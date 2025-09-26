English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राचे भविष्य बदलणारे पुण्यातील 5 महाप्रकल्प; हिंजवडी IT पार्क डायरेक्ट अमेरिकेच्या सिलीकॉन व्हॅलीला टक्कर देणार

 पुण्यातील 5 महत्वाचे महाप्रकल्प

Vanita Kamble | Sep 26, 2025, 11:01 PM IST
TOP 5 major projects in Pune : शिक्षणाचे माहरेघर अशी ओळखल असेलेल पुणे  पुणे हे झपाट्याने विकसीत होत असलेले शहर आहे. जगप्रसिद्ध IT हब असलेले पुणे शहर औद्योगिक क्षेत्रातही भरारी घेत आहे. अनेक महत्वकांक्षी प्रकल्प पुण्यात उभारले जात आहेत.   पुण्यातील 5 महाप्रकल्प महाराष्ट्राचे भविष्य बदल आहेत. यामुळेच पुण्याचे हिंजवडी IT पार्क डायरेक्ट अमेरिकेच्या सिलीकॉन व्हॅलीला टक्कर देणार आहे. 

पुण्याचा जगप्रसिद्ध IT हब आता अमेरिकेच्या सिलीकॉन व्हॅलीला टक्कर देणार आहे. सोई सुविधांच्या अभावामुळे IT कंपन्या पुणे सोडून स्थलांतरित होत असल्याची चर्चा सुरु असताना आता सरकारने पुणे शहराच्या विकासासाठी मास्टरप्लान बनवला आहे. 5 महाप्रकल्पांमुळे 5 वर्षानंतर पुणे शहर ओळखता येणार नाही इतका विकास झालेला असेल.    

पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत शहर आहे. मुंबई, दिल्ली प्रमाणे पुण्यातही घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. 

पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे

पुणे-नाशिक सेमी हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्प हा महाराष्ट्र सरकारचा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पुणे आणि नाशिक दरम्यानचा प्रवास अती जलद होणार आहेय. 235 किलोमीटर लांबीच्या मार्गावर रेल्वे 200 किलोमीटर प्रति तास वेगाने धावणार आहे. साधारण दीड ते दोन तासात प्रवास पूर्ण होईल. या प्रकल्पातून पुणे आणि नाशिक या दोन्ही प्रमुख शहरांना जोडले जाईल, ज्यामुळे वाहतूक सुलभ होईल. 

पुणे स्मार्ट सिटी आणि मुळा मुठा नदी सुधार प्रकल्प

पुणे स्मार्ट सिटी आणि मुळा मुठा नदी सुधार प्रकल्प हे दोन अत्यंत महत्वाचे प्रकल्प आहेत. यामुळे पुण्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्र भरारी घेईल. पुणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर तसेच सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. मुळा मुठा नदी सुधार प्रकल्पामुळे नागरिकांना स्वच्छ नदी किनारा मिळणार आहे.   

पुरंद विमानतळ

भारतातील दुसऱ्या क्रंमाकांचे सर्वात मोठे विमानतळ पुण्यातील पुरंदर येथे उभारण्यात येत आहे. येथून डोमॅस्टिक सह अनेक इंटरनॅशनल डेस्टिनेशला विमानांचे उड्डाण होणार आहे. 

पुणे रिंग रोड

पुण्यात शहरातील अंतर्गत रिंग रोड आणि बाह्य रिंग रोड असे दोन रिंग उभारण्यात येत आहेत.  पुणे रिंगरोड प्रकल्प हा महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, पुणे शहराची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा रिंग रोड उभारण्यात येत आहे. 138 किमी लांबीचा सहापदरी एक्सप्रेसवे आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) हा महामार्ग उभारत आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाले असून, 2027 पर्यंत ते पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. 6 महामार्गांना जोडणारा हा महामार्ग भविष्यातील विकासासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहेत.  तर पुणे शहरातील नागरिकांचा प्रवास सुखद करण्यासाठी  83 km चा रिंग रोड उभारला जात आहे. 

पुणे मेट्रो

पुणे मेट्रो प्रकल्पात तीन मार्गिका आहेत. PCMC ते स्वारगेट असा पहिला मार्ग आहेत. वनाझ ते रामवाडी हा दुसरा टप्पा आहे. हे दोन्ही मेट्रो मार्ग सुरु झाले आहेत. तर, तिसरा अत्यंत महत्वाचा मार्ग आहे तो हिंजवडी ते शिवाजीनगर. हा मार्ग 2026 मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने IT पार्कचा विकास होणार आहे. यामुळे IT पार्क साठी वाहतुकीचे जलद आणि सुखद माध्यम उपलब्ध होणार आहे. यामुळे IT पार्कमध्ये काम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  हा प्रकल्प पुणे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (PMRCL) द्वारे विकसित केला जात आहे.  

आयटी हब आणि ऑटोमोबाईल उद्योगामुळे पुणे शहर महाराष्ट्राच्या नाही तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जात आहे.  अनेक मोठ्या औद्योगिक कंपन्या पुण्यात आपले प्रकल्प सुरु करत आहेत. तर अनेक बड्या IT कंपन्या देखील मोठा महसूल मिळवून देत आहेत. पुण्याचा विकास करण्यासह येथे चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 5 मोठे प्रकल्प राबवले जात आहेत.   

