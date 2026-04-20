Raja Shivaji : 'मराठे मातीत गाडले जात नाहीत, मराठे मातीत पेरले जातात', 'राजा शिवाजी' सिनेमाचे 10 भिडणारे डायलॉग, स्वराज्याचा रोमांच उभा समोर राहिल

Raja Shivaji Trailer Out : अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक रितेश देशमुखचा 'राजा शिवाजी' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. या सिनेमातील 10 दमदार डायलॉग 

Dakshata Thasale | Apr 20, 2026, 05:49 PM IST
Top 10 Powerful Dialogues in Raja Shivaji

स्वराज्यासाठी काय लोगतं विद्रोह 

मगरुर मुघलांना कळू द्या, मराठे मातीत गाडले जात नाहीत, ते मातीत पेरले जातात  

पारिजातकाचं झाड दारात असलं तरी प्राजक्त दुसऱ्याच अंगणी पडत असतं   

तुम्ही आमच्यादारी हळदी पुरतेच,अंगण स्वराज्याचं 

धरम की रक्षा ही शंभू का धरम है   

घुट्टी में अकड तो खूप पिलाई है आपने अपने सहाब जादों को   

अगर तराजु में एक तरफ अफजल हो दुसरी तरफ दुनिया कें सारे सुरमा हो और किससे भी पुछाँ जाए की किसका पगडा भारी है तो पुरी कायनात से एक ही आवाज आएगी अफजल अफजल

कधी मुघल कधी आदिलशाही या सगळ्या बादशाहांच्या छाताडावर पाय रोवून स्वराज्याचं स्वप्न पाहतोय आम्ही   

आम्ही जगलो तर निसता आमच्याच कोंदाड्यात दिवा लागेल पण तू जगलास ना तर मराठ्यांच्या झोपड्यांमध्येही दिवाळी साजरी होईल 

आम्हाला खानाचं मस्तक पाहिजे शिवबा 

