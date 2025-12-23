English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

Vanita Kamble | Dec 23, 2025, 09:40 PM IST
Top 10 Destinations In World Indian Rupee Makes You Rich : आपल्याजवळ भरपूर पैसे असावेत, आपण श्रीमंत व्हावं, आपण ही करोडपती व्हाव असं सगळ्यांनाच वाटत असतं. मध्यमवर्गीय लोकांना कोट्यधीश होण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात. यासाठी बराच काळ धीर धरावा लागतो. अनेक देशांमध्ये भारतीय रुपया कमकुवत दिसत असला तरी, काही देश असे आहेत जिथे तुम्हाला करोडपती असल्यासारखे वाटू शकते. या देशांमध्ये, एक भारतीय रुपया हजारो रुपयांच्या किमतीचा आहे, ज्यामुळे तुम्ही आलिशान हॉटेल्स, उत्तम जेवण आणि खरेदीचा आनंद घेऊ शकता.

काही ही न करता फक्त प्रवास करुन तुम्ही करोडपती होऊ शकता. तुमच्या खिशात फक्त 50 हजार रुपये असले पाहिजेत. जगात असे काही देश आहेत की या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात. जाणून घेऊया हे देश कोणते.   

लाओस हा आग्नेय आशियाई देश असून तो अतिशय सुंदर आहे. लाओसचं खरं नाव 'लाओ पीपल्स डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक' आहे. लाओसमध्ये लाओ कीप नावाचं चलन आहे. जे अत्यंत स्वस्त आहे. भारताचा 1 रुपया इथं 252 लाओ फनेलइतका आहे. म्हणजे तुमच्याकडे 50 हजार रुपये असतील तर ते 1 कोटी 26 लाख 492 लाओ कीप इतकं आहे. म्हणजेच 50 हजार रुपये असलेला कोणताही भारतीय तिथल्या करोडपतीसारखा असतो.  

मलेशिया देश आशियाच्या आग्नेय भागात स्थित एक नेत्रदीपक पर्यटन स्थळ आहे. येथे तुम्ही कमी बजेटमध्ये भरपूर फिरू शकता. हे सर्वात जास्त भेट दिलेले ठिकाण मानले जाते. मलेशियाची सहल तुमच्या बजेटमध्ये बसेल.   

झिम्बाब्वे ( Zimbabwe ) : झिम्बाब्वे नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीवनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही व्हाईट रिव्हर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग आणि वाइल्डलाइफ सफारी यांसारख्या अनेक साहसी खेळांचा आनंद घेऊ शकता. भारतीय एक रुपयाची किंमत येथील चलन झिम्बाब्वे डॉलरच्या किंमतीत 1.4 झिम्बाब्वे डॉलर आहे.

श्रीलंका ( Sri Lanka ) : समुद्रकिनारे, पाककला आणि हिरवळीसाठी प्रसिद्ध असलेला श्रीलंका देश भारतीयांसाठी स्वस्त आहे. एक भारतीय रुपया 2.2 श्रीलंकन रुपयाच्या बरोबर आहे.

नेपाळ ( Nepal ) : नेपाळ हा भारताचा शेजारी देश आहे, जो आपल्या संस्कृती, परंपरा आणि निसर्गासाठी ओळखला जातो. येथील चलनाचं नाव नेपाळी रुपया आहे. भारतीय 1 रुपया 1.5 नेपाळी रुपयाच्या किमतीचा आहे.

कंबोडिया ( Cambodia ) :  कंबोडिया देशाला 'किंगडम ऑफ वंडर' म्हणूनही ओळखले जातं. हा देश इतिहास, संस्कृती आणि निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. कंबोडियाचं चलन कंबोडियन रिएल आहे, जे 57.2 कंबोडियन रिएल ते 1 भारतीय रुपयाच्या बरोबरीचं आहे.

 व्हेनेझुएला ( Venezuela ) : दक्षिण अमेरिकेच्या उत्तरेकडील किनार्‍यावर वसलेला व्हेनेझुएला देश नैसर्गिक सौंदर्यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. येथील चलनाचे नाव व्हेनेझुएलन बोलिव्हर आहे. येथे 3,477.5 व्हेनेझुएलन बोलिव्हर 1 भारतीय रुपयाच्या बरोबरीचं आहे.  

इराणचे चलनही गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या तुलनेत घसरत आहे. हे कठोर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध आणि उच्च चलनवाढीमुळे आहे. या देशात भारतीय चलन वापरणारा कोणीही अब्जाधीश होऊ शकतो.

इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर वेगाने वाढत आहे,. तरीही इंडोनेशियन रुपयाचे मूल्य घसरत आहे. 1 INR म्हणजे 190 इंडोनेशियन रुपिया (IDR).  

व्हिएतनामी डोंग हे जगातील सर्वात कमी मूल्य असलेल्या चलनांपैकी एक मानले जाते. येथे एक INR म्हणजे अंदाजे 300 व्हिएतनामी डोंग (VND). या देशात काही हजार रुपये चैनीचे असू शकतात.  

