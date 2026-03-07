English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महिलांसाठी असुरक्षित असलेले जगातील TOP 10 देश; एकट्याने प्रवास करणे महिलांसाठी धोकादायक, भारत आणि पाकिस्तानात काय स्थिती?

महिलांसाठी असुरक्षित असलेले जगातील TOP 10 देश; एकट्याने प्रवास करणे महिलांसाठी धोकादायक, भारत आणि पाकिस्तानात काय स्थिती?

Women's Day 2026 : महिलांसाठी असुरक्षित असलेले  देश कोणते?  

Vanita Kamble | Mar 07, 2026, 09:03 PM IST
International Women's Day 2026 : जगभरात स्त्री पुरुष समानतेचा गाजावाजा केला जातो. पुरुषांप्रमाणे महिला देखील सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. पुरुषांप्रमाणे महिला देखील आता जगभर मुक्तपणे भ्रमंती करत आहेत.  मात्र, असे काही देश आहेत जे महिलांसाठी असुरक्षित मानले जातात.  Women, Peace and Security Index (WPSI) 2023 और Women’s Danger Index (WDI) ने महिलांसाठी धोकादायक असलेल्या देशांची यादी जाहीर केली आहे. 

 

अलिकडे महिलांमध्ये सोलो ट्रॅव्हल करण्याचे पॅड खूप वाढले आहे. जगभरात अगदी बिनधास्त महिला फिरत आहेत. मात्र, असे काही देश आहेत जे  महिलांसाठी असुरक्षित आहेत. हे देश कोणते? भारत आणि पाकिस्तानात काय स्थिती आहे जाणून घेऊया.

अफगाणिस्तान हा महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देश मानला जातो. येथे महिलांवर शिक्षण, रोजगार आणि हालचालींवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.   

म्यानमार हा देश देखील महिलांसाठी असुरक्षित देश मानला जातो.  

सुदान आणि दक्षिण सुदान हा देश महिलांसाठी उच्च-जोखीम अर्थात हाय रिस्क मानले जाते.   

दक्षिण आफ्रिका देशात लैंगिक हिंसाचार आणि खून दर जगात सर्वाधिक आहेत. येथे महिला असुरक्षित आहेत. 

ब्राझील हा देश देखील महिलांसाठी सुरक्षित नाही. 

रशिया आणि मेक्सिको देखील  स्त्रीहत्या आणि सामाजिक-आर्थिक असमानता चिंताजनक पातळीवर आहे.

येमेन हा देश देखील गंभीर मानवीय संकटामुळे आणि महिलांना आरोग्यसेवा आणि सुरक्षिततेवर असलेल्या गंभीर मर्यादांमुळे अत्यंत असुरक्षित मानला जातो.

इराणमध्ये देखील महिलांवर अनेक बंधने आहेत. 

पाकिस्तान देखील महिलांसाठी तितकासा सुरक्षित देश नाही. 

भारतात सांस्कृतिक प्रथा, लैंगिक हिंसाचार यांचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, भारत तसा महिलांसाठी फारसा धोकादायक देश नाही. 

