे आवश्यत असते.
Pravin Dabholkar | Dec 05, 2025, 02:15 PM IST
जिभेचा रंग सांगतो तुमच्या शरीरातील आजार, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितली ओळखायची ट्रीक!
जिभेचा रंग
समस्या
जीभ पांढरी होणे
जर तुमची जीभ खूप पांढरी होत असेल तर ते पोट खराब होणे, गॅस, पोट फुगणे, आम्लपित्त वाढणे, कफ वाढणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होणे यांचे लक्षण आहे. जर तुमची जीभ खूप फिकट किंवा पांढरी दिसत असेल तर ते अशक्तपणा आणि कमी हिमोग्लोबिनमुळे असू शकते. याचा सामना करण्यासाठी, फायबरयुक्त पदार्थ खा आणि सकाळी भिजवलेले अंजीर आणि थोडासा गूळ खा. यामुळे रक्तातील लोह वाढेल आणि तुमच्या जिभेचा नैसर्गिक रंग परत येईल.
जाड जीभ
पातळ जीभ
निळ्या आणि जांभळ्या रेषा
जिभेवर निळ्या आणि जांभळ्या रेषा पित्ताशयाच्या दगडांचे किंवा यकृताच्या अडथळ्याचे लक्षण आहेत. यकृतामध्ये विषारी पदार्थ जमा होत आहेत, याचे हे लक्षण आहे. हे यकृताशी संबंधित आजारांचे एक प्रमुख प्रारंभिक लक्षण आहे. हे रक्ताभिसरण खराब होण्याचे देखील लक्षण आहे. जेव्हा ऑक्सिजन जिभेपर्यंत पोहोचत नाही आणि ताण वाढतो तेव्हा हे होऊ शकते. याचा सामना करण्यासाठी, दररोज अनुलोम-विलोम आणि प्राणायाम करा आणि रात्री हळदीचे दूध प्या.
लाल आणि सुजलेली जीभ
जिभेच्या टोकावर लालसरपणा
पिवळी जीभ
गुलाबी जीभ
