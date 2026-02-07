English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • 840 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 12 दिवस वाहने जागची हलली नाहीत; जगातील TOP 10 महाभयानक ट्रॅफिकजॅम, सर्वात वाईट भारतात घडले

840 KM लांब वाहनांच्या रांगा, 12 दिवस वाहने जागची हलली नाहीत; जगातील TOP 10 महाभयानक ट्रॅफिकजॅम, सर्वात वाईट भारतात घडले

जगातील 10 महाभयानक ट्रॅफिकजॅम

Vanita Kamble | Feb 07, 2026, 08:57 PM IST
World Worst Traffic Jams:  भारतातील दिल्ली, मुंबई,  पुणे  लखनऊ सारख्या मोठ्या शहरात भयानक वाहतूक कोंडी होते. नुकतीच मुंबई पुणे महामार्गावर 24 तासांपेक्षा अधिक वाहतूक कोंडी झाली. मात्र, जगातील महाभयानक ट्रॅफिकजॅम बद्दल जाणून घ्याल तर शॉक व्हाल. जगातील एका देशात तब्बल 12 दिवसांचा ट्रॅफिकजाम लागला होता. 

1/10

भारतातील सर्वात मोठ्या आणि महागड्या मुंबई मुंबई महामार्गावर 61 KM लांब ट्रॅफिक जाम लागला. जवळपास 30 तास हजारो लोक या वाहतूक कोंडीत अडकले. जगात एका ठिकाणी तब्बल 12 दिवसांचा ट्राफिक जाम लागला होता.   840 किलोमीटर रस्त्यांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. 

2/10

 1969 मध्ये, न्यू यॉर्कमधील बेथेलमध्ये सुमारे 20 मैलांचा वाहतूक कोंडी झाली होती, ज्यामध्ये 4,00,00 हून अधिक लोक अडकले होते. ही वाहतूक कोंडी एखाद्या आपत्तीमुळे नव्हती, तर वुडस्टॉक संगीत महोत्सवामुळे झाली होती. अडकलेले लोक तीन ते चार दिवस रस्त्यावर राहिले आणि संगीत कार्यक्रमातील कलाकारांना हेलिकॉप्टरने बाहेर काढण्यात आले.

3/10

1990 मध्ये, जपानमधील टोकियोमध्ये वादळाचा इशारा मिळाल्यानंतर, मोठ्या संख्येने लोक त्यांच्या घरी परतले. यामुळे पश्चिम जपानमधील ह्योगा आणि शिगा दरम्यान सुमारे १३५ किलोमीटरचा मोठा वाहतूक कोंडी निर्माण झाला. ही कोंडी दूर करण्यासाठी आणि रस्त्यावरून सुमारे 15,000 वाहने हटविण्यासाठी अनेक दिवस लागले.

4/10

11 सप्टेंबर 2001 रोजी जग कधीही विसरणार नाही, जेव्हा विमानांनी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या दोन्ही टॉवरवर हल्ला केला होता. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर न्यू यॉर्क पूर्णपणे बंद झाले होते, ज्यामुळे लोक तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकले होते. पूल आणि बोगदे बंद झाल्यामुळे शहरातील अंदाजे 60 ते 70 किलोमीटर रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती.

5/10

1 फेब्रुवारी 2011 रोजी शिकागोमध्ये झालेली वाहतूक कोंडी ही अमेरिकेतील सर्वात वाईट वाहतूक कोंडी मानली जाते. त्या दिवशी शिकागोमध्ये 20 इंचापेक्षा जास्त बर्फ पडला आणि सुमारे 80 किलोमीटरपर्यंत वाहने अडकून पडली. वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी 12 तास लागले आणि थंड हवामानामुळे अनेक लोक आजारी पडले.

6/10

जगातील सर्वात वाईट वाहतूक कोंडी चीनमधील बीजिंगमध्ये झाली. 4 ऑगस्ट 2010 रोजी झालेली ही वाहतूक कोंडी सुमारे 12 दिवस चालली, ज्यामुळे ती आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाहतूक कोंडी ठरली. बीजिंग-तिबेट एक्सप्रेसवेवर 100 किलोमीटर लांबीची वाहतूक कोंडी झाली. जड ट्रकमुळे ही कोंडी झाल्याचे सांगितले जाते.

7/10

 21 सप्टेंबर 2005 रोजी अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये मोठी वाहतूक कोंडी झाली. रीटा चक्रीवादळामुळे ही वाहतूक कोंडी झाली. सुमारे 161 किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली आणि हजारो लोक अडकले. अडकलेल्या सर्व लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दोन दिवस लागले आणि अनेक जण जखमी झाले.

8/10

30 नोव्हेंबर 2012 रोजी, रशियाची राजधानी मॉस्कोमध्ये तीन दिवसांचा प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. हिमवादळामुळे ही कोंडी झाली होती आणि हजारो वाहने अडकली होती. सेंट पीटर्सबर्ग ते मॉस्को पर्यंत सुमारे 201 किलोमीटर लांबीचा वाहतूक कोंडीचा थर पसरला होता. या तीन दिवसांच्या कोंडीमुळे जनतेची मोठी गैरसोय झाली.

9/10

ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ट्रॅफिकजाम झाला. 10 जून 2009 रोजी सुमारे 292 किलोमीटर लांब ट्रॅफिकजाम  झाला. परिणामी वाहतूक कोंडीमुळे शहरातील आणि आजूबाजूच्या 840 किलोमीटर रस्त्यांवर मोठी वाहतूक कोंडी झाली.

10/10

अलिकडेच प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभ 2025 दरम्यान ही कोंडी झाली होती, जी सुमारे 300 किलोमीटर लांबीची असल्याचे सांगितले जाते. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की प्रयागराजपासून मध्य प्रदेशातील रेवा, जबलपूर, सिवनी आणि कटनीपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली होती. 

