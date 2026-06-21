/योगा शिक्षकांची सर्वाधिक मागणी असलेले जगातील TOP 10 देश; भारतीय शिक्षकांना परदेशी नोकरीची सुवर्ण संधी

International Yoga Day 2026 : जगातील TOP 10 देश जिथे योगा शिक्षकांची मोठी मागणी आहे.
Top 10 Countries Where Yoga Teachers Are in Demand : भारतात प्राचीन काळापासून शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी योगाभ्यास केला जातो. मानवी दिनचर्येमधलं योगासनांचं महत्त्व आणि फायदे जगालाही मिळावेत, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये 2014 मध्ये प्रस्ताव मांडला. तेव्हापासून जागतिक स्तरावर हा दिवस योग दिन म्हणून साजरा केला जातो. अनेक जण योगा शिकण्यासाठी उत्सुक आहेत. यामुळे जगभरात योगा शिक्षकांना मोठी मागणी आहे. जाणून घेऊया योगा शिक्षकांची सर्वाधिक मागणी असलेले जगातील TOP 10 देश कोणते?
योग अभ्यासक्रम शिकणाऱ्यांना परदेशात नोकरीची सुवर्ण संधी मिळू शकते. भारतातील काही सर्वोत्तम योग शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देतात. योग शिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षकांना जगभरात मोठी मागणी आहे.
जपानमध्ये योग अभ्यासाची लोकप्रियता वाढत आहे. विशेषतः टोकियो आणि ओसाकामध्ये अनेक लहान मोठी योग केंद्र उभारली जा आहेत. यामुळे येथे देखील योग शिक्षकांना मोठी मागणी आहे.
सिंगापूरच्या व्यस्त देशांपैकी एक आहे. तणाव व्यवस्थापनाचे साधन म्हणून येथे योगाचा पर्याय निवडला जातो. शिक्षकांना अनेकदा खाजगी शिकवणी, गट वर्ग आणि कॉर्पोरेट वेलनेस करारांमध्ये काम मिळते.
अलिशान जीवशैलीसाठी लोकप्रिय असलेल्या दुबई आणि अबू धाबी येथे वेलनेस पर्यटनाची क्रेझ देखील वाढताना दिसत आहे. येथे आलिशान हॉटेल्स, खाजगी वेलनेस क्लब आणि कॉर्पोरेट कार्यालयांमध्ये योग प्रशिक्षकांना नियुक्त केले जाते. यामुळे योग शिक्षकांसाठी सुवर्णसंधी आहे.
पॅरिसमधील स्टुडिओ आणि फ्रेंच रिव्हिएरामधील रिट्रीट्सनी योगाचा आपला जीवशैलीत समावेश केला आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी असलेल्या उच्च दर्जाच्या रिट्रीट्ससाठीही शिक्षकांना मागणी आहे.
जर्मनीतही योग शिक्षकांना मोठी मागणी आहे. जिम, स्पा, रिट्रीट आणि अगदी सरकारी आरोग्य कार्यक्रमांमध्येही योग शिक्षकांना नोकरीची संधी मिळू शकते. बर्लिन आणि म्युनिक येथे योगाची प्रमुख केंद्रे आहेत.
ऑस्ट्रेलियात ही अलिकडच्या काळात योगाला विशेष महत्व दिले जात आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील योग शिबिरे, सिडनी आणि मेलबर्नमधील शहरी स्टुडिओ आणि कॉर्पोरेट वर्गांमुळे हे आंतरराष्ट्रीय शिक्षकांसाठी हे बेस्ट ऑप्शन ठरत आहे.
युकेमध्ये देखील योगाची लोकप्रियता वाढत आहे. विशेषतः लंडन आणि मँचेस्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात योग प्रशिक्षण केंद्र आहेत. यामुळे येथे शिक्षकांना मोठी मागणी आहे.
टोरोंटो, व्हँकुव्हर आणि मॉन्ट्रियलमध्ये योग हा जीवनशैलीचा एक भाग बनला आहे. कॅनडामध्ये प्रशिक्षित प्रशिक्षकां मोठी मागणी आहे. स्टुडिओ, रिट्रीट आणि अगदी शाळांमधील आरोग्य उपक्रमांमध्येही योग शिक्षकांना नोकरीची सुवर्ण संधी आहे.
अमेरिकेत योग शिक्षकांची मोठी मागणी आहे. न्यूयॉर्कमधील बुटीक योग स्टुडिओपासून ते कॅलिफोर्नियामधील डिजिटल योगा क्लासेसपर्यंत शिक्षकांची गरज आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यादेखील आरोग्य कार्यक्रमांसाठी प्रशिक्षकांची नियुक्ती करतात. यामुळे येथे योग शिक्षकांना कॉर्पोरेट क्षेत्रातही मोठी डिमांड आहे.
भारतात योगाची सुरवात झाली. भारतातूनच योगाअभ्यास जगभरात पसरला. भारतात हजारो स्टुडिओ, वेलनेस रिट्रीट्स आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. भारतात योग हा जीवनशैलीचा एक भाग आहे. भारतात जगभरातून लोक योगा शिकण्यासाठी येतात. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात योग शिक्षकांची मागणी आहे.
जगभरात लाखो लोक योगाभ्यास करत आहेत. मात्र, शिक्षकांची मागणी खूपच कमी आहे. योग प्रशिक्षकांसाठीच्या संधी पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने वाढत आहे.