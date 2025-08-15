कोणत्या देशात सर्वाधिक कुत्रे? टॉप 10 देशांची यादी, पहिल्या देशाचं नावं वाचून धक्का बसेल, भारताचा क्रमांक कितवा?
तुम्हाला सर्वाधिक कुत्रे कोणत्या देशात आहेत याची काही माहिती आहे का? यामध्ये पाळीव आणि भटक्या अशा दोन्ही कुत्र्यांचा समावेश आहे. जाणून घ्या अशा टॉप 10 देशांची यादी
Shivraj Yadav | Aug 15, 2025, 10:14 PM IST
1/11
सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात दिलेल्या आदेशानंतर कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर प्राणीप्रेमी आणि विरोध कऱणारे आमने-सामने आले आहेत. पण तुम्हाला सर्वाधिक कुत्रे कोणत्या देशात आहेत याची काही माहिती आहे का? यामध्ये पाळीव आणि भटक्या अशा दोन्ही कुत्र्यांचा समावेश आहे. जाणून घ्या अशा टॉप 10 देशांची यादी
2/11
10) रोमानिया
3/11
9) फ्रान्स
4/11
8) अर्जेंटिना
5/11
7) फिलीपिन्स
6/11
6) जपान
7/11
5) रशिया
8/11
4) भारत
9/11
3) चीन
10/11