'या' आठवड्यात ओटीटीवर धडाकेबाज मेजवानी! 10 चित्रपट आणि वेब सिरीज देणार कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर आणि अॅक्शनचा भन्नाट अनुभव
Latest OTT Release This Week: या आठवड्यात अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नवनवीन चित्रपट आणि वेब सिरीज प्रदर्शित होणार आहेत. रोमँटिक ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर आणि साय-फाय अशा विविध प्रकारांमध्ये सजलेली ही यादी प्रेक्षकांना घरबसल्या थरारक आणि मनोरंजनाने भरलेली मेजवानी देणार आहे. पाहूयात कोणकोणते चित्रपट तुम्ही या विकेंन्डला पाहू शकता.
Intern | Aug 20, 2025, 04:26 PM IST
1/9
द मॅप दॅट लीड्स यू
2/9
सूत्रवाक्यम
3/9
Hostage
4/9
मां
5/9
Invasion – सीझन 3 (एपिसोड 1)
6/9
थलाईवन थलाईवी
7/9
मॅरिसन
8/9
Peacemaker – सीझन 2
9/9