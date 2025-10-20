क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान चेंडू टाकणारे 10 गोलंदाज कोणते? भारतीय खेळाडूंची संख्या वाचून धक्का बसेल
Top 10 Fastest Deliveries in Cricket History: क्रिकेटमध्ये वेगवान गोलंदाजी पाहणं एक वेगळीच पर्वणी आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान चेंडूंमध्ये वेग, अचूकता आणि कौशल्य दिसून येतं. तुम्हाला सर्वात वेगवान चेंडू किती वेगाने आणि कोणी टाकला होता माहिती आहे का? अशाच 10 गोलंदाजांबद्दल जाणून घ्या. विशेष म्हणजे यामध्ये एकही भारतीय गोलंदाज नाही.
Shivraj Yadav | Oct 20, 2025, 06:54 PM IST
10. डेल स्टेन आणि लसिथ मलिंगा - ताशी 155.7 किमी
9. शेन बाँड - ताशी 156.4 किमी: न्यूझीलंडचा लाइटनिंग बॉलर
8. मोहम्मद सामी - ताशी 156.4 किमी
7. मिचेल जॉन्सन - ताशी 156.8 किमी
6. फिडेल एडवर्ड्स - ताशी 157.7 किमी
5. अँडी रॉबर्ट्स - ताशी 159.9 किमी
4. जेफ थॉमसन आणि मिचेल स्टार्क - ताशी 160.4 किमी
3. शॉन टेट - ताशी 160.7 किमी
