Valentine’s Day ला पार्टनरसोबत रोमॅंटिक लग्झरी 'डिनर डेट'ला जायचं आहे? 'हे' पर्याय येतील कामी
Places to visit for valentine's day dinner: तुम्हाला तुमच्या पार्टनरला घेऊन व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने रोमँटिक लग्झरी 'डिनर डेट'ला जायचं असेल तर आम्ही काही ठिकाणांचे पर्याय सुचवत आहोत.
Tejashree Gaikwad | Feb 13, 2026, 01:46 PM IST
व्हॅलेंटाईन डे अगदी जवळ आला आहे आणि प्रेम साजरे करण्यासाठी खास संध्याकाळ कुठे घालवायची याचा विचार सुरू झाला आहे. यंदा मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट्स, रूफटॉप लाउंज आणि फाइन-डाइनिंग स्पॉट्सनी खास मेनू, रोमँटिक अॅम्बियन्स आणि अनुभवात्मक डाइनिंग आयडिया सादर केल्या आहेत. कॅंडल-लाईट डिनर असो, लाईव्ह म्युझिकसोबत रूफटॉप पार्टी असो पार्टनरसोबत खास क्षण घालवण्यासाठी आम्ही रोमॅंटिक लग्झरी डेस्टिनेशन घेऊन आलोय.
Hyatt Centric, Juhu
यंदाच्या व्हॅलेंटाईन डे निमित्त येथे प्रेमाचा उत्सव वेगवेगळ्या शैलीत साजरा करता येणार आहे. हॉटेलमधील Sesame, FLYT आणि Nitara या तीन वेगवेगळ्या डाइनिंग स्पेसमध्ये खास अनुभव तयार करण्यात आले आहेत. Sesame येथे सायंकाळी 6:30 ते 9 आणि 9:30 ते मध्यरात्री à la carte डिनर (₹2000++ प्रति व्यक्ती). रूफटॉप लाउंज FLYT मध्ये स्पॅनिश प्रेरित मेनू आणि सिग्नेचर कॉकटेल्स (₹2500++ प्रति व्यक्ती). Nitara मध्ये 7:30 नंतर खास सेट मेनू, शांत आणि खासगी वातावरणात (₹2500++ प्रति व्यक्ती).
Mercii
ITC Maratha – Peshwa Pavilion
Juliette Café & Bar
MoMo Café, Courtyard by Marriott Mumbai International Airport
The Bluebop Café
TAP Chembur
