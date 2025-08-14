English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तब्बल 54 तालुके असलेला भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा; Top 10 मोठे जिल्ह्यांपैकी एक आपल्या महाराष्ट्रात

भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? हा जिल्हा कोणत्या राज्यात आहे. 

वनिता कांबळे | Aug 14, 2025, 07:36 PM IST
twitter

Top 10 Largest Districts in India : भारत हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे. भारताचे एकूण क्षेत्रफळ 3,287,263 चौरस किलोमीटर इतके आहे. भारत उत्तरेकडून दक्षिणेकडे 3,214 किमी  आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे  2, 933  किमी लांब आहे. भाराताचा भूभाग 15,200 किमी  लांब आहे तर, भारताला 7,516.6 किमी लांबीची सागरी किनारपट्टी आहे. भारतात एकूण  28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्य विविध तालुक्यांमध्ये विभागलेले आहे. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठा तालुका कोणता? 

1/12

भारतातील एका राज्यात तब्बल 54 तालुके आहेत. जाणून घेऊया भारतातील कोणत्या राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात हे 54 तालुके आहेत. 

twitter
2/12

पूंछ (Poonch)

 जम्मू आणि काश्मीर असलेला पूंछ जिल्हा दहाव्या क्रमांकावर आहे. याचे क्षेत्रफळ 1,674 चौरस किलोमीटर इतके आहे. 

twitter
3/12

अनंतपूर (Anantapur)

19,130 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला अनंतपूर  हा जिल्हा नवव्या क्रमांकावर आहे. अनंतपूर जिल्हा आंध्र प्रदेश राज्यात आहे. 

twitter
4/12

अहिल्यानगर (Ahemdnagar)

महाराष्ट्र राज्यात असलेला अहिल्यानगर हा जिल्हा भारतातील आठव्या क्रमाकांचा सर्वात मोठा जिल्हा आहे. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ 17,412 चौरस किलोमीटर इतके आहे. 

twitter
5/12

जोधपूर (Jodhpur), राजस्थान

जोधपूर सातव्या क्रमांका मोठा जिल्हा आहे. हा जिल्हा राजस्थान राज्यात आहे. हा जिल्हा 22,850 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे.   

twitter
6/12

नागौर (Nagaur),

भारतातील सहाव्या क्रमाकांचा मोठा जिल्हा असलेला नागौर जिल्हा देखील राजस्थान राज्यात आहे. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ 17,718 चौरस किलोमीटर इतके आहे. 

twitter
7/12

बिकानेर (Bikaner)

बिकानारे हा जिल्हा राजस्थान राज्यात आहे. 27,244 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला हा जिल्हा पाचव्या क्रमांकावर आहे.

twitter
8/12

बाडमेर (Barmer)

राजस्थानमध्ये असलेला बाडमेर जिल्हा  चौथ्या क्रमांकाचा मोठा जिल्हा आहे. बाडमेर जिल्ह्या 28,387 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेला आहे, 

twitter
9/12

जैसलमेर (Jaisalmer)

जैसलमेर हा जिल्हा राजस्थान राज्यात आहेत.  39,386 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला हा जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पिंक सिटी म्हणून ओळखले जाणारे राजस्थान हे शहर भारतातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. 

twitter
10/12

लेह (Leh)

लेह हा जिल्हा लडाखमध्ये  हा जिल्हा 45,110 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळासह दुसरा सर्वात मोठा जिल्हा आहे. लेह भारतातील सर्वात लोकप्रिय टूरीस्ट डेस्टिनेशन आहे. 

twitter
11/12

कच्छ (Kutch)

कच्छ जिल्हा हा गुजरात राज्यात आहे.  क्षेत्रफळानुसार, हा जिल्हा 45,652 चौरस किलोमीटर इतका आहे. हा भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे.

twitter
12/12

भारतात एकूण  28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश आहेत.  भारतातील सर्वात मोठे Top 10 मोठे जिल्हे कोणते. 

twitter
पुढील
अल्बम

Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स

पुढील अल्बम

Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स

Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स

Independence Day 2025: स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने घरासमोर किंवा सोसायटीत काढा सुबक रांगोळी, पाहा हटके डिझाइन्स 7
प्रेमानंद महाराजांना राज कुंद्रा म्हणाले, &#039;मेरे एक किडनी आपके नाम&#039;, मिळालं हे उत्तर

प्रेमानंद महाराजांना राज कुंद्रा म्हणाले, 'मेरे एक किडनी आपके नाम', मिळालं हे उत्तर

प्रेमानंद महाराजांना राज कुंद्रा म्हणाले, 'मेरे एक किडनी आपके नाम', मिळालं हे उत्तर 8
हॉल, प्रशस्त किचन, L शेप ओटा, मास्टर बेडरुम अन्... BDD मधल्या Flats चे Inside Photos

हॉल, प्रशस्त किचन, L शेप ओटा, मास्टर बेडरुम अन्... BDD मधल्या Flats चे Inside Photos

हॉल, प्रशस्त किचन, L शेप ओटा, मास्टर बेडरुम अन्... BDD मधल्या Flats चे Inside Photos 11
Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?

Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?

Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये? 7