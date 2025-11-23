English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL मधील सर्वात श्रीमंत कोचेस! कोण किती कमावतो? पाहा संपूर्ण लिस्ट

Top 10 Richest IPL Coaches 2025: आयपीएलमध्ये फक्त खेळाडूं आणि त्याचे मालकच नाही तर कोचेसही बक्कळ कमाई करतात.   

Tejashree Gaikwad | Nov 23, 2025, 01:32 PM IST
आयपीएलमध्ये कोचेसही तगडी कमाई करत आहेत

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

IPL 2025 म्हणजे फक्त स्टार प्लेयर्सचा शो नाही, तर मैदानामागे शांतपणे टीम बनवणाऱ्या कोचेसचाही मोठा ‘गेम’ आहे. खेळाडूंच्या करोडोंच्या बोलीकडे सर्वांचे लक्ष असते, पण अनेक चाहत्यांना माहितीच नसते की आयपीएलमध्ये कोचेसही तगडी कमाई करत आहेत. काही कोचांची नेटवर्थ तर मोठ्या क्रिकेटर्सइतकीच नाही तर त्याहूनही जास्त आहे! या यादीत टॉपवर आहेत ऑस्ट्रेलियाचे माजी कॅप्टन रिकी पाँटिंग, ज्यांची अंदाजे नेटवर्थ 600–800 कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यांच्यानंतर राहुल द्रविड, जस्टिन लँगर, महेला जयवर्धने यांसारखी नावं आहेत. चला तर मग पाहूया, IPL 2025 मधील सर्वात अमीर कोच आणि त्यांची जबरदस्त नेटवर्थ.  

रिकी पाँटिंग – 600 ते 800 कोटी रुपये (पंजाब किंग्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

क्रिकेट इतिहासातील सर्वात यशस्वी कॅप्टनपैकी एक, रिकी पाँटिंग! ऑस्ट्रेलियाला 3 विश्वचषक जिंकून देणारा हा कॅप्टन आज कोचिंग, कमेंट्री, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि इतर मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट्समुळे प्रचंड श्रीमंत आहे. सध्या ते पंजाब किंग्सचे हेड कोच आहेत आणि त्यांना फ्रँचायझीकडून अंदाजे 3.5 कोटी रुपये मानधन मिळते. त्यांची स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग आणि आक्रमक दृष्टिकोनामुळे ते आयपीएलमधील सर्वाधिक डिमांड असलेले कोच आहेत.

राहुल द्रविड – 320 कोटी रुपये (राजस्थान रॉयल्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

भारताचा ‘द वॉल’ आणि सर्वात शांत व बुद्धिमान कोच, राहुल द्रविड. IPL मध्ये त्यांनी राजस्थान रॉयल्ससोबत काम केले आणि नंतर भारताचे हेड कोच म्हणून 17 वर्षांनी T20 विश्वचषक जिंकला. राष्ट्रीय संघाकडून त्यांना अंदाजे 5 कोटी रुपये मानधन मिळते. त्यांची शिस्तबद्ध आणि सूक्ष्म कोचिंग पद्धत भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याला दिशा देत आहे.

जस्टिन लँगर – 86 कोटी रुपये (लखनऊ सुपर जायंट्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

ऑस्ट्रेलियाचे माजी ओपनर जस्टिन लँगर यांनी आक्रमक पण अनुशासित कोचिंग शैलीने नाव कमावले आहे. ते सध्या लखनऊ सुपर जायंट्सचे मुख्य प्रशिक्षक असून त्यांचे वेतन सुमारे 4 कोटी रुपये आहे. टेस्ट टीमला नवा आत्मविश्वास देण्यात लँगर यांची मोठी भूमिका होती. त्यामुळे ते फ्रँचायझी क्रिकेटमध्येही खास मान मिळवतात.

महेला जयवर्धने – 85 कोटी रुपये (मुंबई इंडियन्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

मुंबई इंडियन्सला अनेक विजेतेपदे देणाऱ्या महेला जयवर्धने यांची क्रिकेट बुद्धिमत्ता आजही अतुलनीय आहे. त्यांचे फ्रँचायझीकडून मानधन सुमारे 4 कोटी रुपये आहे. ते फक्त कोच नाहीत तर MI च्या ग्लोबल टीम स्ट्रक्चरमध्येही मोठी भूमिका निभावत आहेत.

डॅनियल विटोरी – 83 ते 100 कोटी रुपये (सनरायझर्स हैदराबाद)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

न्यूझीलंडचे माजी कर्णधार डॅनियल विटोरी यांनी खेळाडू ते कोच हा प्रवास सहजतेने केला. ते सध्या SRH चे कोच असून त्यांची कोचिंग फी अंदाजे 2.5 कोटी रुपये आहे. त्यांनी RCB, ब्रिस्बेन हीटसह अनेक टीम्सला कोचिंग दिले आहे.

स्टीफन फ्लेमिंग – 68 कोटी रुपये (चेन्नई सुपर किंग्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

‘कूल’ कोच स्टीफन फ्लेमिंग यांनी धोनीसोबत मिळून CSK ला IPL ची सर्वात संघटित आणि यशस्वी टीम बनवले. त्यांना दर वर्षी 4 ते 5 कोटी रुपये मानधन मिळते. अलीकडेच एका माजी क्रिकेटरने फ्लेमिंगला मिळणाऱ्या क्रेडिटबद्दल खळबळजनक विधान केले होते, पण CSK चाहत्यांमध्ये फ्लेमिंगची प्रतिष्ठा कायमच उंच आहे.

आशीष नेहरा – 40 ते 45 कोटी रुपये (गुजरात टायटन्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

GT ला पहिल्याच सीझनमध्ये ट्रॉफी मिळवून देणारे नेहरा यांच्याबद्दल आजही मोठी चर्चा असते. त्यांना प्रति सीझन 2.5 ते 3 कोटी रुपये मानधन मिळते. बॉलिंग आणि गेम रीडिंगबद्दलची त्यांची समज टीमला प्रचंड फायदा करून देते.

अँडी फ्लावर – 43 कोटी रुपये (RCB)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

जगभरातील T20 लीग्समध्ये यश मिळवलेले अँडी फ्लावर हे सध्या RCB चे हेड कोच आहेत. त्यांचे वेतन अंदाजे 3.5 कोटी रुपये आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बंगलोरची परफॉर्मन्स सुधारताना दिसत आहे.

चंद्रकांत पंडित – 25 कोटी रुपये (KKR)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

रणजी ट्रॉफीमध्ये सर्वाधिक यश मिळवणारे कोच—चंद्रकांत पंडित. कोलकाता नाइट रायडर्सला 2 कोटी रुपये प्रति सीझन मिळतात. घरेलू खेळाडूंना  संधी देणे आणि टीम डिसिप्लिनमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे.

हेमंग बदानी – 1.5 कोटी रुपये (दिल्ली कॅपिटल्स)

Top 10 Richest IPL Coaches 2025

माजी भारतीय क्रिकेटर हेमंग बदानी यांनी IPL मध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांचे वेतन 1.5 कोटी रुपये असून ते विशेषतः फील्डिंग आणि बॅटिंग स्ट्रॅटेजीमध्ये माहिर आहेत.

