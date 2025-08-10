English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'ही' आहेत भारतातील टॉप 10 सुरक्षित शहरं; महाराष्ट्रातील दोन शहरांचा समावेश

भारतात राहण्यासाठी सुरक्षित जागा शोधणे ही प्रत्येकाची प्राथमिकता असते. नंबेओ सेफ्टी इंडेक्सच्या अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात देशातील 10 सर्वात सुरक्षित शहरांची यादी जाहीर करण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील दोन शहरांची नावं आहे, त्यांची नावं जाणून आश्चर्य वाटेल. 

Neha Choudhary | Aug 10, 2025, 07:36 PM IST
ही आहेत भारतातील सुरक्षित शहरं

Top 10 Safest Cities in India

या अहवालातून हे स्पष्ट होते की भारतात अशी अनेक शहरं आहेत जिथे सुरक्षा, स्वच्छता आणि चांगली जीवनशैली लोकांना आकर्षित करते. या शहरांची नावं जाणून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल. 

चंदीगड

Top 10 Safest Cities in India

भारतातील सुरक्षित शहरांच्या यादीत टॉप 10 मध्ये दहाव्या नंबरवर चंदीगड शहर आहे. जे स्वच्छ आणि सुरक्षित शहरांमध्ये त्यांची नोंद झाली आहे. 

पुणे

Top 10 Safest Cities in India

नवव्या स्थानावर महाराष्ट्रातील विद्येचे माहेरघर पुण्याचा नंबर लागतो. शिक्षण आणि आयटी हब म्हणून हे शहर प्रसिद्ध आहे.   

चेन्नई

Top 10 Safest Cities in India

तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई आठव्या क्रमांकावर असून समुद्रकिनाऱ्यांच्या सौंदर्यासोबतच, लोकांचा मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोन आणि सुरक्षिततेचे वातावरणासाठी नावाजले जाते.   

तिरुवनंतपुरम

Top 10 Safest Cities in India

सातव्या क्रमांकावर केरळची राजधानी तिरुवनंतपुरम असून जे उच्च शिक्षण पातळी आणि सुरक्षिततेसाठी ओळखले जाते.

नवी मुंबई

Top 10 Safest Cities in India

सहाव्या नंबर महाराष्ट्रातील अजून एक शहराचा समावेश आहे. हे शहर आहे नवी मुंबई, जे नियोजन आणि पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत देशातील सर्वात संघटित शहरांमध्ये नोंद झाली आहे. 

जयपूर

Top 10 Safest Cities in India

पाचव्या क्रमांकावर राजस्थानची राजधानी जयपूर असून जी 'गुलाबी शहर' म्हणून ओळखली जाते.

सुरत

Top 10 Safest Cities in India

गुजरातमधील सुरत चौथ्या क्रमांकावर असून हे शहर हिऱ्यांच्या व्यवसायासाठी आणि स्वच्छतेसाठी प्रसिद्ध आहे.

अहमदाबाद

Top 10 Safest Cities in India

तिसऱ्या स्थानावर गुजरातमधील अहमदाबाद शहर आहे. जे गुजरातचे एक मोठे औद्योगिक आणि सांस्कृतिक केंद्र देखील आहे.

वडोदरा

Top 10 Safest Cities in India

दुसऱ्या क्रमांकावर गुजरातमधील वडोदरा असून जे त्याच्या शांत जीवनशैली आणि सुरक्षिततेसाठी ओळखले जाते.

मंगळुरू

Top 10 Safest Cities in India

या यादीत कर्नाटकचे मंगळुरू हे पहिले स्थान असून स्वच्छ मंगळुरू, कमी गुन्हेगारी दर आणि चांगली कायदा - सुव्यवस्था यामुळे मंगळुरूला हा मान मिळाला आहे. 

