भारतातील सर्वाधिक शाखा असलेल्या टॉप 10 बँका; तुमचा फायदा कुठे?

Pravin Dabholkar | Apr 09, 2026, 09:22 PM IST
Top 10 Banks: आपल्या प्रत्येकाचे बॅंकेत खाते असतेच. बॅंकेतील  भारतात २०२६ पर्यंत सर्वाधिक शाखा असलेल्या बँकांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ही यादी बँकांच्या शाखा नेटवर्कच्या आकारानुसार म्हणजे किती शाखा आहेत त्यानुसार तयार केली आहे. यात सार्वजनिक, खासगी आणि इतर सर्व प्रकारच्या बँका समाविष्ट आहेत. यादीतून आपल्याला समजते की कोणत्या बँका देशभरात सर्वात जास्त लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत.

बँक ऑफ इंडिया

दहाव्या आणि शेवटच्या क्रमांकावर बँक ऑफ इंडिया आहे. तिच्या ५,३७५ शाखा आहेत. ही सरकारी बँक आहे आणि देशाच्या विविध भागांत सेवादाते आहेत.

इंडियन बँक

नवव्या स्थानावर इंडियन बँक आहे. तिच्या ५,९५५ शाखा आहेत. ही सरकारी बँक आहे आणि मुख्यतः दक्षिण भारतात तिची मजबूत पकड आहे.

अॅक्सिस बँक

आठव्या क्रमांकावर अॅक्सिस बँक आहे. तिच्या ५,९७६ शाखा आहेत. ही खासगी बँक आहे आणि तिचे लक्ष युवा ग्राहक आणि आधुनिक सेवांवर आहे.

आयसीआयसीआय बँक

सातव्या स्थानावर खासगी क्षेत्रातील दुसरी मोठी बँक आयसीआयसीआय बँक आहे. तिच्या ७,२४६ शाखा आहेत. ती शहरांमध्ये आणि डिजिटल बँकिंगमध्ये खूप प्रगत आहे.

बँक ऑफ बडोदा

सहाव्या क्रमांकावर बँक ऑफ बडोदा आहे. तिच्या ८,४२४ शाखा आहेत. ही देखील सरकारी बँक आहे आणि गुजरातसह देशभरात तिची मजबूत उपस्थिती आहे.

युनियन बँक ऑफ इंडिया

पाचव्या स्थानावर युनियन बँक ऑफ इंडिया आहे. तिच्या ८,६५५ शाखा आहेत. ही सरकारी बँक आहे आणि विशेषतः उत्तर आणि पूर्व भारतात तिचे चांगले नेटवर्क आहे.

एचडीएफसी बँक

चौथ्या क्रमांकावर खासगी क्षेत्रातील आघाडीची बँक एचडीएफसी बँक आहे. तिच्या ९,५४५ शाखा आहेत. ही यादीतली एकमेव मोठी खासगी बँक आहे ज्याने इतक्या वेगाने शाखा वाढवल्या आहेत.

कॅनरा बँक

तिसऱ्या स्थानावर कॅनरा बँक आहे. तिच्या ९,९४८ शाखा आहेत. ही दक्षिण भारतात खूप लोकप्रिय सरकारी बँक आहे आणि तिने मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला आहे.

पंजाब नॅशनल बँक

दुसऱ्या क्रमांकावर पंजाब नॅशनल बँक आहे. तिच्या १०,२२८ शाखा आहेत. ही देखील सरकारी बँक आहे आणि उत्तर भारतात तिचे मजबूत नेटवर्क आहे. 

स्टेट बँक ऑफ इंडिया

ही भारतातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक शाखा असलेली बँक आहे. तिच्या एकूण २३,०८५ शाखा आहेत. याचा अर्थ असा की SBI देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात सर्वात जास्त सेवादाते आहेत आणि ती सरकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक मानली जाते.

सूर्यमालेतील काही ग्रहांवर पडतो हिऱ्यांच्या गारांचा पाऊस, हे हिरे पृथ्वीवर आणले जाऊ शकतात का?

