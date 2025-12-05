English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जिभेचा रंग सांगतो तुमच्या शरीरातील आजार, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितली ओळखायची ट्रीक!

Tongue Color reveals Diseases:आजकाल प्रगत चाचण्यांची सुविधा असली तरी, तुम्ही तुमची जीभ, घसा आणि नखे तपासत राहणे आवश्यत असते.

Pravin Dabholkar | Dec 05, 2025, 02:15 PM IST
जिभेचा रंग सांगतो तुमच्या शरीरातील आजार, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितली ओळखायची ट्रीक!

Tongue Color reveals Diseases: फार पूर्वी डॉक्टर व्यक्तीची जीभ, घसा, डोळे, नखे, मूत्र आणि मल पाहून रोगाचे निदान करत असत. शरीरात कोणताही आजार झाला की, या गोष्टींमध्ये बदल दिसू लागतात. आजकाल प्रगत चाचण्यांची सुविधा असली तरी, तुम्ही तुमची जीभ, घसा आणि नखे तपासत राहणे आवश्यत असते.

जिभेचा रंग

कधीकधी जिभेचा रंग पांढरा, लाल किंवा निळा होतो. किंवा कधीकधी जिभेवर पिवळे डाग दिसतात. हे शरीरात होणाऱ्या काही बदलांचे लक्षण असू शकते. आयुर्वेदात, जिभेचा रंग बदलणे हे शरीरातील कोणत्याही पोषणाच्या कमतरतेचे आणि आजारांचे लक्षण मानले जाते.

समस्या

आयुर्वेदिक डॉक्टर आचार्य मनीष यांनी फेसबुकवर एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये जिभेचा रंग पाहून रोगांचे निदान कसे करायचे हे स्पष्ट केले आहे. जर जीभ पिवळी, लाल, निळी किंवा फिकट दिसत असेल तर ते यकृत, मूत्रपिंड, पचन आणि पित्ताशयाशी संबंधित समस्या दर्शवू शकते. हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे.

जीभ पांढरी होणे

जर तुमची जीभ खूप पांढरी होत असेल तर ते पोट खराब होणे, गॅस, पोट फुगणे, आम्लपित्त वाढणे, कफ वाढणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होणे यांचे लक्षण आहे. जर तुमची जीभ खूप फिकट किंवा पांढरी दिसत असेल तर ते अशक्तपणा आणि कमी हिमोग्लोबिनमुळे असू शकते. याचा सामना करण्यासाठी, फायबरयुक्त पदार्थ खा आणि सकाळी भिजवलेले अंजीर आणि थोडासा गूळ खा. यामुळे रक्तातील लोह वाढेल आणि तुमच्या जिभेचा नैसर्गिक रंग परत येईल.  

जाड जीभ

जर तुमची जीभ जाड झाली तर ती फॅटी लिव्हरची सुरुवात असू शकते. हे आतड्यांमध्ये जमा होणाऱ्या विषारी पदार्थांमुळे देखील होऊ शकते. जर तुमची जीभ जाड वाटत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

पातळ जीभ

हे मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे असू शकते. मूत्रपिंडातील दगडांमुळे जीभ पातळ आणि बाजूंनी कापलेली दिसू शकते. यामुळे मूत्रपिंडाशी संबंधित समस्या होण्याची शक्यता वाढते.

निळ्या आणि जांभळ्या रेषा

जिभेवर निळ्या आणि जांभळ्या रेषा पित्ताशयाच्या दगडांचे किंवा यकृताच्या अडथळ्याचे लक्षण आहेत. यकृतामध्ये विषारी पदार्थ जमा होत आहेत, याचे हे लक्षण आहे. हे यकृताशी संबंधित आजारांचे एक प्रमुख प्रारंभिक लक्षण आहे. हे रक्ताभिसरण खराब होण्याचे देखील लक्षण आहे. जेव्हा ऑक्सिजन जिभेपर्यंत पोहोचत नाही आणि ताण वाढतो तेव्हा हे होऊ शकते. याचा सामना करण्यासाठी, दररोज अनुलोम-विलोम आणि प्राणायाम करा आणि रात्री हळदीचे दूध प्या. 

लाल आणि सुजलेली जीभ

जर जीभ जास्त लाल दिसत असेल तर ती शरीरात संसर्गामुळे असू शकते. ही लक्षणे शरीरातील उष्णता वाढणे, ताप येणे, सूज येणे आणि पित्त वाढणे अशी लक्षणे आहेत.

जिभेच्या टोकावर लालसरपणा

जर जीभ टोकावर आणि बाजूंनी लाल दिसत असेल तर मानसिक ताण हे त्याचे कारण असू शकते. हे हृदय किंवा हार्मोनल बदलांचे संकेत देखील देऊ शकते. मदत करण्यासाठी, तुमचे मन शांत करा आणि तणावापासून दूर रहा.

पिवळी जीभ

फिकट पिवळी जीभ शरीरात वाढलेल्या पित्त विकाराचे लक्षण आहे. हे आम्लपित्तामुळे किंवा पित्त रसाच्या असंतुलनामुळे देखील होऊ शकते. या समस्येचा सामना करण्यासाठी, जेवणानंतर पाच तुळशीची पाने आणि एक वेलची चावा. यामुळे पित्त शांत होईल आणि पचन सुधारेल.

गुलाबी जीभ

गुलाबी जीभ तुमच्या आरोग्याचे लक्षण आहे. गुलाबी जीभ चांगली पचनशक्ती, संतुलित आहार आणि जीवनशैली दर्शवते. 

तुमची जीभ कशी स्वच्छ करावी

तुमची जीभ स्वच्छ करण्यासाठी, सकाळी दात घासून घ्या. फायबरयुक्त पदार्थ खा. एक ग्लास कोमट पाणी प्या. त्रिफळा आणि सेलेरी घ्या. रात्री उशिरा जेवण्याची सवय ताबडतोब सोडून द्या.

डिस्क्लेमर

 येथे दिलेली माहिती घरगुती उपचार आणि सामान्य माहितीवर आधारित आहे. ती स्वीकारण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. ZEE 24 तास याला दुजोरा देत नाही.

