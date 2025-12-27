English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्रात मलेशिया, मालदिवचा फिल! स्कुबा डायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध असलेले कोकणातील TOP 5 समुद्रकिनारे, पाण्याखालील सुंदर जग

महाराष्ट्रात मलेशिया, मालदिवचा फिल! स्कुबा डायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध असलेले कोकणातील TOP 5 समुद्रकिनारे, पाण्याखालील सुंदर जग

महाराष्ट्रात कोणत्या समुद्र किनाऱ्यांवर करता येते स्कुबा डायव्हिंग जाणून घेवूया.   

Vanita Kamble | Dec 27, 2025, 11:22 PM IST
Scuba Diving in Maharashtra : फॉरेन टूर करणे शक्य नसेल तर आपला कोकण फिरुन या. आपल्या महाराष्ट्रातील सुंदर समुद्र किनारे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मालदिव सह गोवा, अंदमान निकोबारला टक्कर देत आहेत. कोकणातील या समद्र किनाऱ्यांवर स्कूबा डायविंगसाठी अनुभव घेता येईल. ना व्हिसा, ना पासपोर्ट, ना मोठं बजेट अगदी कमी खर्चात कोकणात सहलीसह स्कुबा डायविंगचा थरारक अनुभव घेता येईल.  

जगप्रसिद्ध स्कूबा डायव्हिंग स्पॉट्सना आपल्या कोकणातील काही समुद्र किनारे टक्कर देतात. स्कुबा डायव्हिंगचा अविस्मरणीय अनुभव घ्यायचा असेल तर थेट कोकणात ट्रीप प्लान करा. अगदी कमी खर्चात स्कुबा डायव्हिंगचा थरारक अनुभव घेता येईल.  

समुद्र किनाऱ्यावर फिरताना माशांप्रमाणे खोल समुद्रात पोहावे असं अनेकांना वाटतं. समुद्राच्या आतील जग किती सुंदर असेल याचे अनेकांना कुतूहल असते. स्कुबा डायव्हिंग करताना खोल समुद्रातील जगाची सफर करता येते. स्कुबा डायव्हिंगचा थरारक अनुभव घ्यायचा असेल तर महाराष्ट्रातील हे ठिकाणे बेस्ट ऑप्शन आहेत.  

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवबाग आणि दांडेश्वर हे समुद्र किनारे देखील स्कुबा डायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध आहेत. 

 वेंगुर्ला समुद्र किनाऱ्या गोव्यापासून अगदी जवळ आहे. येथे पर्यटकांची फार गर्दी नसते. यामुळे स्कुबा डायव्हिंगचे हे ठिकाण एकदम बेस्ट ऑप्शन आहे.   

मालवणचा समुद्र देखील अनेक वॉटर स्पोट्स एक्टीव्हीटीसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र, येथे स्कुबा डायव्हिंगचा विलक्षण अनुभव मिळतो.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली समुद्र किनारा नेहमीच पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. हजारो पर्यटक येथे खास स्कुबा डायव्हिंगसाठी येतात.

 रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिऱ्या  समुद्र किनाऱ्यावर स्कुबा डायव्हिंगचा अनुभव घेता येईल. रत्नागिरी हे सिंधुदुर्गच्या तुलनेत मुंबई पुण्यापासून  जवळ आहे. मात्र, येथे जाताना चौकशी करुन जावे.  

अंथांग सागरी किनारा आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या कोकणात स्कुबा डायव्हिंग अनुभव घेता येवू शकतो. मुंबई, पुण्यापासून आठ ते नऊ तासांत कोकणात जाता येते. 

