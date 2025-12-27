महाराष्ट्रात मलेशिया, मालदिवचा फिल! स्कुबा डायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध असलेले कोकणातील TOP 5 समुद्रकिनारे, पाण्याखालील सुंदर जग
महाराष्ट्रात कोणत्या समुद्र किनाऱ्यांवर करता येते स्कुबा डायव्हिंग जाणून घेवूया.
Vanita Kamble | Dec 27, 2025, 11:22 PM IST
Scuba Diving in Maharashtra : फॉरेन टूर करणे शक्य नसेल तर आपला कोकण फिरुन या. आपल्या महाराष्ट्रातील सुंदर समुद्र किनारे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मालदिव सह गोवा, अंदमान निकोबारला टक्कर देत आहेत. कोकणातील या समद्र किनाऱ्यांवर स्कूबा डायविंगसाठी अनुभव घेता येईल. ना व्हिसा, ना पासपोर्ट, ना मोठं बजेट अगदी कमी खर्चात कोकणात सहलीसह स्कुबा डायविंगचा थरारक अनुभव घेता येईल.
