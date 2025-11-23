IPL मधील सर्वात श्रीमंत कोचेस! कोण किती कमावतो? पाहा संपूर्ण लिस्ट
Top 10 Richest IPL Coaches 2025: आयपीएलमध्ये फक्त खेळाडूं आणि त्याचे मालकच नाही तर कोचेसही बक्कळ कमाई करतात.
Tejashree Gaikwad | Nov 23, 2025, 01:32 PM IST
1/11
आयपीएलमध्ये कोचेसही तगडी कमाई करत आहेत
IPL 2025 म्हणजे फक्त स्टार प्लेयर्सचा शो नाही, तर मैदानामागे शांतपणे टीम बनवणाऱ्या कोचेसचाही मोठा ‘गेम’ आहे. खेळाडूंच्या करोडोंच्या बोलीकडे सर्वांचे लक्ष असते, पण अनेक चाहत्यांना माहितीच नसते की आयपीएलमध्ये कोचेसही तगडी कमाई करत आहेत. काही कोचांची नेटवर्थ तर मोठ्या क्रिकेटर्सइतकीच नाही तर त्याहूनही जास्त आहे! या यादीत टॉपवर आहेत ऑस्ट्रेलियाचे माजी कॅप्टन रिकी पाँटिंग, ज्यांची अंदाजे नेटवर्थ 600–800 कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यांच्यानंतर राहुल द्रविड, जस्टिन लँगर, महेला जयवर्धने यांसारखी नावं आहेत. चला तर मग पाहूया, IPL 2025 मधील सर्वात अमीर कोच आणि त्यांची जबरदस्त नेटवर्थ.
2/11
रिकी पाँटिंग – 600 ते 800 कोटी रुपये (पंजाब किंग्स)
क्रिकेट इतिहासातील सर्वात यशस्वी कॅप्टनपैकी एक, रिकी पाँटिंग! ऑस्ट्रेलियाला 3 विश्वचषक जिंकून देणारा हा कॅप्टन आज कोचिंग, कमेंट्री, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि इतर मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट्समुळे प्रचंड श्रीमंत आहे. सध्या ते पंजाब किंग्सचे हेड कोच आहेत आणि त्यांना फ्रँचायझीकडून अंदाजे 3.5 कोटी रुपये मानधन मिळते. त्यांची स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग आणि आक्रमक दृष्टिकोनामुळे ते आयपीएलमधील सर्वाधिक डिमांड असलेले कोच आहेत.
3/11
राहुल द्रविड – 320 कोटी रुपये (राजस्थान रॉयल्स)
भारताचा ‘द वॉल’ आणि सर्वात शांत व बुद्धिमान कोच, राहुल द्रविड. IPL मध्ये त्यांनी राजस्थान रॉयल्ससोबत काम केले आणि नंतर भारताचे हेड कोच म्हणून 17 वर्षांनी T20 विश्वचषक जिंकला. राष्ट्रीय संघाकडून त्यांना अंदाजे 5 कोटी रुपये मानधन मिळते. त्यांची शिस्तबद्ध आणि सूक्ष्म कोचिंग पद्धत भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याला दिशा देत आहे.
4/11
जस्टिन लँगर – 86 कोटी रुपये (लखनऊ सुपर जायंट्स)
5/11
महेला जयवर्धने – 85 कोटी रुपये (मुंबई इंडियन्स)
6/11
डॅनियल विटोरी – 83 ते 100 कोटी रुपये (सनरायझर्स हैदराबाद)
7/11
स्टीफन फ्लेमिंग – 68 कोटी रुपये (चेन्नई सुपर किंग्स)
8/11
आशीष नेहरा – 40 ते 45 कोटी रुपये (गुजरात टायटन्स)
9/11
अँडी फ्लावर – 43 कोटी रुपये (RCB)
10/11