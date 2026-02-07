840 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 12 दिवस वाहने जागची हलली नाहीत; जगातील TOP 10 महाभयानक ट्रॅफिकजॅम, सर्वात वाईट भारतात घडले
जगातील 10 महाभयानक ट्रॅफिकजॅम
Vanita Kamble | Feb 07, 2026, 08:57 PM IST
World Worst Traffic Jams: भारतातील दिल्ली, मुंबई, पुणे लखनऊ सारख्या मोठ्या शहरात भयानक वाहतूक कोंडी होते. नुकतीच मुंबई पुणे महामार्गावर 24 तासांपेक्षा अधिक वाहतूक कोंडी झाली. मात्र, जगातील महाभयानक ट्रॅफिकजॅम बद्दल जाणून घ्याल तर शॉक व्हाल. जगातील एका देशात तब्बल 12 दिवसांचा ट्रॅफिकजाम लागला होता.
1/10
2/10
1969 मध्ये, न्यू यॉर्कमधील बेथेलमध्ये सुमारे 20 मैलांचा वाहतूक कोंडी झाली होती, ज्यामध्ये 4,00,00 हून अधिक लोक अडकले होते. ही वाहतूक कोंडी एखाद्या आपत्तीमुळे नव्हती, तर वुडस्टॉक संगीत महोत्सवामुळे झाली होती. अडकलेले लोक तीन ते चार दिवस रस्त्यावर राहिले आणि संगीत कार्यक्रमातील कलाकारांना हेलिकॉप्टरने बाहेर काढण्यात आले.
3/10
4/10
11 सप्टेंबर 2001 रोजी जग कधीही विसरणार नाही, जेव्हा विमानांनी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन्ही टॉवरवर हल्ला केला होता. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर न्यू यॉर्क पूर्णपणे बंद झाले होते, ज्यामुळे लोक तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकले होते. पूल आणि बोगदे बंद झाल्यामुळे शहरातील अंदाजे 60 ते 70 किलोमीटर रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती.
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10