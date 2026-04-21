  • कधी काळी हे होतं नाव! अल्टामाउंट रोड ते पेडर रोड; मुंबईतील 5 रस्त्यांचा असा आहे इतिहास

कधी काळी 'हे' होतं नाव! अल्टामाउंट रोड ते पेडर रोड; मुंबईतील 5 रस्त्यांचा असा आहे इतिहास

Mumbai Popular Roads and Their Name History: मुंबई आणि मुंबईचा इतिहास कायमच उचंबित करणारा आहे. यातील एक रस्ता भारताचा आयटी हब आहे, तर एक रस्ता जगातील महागड्या रस्त्यांपैकी एक मानला जातो. मुंबईतील ५ प्रमुख रस्त्यांच्या नावामागच्या रंजक आणि ऐतिहासिक गोष्टी जाणून घेण्यासाठी ही फोटो गॅलरी नक्की पहा.

Dakshata Thasale | Apr 22, 2026, 02:53 PM IST
Top 5 Mumbai Roads With Unique Stories

मुंबईतील रस्त्यांचा इतिहास हा सात बेटांच्या एकत्रीकरणापासून ते आजच्या आधुनिक 'कोस्टल रोड'पर्यंतचा एक रंजक प्रवास आहे. सात बेटांचे एकत्रीकरण आणि पहिले रस्ते. मुंबई सुरुवातीला माहिम, वरळी, परळ, माझगाव, मुंबई, छोटा कुलाबा आणि कुलाबा अशा सात स्वतंत्र बेटांमध्ये विभागलेली होती.  हॉर्नबी वेल्लार्ड (Hornby Vellard): 1784 मध्ये गव्हर्नर विल्यम हॉर्नबी यांनी महालक्ष्मी आणि वरळीमधील खाडी बुजवून पहिला मोठा बंधारा (रस्ता) बांधला. यामुळे समुद्राचे पाणी शहरात शिरणे थांबले आणि बेटांच्या एकत्रीकरणाला सुरुवात झाली. 1803 मध्ये सायन कॉजवेने मुंबईला साष्टी (Sion to Salsette) बेटाशी जोडले, तर 1845 मध्ये लेडी जमशेटजी जीजीभाई यांच्या देणगीतून माहिम कॉजवे बांधला गेला. 

ब्रिटीश काळ आणि नामकरण

19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात मुंबई महापालिकेची स्थापना (1888) झाल्यानंतर शहराचे नियोजनबद्ध रस्ते बांधणी सुरू झाली. ऐतिहासिक इमारतींचे रस्ते: डी. एन. रोड (जुना हॉर्नबी रोड) 1890 च्या दशकात एक भव्य 'हेरिटेज माईल' म्हणून विकसित केला गेला. 1860 च्या दशकात किल्ल्याच्या भिंती पाडल्यानंतर रस्ते रुंद करण्यात आले, जेणेकरून वाढत्या व्यापारासाठी जागा उपलब्ध होईल.

अल्टामाउंट रोड

अल्टामाउंट रोड (Altamount Road) हा केवळ मुंबईतीलच नाही, तर जगातील सर्वात महागड्या आणि उच्चभ्रू रस्त्यांपैकी एक मानला जातो. या रस्त्याचे अधिकृत नाव 'एस. के. बर्वे मार्ग' (S.K. Barve Marg) असे आहे, परंतु आजही तो जगभरात 'अल्टामाउंट रोड' या नावानेच ओळखला जातो. हा रस्ता दक्षिण मुंबईतील कंबल्ला हिल (Cumballa Hill) परिसरात येतो. या रस्त्याला भारताचा 'बिलियनेअर्स रो' म्हटले जाते. याचे कारण म्हणजे येथे भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींची निवासस्थाने आहेत. याच रस्त्यावर अँटिलिया (Antilia) रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांचे जगप्रसिद्ध 27 मजली निवासस्थान याच रस्त्यावर आहे. याशिवाय कुमार मंगलम बिर्ला, राधाकिशन दमानी आणि अनेक मोठे उद्योगपती याच परिसरात राहतात. ब्रिटीश काळापासून हा रस्ता महत्त्वाचा राहिला आहे. येथे अनेक जुने आणि भव्य बंगले होते, ज्यांची जागा आता आलिशान टॉवर्सनी घेतली आहे. हा रस्ता रिअल इस्टेटच्या बाबतीत जगातील टॉप 10 महागड्या रस्त्यांच्या यादीत अनेकदा स्थान मिळवतो. येथील घरांच्या किमती कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहेत.

डी. एन. रोड (दादभाई नवरोजी रोड)

हा रस्ता मुंबईच्या 'फोर्ट' (Fort) या व्यापारी केंद्राचा मुख्य कणा आहे. ब्रिटिश काळात याला 'हॉर्नबी रोड' (Hornby Road) असे म्हटले जाई. 1850 च्या दशकात किल्ल्याच्या भिंती पाडल्यानंतर या रस्त्याचा विस्तार झाला. या रस्त्यावर व्हिक्टोरियन गोथिक आणि निओ-क्लासिकल शैलीतील अनेक ऐतिहासिक इमारती आहेत. येथील इमारतींच्या दर्शनी भागावर असलेले सुंदर 'आर्केड्स' (Arings) पादचाऱ्यांच्या सुविधेसाठी खास डिझाइन केलेले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई महानगरपालिका इमारत (BMC), फ्लोरा फाउंटन आणि जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट या वास्तू याच रस्त्यावर आहेत. 

ग्रँट रोड

दक्षिण मुंबईतील हा एक गजबजलेला व्यावसायिक आणि रहिवासी भाग आहे. इतिहास: याचे नाव बॉम्बेचे माजी गव्हर्नर सर रॉबर्ट ग्रँट यांच्यावरून ठेवण्यात आले आहे. हा भाग जुन्या वाड्यांसाठी आणि पारशी संस्कृतीच्या खाणाखुणांसाठी ओळखला जातो. पूर्वी हा रस्ता अनेक जुन्या  चित्रपटगृहांसाठी (उदा. मिनर्व्हा, नोव्हेल्टी, अल्फ्रेड टॉकीज) प्रसिद्ध होता, जे आता हळूहळू आधुनिक इमारतींमध्ये रूपांतरित होत आहेत. येथील बी. मेरवान (B. Merwan) ही ऐतिहासिक बेकरी मावा केकसाठी अत्यंत लोकप्रिय आहे. 

लॅमिंटन रोड (डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग)

भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी वस्तूंच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक म्हणून याला ओळखले जाते. याला 'मुंबईचे आयटी हब' म्हटले जाते. येथे कॉम्प्युटर हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, जुन्या रेडिओचे सुटे भाग आणि आधुनिक गॅजेट्स घाऊक दरात मिळतात. 1964 मध्ये याचे अधिकृत नाव बदलून डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग असे करण्यात आले, तरीही आजही लोक याला 'लॅमिंटन रोड' म्हणूनच ओळखतात. 

पेडर रोड

पेडर रोड (Peddar Road) हा दक्षिण मुंबईतील एक अत्यंत उच्चभ्रू आणि महत्त्वाचा रस्ता आहे. या रस्त्याचे अधिकृत नाव आता 'डॉ. गोपाळराव देशमुख मार्ग' (Dr. Gopalrao Deshmukh Marg) असे आहे. डॉ. देशमुख हे स्वतंत्र भारताचे मुंबईचे पहिले महापौर आणि भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे (IMA) पहिले अध्यक्ष होते.  ब्रिटीश काळात 1879  चे नगरपालिका आयुक्त डब्ल्यू. जी. पेडर यांच्या नावावरून याला 'पेडर रोड' असे नाव देण्यात आले होते. हा रस्ता दक्षिण मुंबईतील केम्प्स कॉर्नर (Kemp's Corner) पासून सुरू होतो आणि हाजी अली चौकापर्यंत जातो.हा रस्ता मलबार हिल आणि कंबल्ला हिल या दोन श्रीमंत परिसरांना जोडणारा मुख्य मार्ग आहे. मुंबईतील पहिला उड्डाणपूल याच रस्त्यावर केम्प्स कॉर्नर येथे बांधण्यात आला होता.   

फ्रीजरमध्ये साचलेल्या बर्फातून येते दुर्गंधी? 'या' चुकीमुळे बिघडेल तुमच्या जेवणाची चव

Abhishek Sharma’s luxurious home: नाबाद 135 धावा करणाऱ्या SRH च्या अभिषेक शर्मा आलिशान घर बघितलं का? किंमत 15 कोटी रुपये!

100 कोटी बजेट असणाऱ्या &#039;राजा शिवाजी&#039; चित्रपटाचं शूटिंग कुठे झालंय? महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; ठिकाणांचा आहे समावेश

ST महामंडळाच्या जनजागृती उपक्रमासाठी रितेश-जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर

8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

