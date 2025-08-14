तब्बल 54 तालुके असलेला भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा; Top 10 मोठे जिल्ह्यांपैकी एक आपल्या महाराष्ट्रात
भारतातील सर्वात मोठा जिल्हा कोणता? हा जिल्हा कोणत्या राज्यात आहे.
Top 10 Largest Districts in India : भारत हा जगातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश आहे. भारताचे एकूण क्षेत्रफळ 3,287,263 चौरस किलोमीटर इतके आहे. भारत उत्तरेकडून दक्षिणेकडे 3,214 किमी आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे 2, 933 किमी लांब आहे. भाराताचा भूभाग 15,200 किमी लांब आहे तर, भारताला 7,516.6 किमी लांबीची सागरी किनारपट्टी आहे. भारतात एकूण 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्य विविध तालुक्यांमध्ये विभागलेले आहे. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठा तालुका कोणता?