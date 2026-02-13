English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • Valentine’s Day ला पार्टनरसोबत रोमॅंटिक लग्झरी डिनर डेटला जायचं आहे? हे पर्याय येतील कामी

Valentine’s Day ला पार्टनरसोबत रोमॅंटिक लग्झरी 'डिनर डेट'ला जायचं आहे? 'हे' पर्याय येतील कामी

Places to visit for valentine's day dinner: तुम्हाला तुमच्या पार्टनरला घेऊन व्हॅलेंटाईन डे निमित्ताने रोमँटिक लग्झरी 'डिनर डेट'ला जायचं असेल तर आम्ही काही ठिकाणांचे पर्याय सुचवत आहोत.   

Tejashree Gaikwad | Feb 13, 2026, 01:46 PM IST
व्हॅलेंटाईन डे अगदी जवळ आला आहे आणि प्रेम साजरे करण्यासाठी खास संध्याकाळ कुठे घालवायची याचा विचार सुरू झाला आहे. यंदा मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट्स, रूफटॉप लाउंज आणि फाइन-डाइनिंग स्पॉट्सनी खास मेनू, रोमँटिक अॅम्बियन्स आणि अनुभवात्मक डाइनिंग आयडिया सादर केल्या आहेत. कॅंडल-लाईट डिनर असो, लाईव्ह म्युझिकसोबत रूफटॉप पार्टी असो पार्टनरसोबत खास क्षण घालवण्यासाठी आम्ही रोमॅंटिक लग्झरी डेस्टिनेशन घेऊन आलोय. 

Hyatt Centric, Juhu

यंदाच्या व्हॅलेंटाईन डे निमित्त येथे प्रेमाचा उत्सव वेगवेगळ्या शैलीत साजरा करता येणार आहे. हॉटेलमधील Sesame, FLYT आणि Nitara या तीन वेगवेगळ्या डाइनिंग स्पेसमध्ये खास अनुभव तयार करण्यात आले आहेत. Sesame येथे सायंकाळी 6:30 ते 9 आणि 9:30 ते मध्यरात्री à la carte डिनर (₹2000++ प्रति व्यक्ती). रूफटॉप लाउंज FLYT मध्ये स्पॅनिश प्रेरित मेनू आणि सिग्नेचर कॉकटेल्स (₹2500++ प्रति व्यक्ती). Nitara मध्ये 7:30 नंतर खास सेट मेनू, शांत आणि खासगी वातावरणात (₹2500++ प्रति व्यक्ती).

Mercii

युरोपियन शैलीतील नाजूक फ्लेवर्स आणि शेफ बीना यांच्या कल्पकतेने साकारलेले मेनू. Scallop Tiradito, Rosette Ravioli आणि Saint Jacques सारख्या डिशेस रोमँटिक डिनरसाठी योग्य. डेझर्टमध्ये Noir & Blanc आणि La Fraise सारखे पर्याय.

ITC Maratha – Peshwa Pavilion

“Love, the Italian Way” या संकल्पनेवर आधारित व्हॅलेंटाईन वीक. 13 व 14 फेब्रुवारी: डिनर बुफे (₹3000+ कर) 15 फेब्रुवारी: खास ब्रंच (₹3300+ कर) इटालियन फ्लेवर्ससह शेअरिंग प्लेट्स आणि डेझर्ट्स.

Juliette Café & Bar

‘A Menu Made for Love’ संकल्पना. Heart-Shaped Watermelon Caprese, Stuffed Chicken Roulade आणि Strawberry Cream Danish सारख्या शेअर करण्यायोग्य डिशेस. रोमँटिक कॉकटेल्ससह खास अनुभव.

MoMo Café, Courtyard by Marriott Mumbai International Airport

14 फेब्रुवारी, सायं. 7 ते 11. Beetroot Croquettes ते Chocolate Lava Cake पर्यंत खास मेनू. कॅंडल-लाईट सेटअप आणि वेलकम ड्रिंकसह संध्याकाळ.

The Bluebop Café

थोडा हटके, खेळकर व्हॅलेंटाईन मेनू. Heart-shaped पिझ्झा, Truffle Kiss Gnocchi आणि Strawberry Cheesecake सारखे पर्याय.

TAP Chembur

रूफटॉप सेटिंग, सिटी व्ह्यू आणि सिग्नेचर कॉकटेल्ससह उत्साही वातावरण.  जोडीदारासोबत साजरा करण्यासाठी योग्य.

YAZU, Lower Parel

पॅन-एशियन सुप्पर क्लब. ‘High Spirits of Asia’ कॉकटेल कलेक्शन आणि फ्युजन डिशेससह खास अनुभव.

Entisi Chocolatier x Croffle Guys – Jio World Drive

13 ते 15 फेब्रुवारी दरम्यान खास पॉप-अप. हॅझलनट जियांडुजा, स्ट्रॉबेरी आणि चॉकलेट टॉपिंगसह गरम क्रॉफ्ल- डेट नाईटसाठी परफेक्ट गोड पर्याय. यंदाचा व्हॅलेंटाईन डे फक्त डिनर नाही, तर अनुभव बनवण्याची संधी आहे. 

