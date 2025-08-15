English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोणत्या देशात सर्वाधिक कुत्रे? टॉप 10 देशांची यादी, पहिल्या देशाचं नावं वाचून धक्का बसेल, भारताचा क्रमांक कितवा?

तुम्हाला सर्वाधिक कुत्रे कोणत्या देशात आहेत याची काही माहिती आहे का? यामध्ये पाळीव आणि भटक्या अशा दोन्ही कुत्र्यांचा समावेश आहे. जाणून घ्या अशा टॉप 10 देशांची यादी  

Shivraj Yadav | Aug 15, 2025, 10:14 PM IST
सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात दिलेल्या आदेशानंतर कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर प्राणीप्रेमी आणि विरोध कऱणारे आमने-सामने आले आहेत. पण तुम्हाला सर्वाधिक कुत्रे कोणत्या देशात आहेत याची काही माहिती आहे का? यामध्ये पाळीव आणि भटक्या अशा दोन्ही कुत्र्यांचा समावेश आहे. जाणून घ्या अशा टॉप 10 देशांची यादी  

10) रोमानिया

रोमानियामध्ये सुमारे 4.1 दशलक्ष कुत्रे आहेत. १९८० च्या दशकात अनेक रहिवासी खेड्यांमधून शहरांमध्ये स्थलांतरित झाले आणि पाळीव प्राणी सोडून गेले तेव्हा भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली. एकेकाळी मोठ्या प्रमाणात त्यांना मारण्याची पद्धत वापरली जात होती, परंतु प्राणी हक्क गटांकडून त्यावर टीका झाली.  

9) फ्रान्स

फ्रान्समध्ये 7.4 दशलक्ष कुत्रे आहेत. प्रत्येक कुत्र्याकडे ओळख पटविण्यासाठी मायक्रोचिप असणे आवश्यक आहे आणि लसीकरणाचे नियम कठोर आहेत, ज्यामुळे रेबीजचे रुग्ण खूप कमी राहतात. तथापि, या उपाययोजना असूनही दरवर्षी लाखो कुत्रे सोडून दिले जातात.  

8) अर्जेंटिना

अर्जेंटिनामध्ये अंदाजे 9.2 दशलक्ष कुत्रे आहेत. येथे पाळीव प्राण्यांची मालकी वाढत आहे, अगदी अपार्टमेंटमध्येही. सरकारच्या नेतृत्वाखालील लसीकरण आणि नसबंदी कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट त्यांची संख्या आणि सुरक्षितता व्यवस्थापित करणे आहे.  

7) फिलीपिन्स

11.6 दशलक्ष कुत्र्यांसह, फिलीपिन्सने रेबीजशी संबंधित मृत्यूंना सामना दिला आहे. भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने मारण्याऐवजी मानवी लसीकरण आणि नसबंदीकडे लक्ष दिलं आहे. 

6) जपान

जपानमध्ये सुमारे 1.2 दशलक्ष कुत्रे आहेत. अनेक रहिवासी मुलांचं संगोपन करण्याऐवजी पाळीव प्राणी पाळतात आणि कुत्र्यांना कुटुंबासारखे वागवले जाते. पाळीव प्राणी उद्योगाचे मूल्य 10 अब्ज डॉलर्स आहे.

5) रशिया

रशियामध्ये सुमारे 15 दशलक्ष कुत्रे आहेत, ज्यात सार्वजनिक वाहतुकीत प्रवास करणारे प्रसिद्ध "मेट्रो कुत्रे" समाविष्ट आहेत. नागरिक आणि अधिकारी काळजी घेत असलेल्या भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढत आहे.

4) भारत

भारतात 15.3 दशलक्ष भटके कुत्रे आहेत. संख्या नियंत्रित करण्यासाठी आणि सार्वजनिक धोका कमी करण्यासाठी एका वर्षात 70 टक्के लसीकरण आणि निर्जंतुकीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. 

3) चीन

चीनमध्ये 27.4 दशलक्ष कुत्रे आहेत. पाळीव प्राण्यांची मालकी वेगाने वाढत आहे. बीजिंगसारख्या शहरांमध्ये एकेकाळी प्रतिबंधित केल्यानंतर, कुत्र्यांची मालकी आता अधिक स्वीकारली जाते, ज्यामुळे पाळीव प्राण्यांचा बाजार वाढला आहे.

2) ब्राझील

ब्राझीलमध्ये 35.7 दशलक्ष कुत्रे आहेत, जवळजवळ अर्ध्या कुटुंबांकडे एक आहे. सरकारी कार्यक्रम लसीकरण आणि पाळीव प्राण्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करतात.

1) अमेरिका

75.8 दशलक्ष कुत्र्यांसह अमेरिका यादीत अव्वल आहे. कुत्र्यांचे उद्यान, ग्रूमिंग सेवा आणि कठोर प्राणी कल्याण कायदे व्यापक आहेत. येथे क्रूरतेविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाते.  

