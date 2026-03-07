महिलांसाठी असुरक्षित असलेले जगातील TOP 10 देश; एकट्याने प्रवास करणे महिलांसाठी धोकादायक, भारत आणि पाकिस्तानात काय स्थिती?
Women's Day 2026 : महिलांसाठी असुरक्षित असलेले देश कोणते?
International Women's Day 2026 : जगभरात स्त्री पुरुष समानतेचा गाजावाजा केला जातो. पुरुषांप्रमाणे महिला देखील सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. पुरुषांप्रमाणे महिला देखील आता जगभर मुक्तपणे भ्रमंती करत आहेत. मात्र, असे काही देश आहेत जे महिलांसाठी असुरक्षित मानले जातात. Women, Peace and Security Index (WPSI) 2023 और Women’s Danger Index (WDI) ने महिलांसाठी धोकादायक असलेल्या देशांची यादी जाहीर केली आहे.