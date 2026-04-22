हवामान एकदम गरम! जगातील टॉप 20 हॉट शहरांपैकी 19 शहरं भारताचीच, 20 व्या क्रमांकावर कोणाचं नाव?

World's Top 20 Hot Cities : एप्रिल महिन्यात उष्णतेच्या झळा अंगाची लाहीलाही करतायत. तेव्हा जगातील टॉप 20 सर्वात उष्ण शहरांची यादी समोर आलीये. आश्चर्याची गोष्ट अशी की यातील 19 शहर ही भारतातील आहेत.   

Pooja Pawar | Apr 22, 2026, 03:38 PM IST
उन्हाळा ऋतूमधील एप्रिल महिन्यात सूर्य तळपत असल्याने सध्या अंगावरून घामाच्या धारा वाहत आहेत. AQI.in ने 21 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीने सर्वांना आश्चर्यचकित केलंय. जगातील २० सर्वात उष्ण शहरांच्या यादीत भारताचे वर्चस्व आहे. यात टॉप 20 शहरांपैकी 19 शहर भारतातील आहेत. ज्यांचं तापमान हे साधारणपणे 44 अंश सेल्सियसपर्यंत पोहोचलंय.   

देशातील उष्ण शहरांविषयी माहिती घेतली तर भागलपुर (बिहार), तालचेर (ओडिशा) आणि आसनसोल (पश्चिम बंगाल) हे सध्याच्या घडीला जगातील सर्वात उष्ण शहरांपैकी एक आहेत. या शहरातील अधिकतर तापमान हे 44 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आहे.   

भारतातील हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार 22 ते 24 एप्रिल दरम्यान  उष्णतेचा पारा आणखीनच वाढणार आहे. हा पारा 43 ते 44 डिग्री अंश सेल्सियस पर्यंत पोहोचणं सध्या शहरात सामान्य झालं आहे.   

जगातील सर्वात उष्ण तापमान असणाऱ्या शहरांच्या यादीतील १९ भारतीय शहरे अत्यंत चिंताजनक आहेत. बिहारमधील भागलपूर (44°C) व्यतिरिक्त, बेगुसराय (44°C), मोतिहारी (44°C), मुंगेर (44°C), भोजपूर (44°C), सिवान (44°C) आणि बेतिया (43°C) यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये जीवघेणी उष्णता जाणवत आहे. ओडिशामधील तालचेर (44°C) आणि बलांगीर (43°C) देखील या यादीत सर्वात वर आहे.  

पश्चिम बंगालमधील आसनसोल (44°C), दुर्गापूर (43°C), पश्चिम मेदिनीपूर (43°C), बिरभूम (43°C), कुल्टी (43°C), बांकुरा (43°C), राणीगंज (43°C), आणि दलूरबंद (43°C) यांनी उष्णतेचे रेकॉर्ड मोडले आहेत. उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर (43°C) आणि वाराणसी (43°C) हेही हॉट स्पॉट राहिले आहेत.  

भारताबाहेरील नेपाळमधील लुंबिनी हे शहर या यादीतील 13 वं शहर आहे. उष्ण शहरांच्या यादीत स्थान मिळवणारे हे भारताबाहेरील हे एकमेव शहर आहे.   

हवामान अभ्यासकांच्या मते ही तीव्र उष्णता केवळ एका घटकामुळे नाही तर येथील भौगोलिक आणि पर्यावरणीय घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे आहे.   

