English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान चेंडू टाकणारे 10 गोलंदाज कोणते? भारतीय खेळाडूंची संख्या वाचून धक्का बसेल

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History: क्रिकेटमध्ये वेगवान गोलंदाजी पाहणं एक वेगळीच पर्वणी आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान चेंडूंमध्ये वेग, अचूकता आणि कौशल्य दिसून येतं. तुम्हाला सर्वात वेगवान चेंडू किती वेगाने आणि कोणी टाकला होता माहिती आहे का? अशाच 10 गोलंदाजांबद्दल जाणून घ्या. विशेष म्हणजे यामध्ये एकही भारतीय गोलंदाज नाही.  

Shivraj Yadav | Oct 20, 2025, 06:54 PM IST
twitter
1/10

10. डेल स्टेन आणि लसिथ मलिंगा - ताशी 155.7 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

डेल स्टेन आणि लसिथ मलिंगा यांनी तंत्र, स्विंग आणि वेग यांचे मिश्रण करून ताशी 155.7 किमीचा वेग गाठला. स्टेनची अचूकता आणि मलिंगाची वेगळी अ‍ॅक्शन यामुळे ते आधुनिक क्रिकेटमध्ये फलंदाजांसाठी कर्दनकाळ ठरले होते.   

twitter
2/10

9. शेन बाँड - ताशी 156.4 किमी: न्यूझीलंडचा लाइटनिंग बॉलर

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

शेन बाँडच्या विचित्र अ‍ॅक्शनने ताशी 156.4 किमीचा वेग गाठला होता. जगभरातील फलंदाजांसाठी एक भयानक स्वप्न बनला होता. पण पाठीच्या दुखापतीमुळे त्याची कारकिर्द थांबली,   

twitter
3/10

8. मोहम्मद सामी - ताशी 156.4 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

मोहम्मद सामीने ताशी 156.4 किमी वेगाने चेंडू टाकून पाकिस्तानच्या वेगवान गोलंदाजीचा वारसा पुढे नेला होता.   

twitter
4/10

7. मिचेल जॉन्सन - ताशी 156.8 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

2013 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध मिचेल जॉन्सनने ताशी 156.8 किमी वेगाने चेंडू टाकला, ज्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या जबरदस्त गोलंदाजीला बळ मिळालं.   

twitter
5/10

6. फिडेल एडवर्ड्स - ताशी 157.7 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

2003 मध्ये फिडेल एडवर्ड्सने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ताशी 157.7 किमी वेगाने गोलंदाजी केली, त्यात रिव्हर्स स्विंगचा वेगही होता, ज्यामुळे तो वेस्ट इंडिजच्या सर्वात धोकादायक वेगवान गोलंदाजांपैकी एक बनला.  

twitter
6/10

5. अँडी रॉबर्ट्स - ताशी 159.9 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

1980 च्या वेस्ट इंडिजच्या वेगवान गोलंदाजांनी जागतिक क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवलेलं असताना अँडी रॉबर्ट्सने ताशी 159.9 किमी वेगाने गोलंदाजी करत आपण किती घातक आहोत हे सिद्ध केलं होतं.   

twitter
7/10

4. जेफ थॉमसन आणि मिचेल स्टार्क - ताशी 160.4 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

जेफ थॉमसनचा 1970 च्या दशकातील भयानक वेग आणि मिचेल स्टार्कचा 2015  चा WACA चेंडू ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांची क्षमता अधोरेखित करतो जे सातत्याने ताशी 160 किमी पेक्षा जास्त वेग घेऊ शकतात.  

twitter
8/10

3. शॉन टेट - ताशी 160.7 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

शॉन टेटने एमसीजी येथे पाकिस्तानविरुद्ध ताशी 160.7 किमी वेगाने गोलंदाजी केली. टी-20 क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात वेगवान गोलंदाजीच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्यासाठी त्याच्या स्लिंग-आर्म अॅक्शनचा वापर केला.  

twitter
9/10

2. शॉन टेट आणि ब्रेट ली - ताशी 161.1 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

शॉन टेट आणि ब्रेट ली दोघांनीही इंग्लंड आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये स्विंग, सीम आणि वेग एकत्रित करून फलंदाजांना ताशी 161.1 किमी वेगाने गोलंदाजी केली.  

twitter
10/10

1. शोएब अख्तर - ताशी 16.1.3 किमी

Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History

क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान चेंडू टाकण्याचा अधिकृत विक्रम रावलपिंडी एक्स्प्रेस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शोएब अख्तरच्या नावावर आहे. त्याने 2003 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध 161.3 किमी वेगाने गोलंदाजी करून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आणि क्रिकेट इतिहासात अमर स्थान मिळवलं.   

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

पुढील अल्बम

Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा?

Weekly Horoscope : गाडी... बंगला...बँक बॅलेन्स... लक्ष्मीपूजनाचा आठवडा या राशींसाठी ठरणार वरदान; हा आठवडा तुमच्यासाठी कसा? 12
&#039;या&#039; राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे..

'या' राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे..

'या' राज्यात जमीन दरवर्षी बाहेर फेकते 400000 किलो चांदी! भारतातील सर्वात मोठ्या चांदी खाणीचं नाव आहे.. 9
...तरच भारताला World Cup Semifinal गाठता येईल; समजून घ्या Points Table चं अवघड गणित

...तरच भारताला World Cup Semifinal गाठता येईल; समजून घ्या Points Table चं अवघड गणित

...तरच भारताला World Cup Semifinal गाठता येईल; समजून घ्या Points Table चं अवघड गणित 9
60 हजारांहून कमी किंमत, दमदार मायलेज अन्..; दिवाळी सेलमधील टॉप 5 स्वस्त Bikes, उरले फक्त 2 दिवस

60 हजारांहून कमी किंमत, दमदार मायलेज अन्..; दिवाळी सेलमधील टॉप 5 स्वस्त Bikes, उरले फक्त 2 दिवस

60 हजारांहून कमी किंमत, दमदार मायलेज अन्..; दिवाळी सेलमधील टॉप 5 स्वस्त Bikes, उरले फक्त 2 दिवस 8