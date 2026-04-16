श्रीमंत जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचाही डंका! पाहा महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत Top 5 जिल्हे कोणते?

Top 5 Richest District in Maharashtra : महाराष्ट्रातील असे काही जिल्हे आहेत, जे श्रीमंतांच्या यादीत पहिल्या 5 मध्ये आहेत. राज्याच्या एकूण उत्पादनात (जीडीपी) आणि दरडोई उत्पन्नात प्रामुख्याने शहरी आणि औद्योगिक केंद्रे असलेल्या जिल्ह्यांचा मोठा वाटा आहे. यामध्ये कोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश जाणून घ्या. 

Dakshata Thasale | Apr 16, 2026, 07:06 PM IST
मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. पण मुंबई पाठोपाठच महाराष्ट्रात देखील आता आर्थिक सामर्थ्याचे केंद्र बनत चालले आहे. 

मग ते व्यापार, उत्पादन क्षेत्र असो किंवा आर्थिक सुबत्ता असो. महाराष्ट्रात जिल्हे आता श्रीमंत जिल्हे म्हणून ओळखू लागले आहेत. महाराष्ट्रातील ते 5 जिल्हे कोणते.   

महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत शहरांचं वेगळेपण म्हणजे तेथील आर्थिक केंद्र, पायाभूत सुविधा आणि बदलती जीवनशैली. आलिशान घरांपासून ते व्यावसायिक जागांपर्यंत या शहरांनी आपलं वेगळेपण जपलं आहे. या जिल्ह्यांमधील मालमत्ता किंवा जागे खरेदी विक्रिकडे अन् गुंतवणुकीकडे देखील लक्ष लागून राहिले आहे. 

मुंबई

भारताची आर्थिक महाशक्ती असलेलं शहर म्हणजे मुंबई. मुंबई स्वप्ननगरी म्हणूनही संबोधलं जातं. मुंबईत फायनान्स, स्टॉक मार्केट  आणि मनोरंजन क्षेत्र हे कायमच चर्चेत असते. मुंबई हे असं शहर आहे जिथे राहण्यासाठी आणि व्यवसायासाठी कामय जागेची मागणी असते. महत्त्वाचं म्हणजे मुंबईची लोकसंख्या ही 1.24 कोटी इतकी आहे. येथे मलबार हिल, कफ परेड, वांदेर, जुहू, पवई अन् अंधेरी या प्रमुख जागा आहेत. ज्या जागांची किंमत 20885 प्रति चौरस फूट इतकी आहे. या शहराला जोडणारी मार्गे वेगवेगळी आहेत. जसे की, लोकल ट्रेन, मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवीन सागरी मार्ग या मार्गांचा वापर करुन तुम्ही प्रवास करु शकता.  (हे पण वाचा - पुण्यातील 5 श्रीमंत लोकं, चौथ्या व्यक्तीची Success Story हटके, पहिला नंबर कुणाचा?) 

पुणे

पुणे हे महाराष्ट्रातील दुसरे शहर आहे. या शहरातही रिअल इस्टेट आणि गुतंवणुकीची संधी भरपूर प्रमाणात आहे. हिंजवडी आणि खराडी यांसारखे आयटी (IT) हब घर खरेदी आणि भाड्याने देण्यासाठी 'हॉटस्पॉट्स' आहेत. येथे घरांच्या किमतीत सतत वाढ होत आहे. तसेच या जागांना सर्वाधिक मागणी आहे. मुंबईच्या तुलनेत पुण्याचे मार्केट अधिक स्थिर आणि परवडणारे आहे. येथे गुंतवणूकदारांना भाड्याचे उत्पन्न चांगले मिळते आणि भविष्यात मालमत्तेची किंमत वाढण्याची मोठी संधी आहे. पुण्याची लोकसंख्या ही 31.24 लाख इतकी आहे. यामध्ये आयटी, ऑटोमोबाईल, शिक्षण आणि इंजिनिअरिंग हे क्षेत्र भुरळ घालणारे आहे. हिंजवडी आणि खराडी यांसारख्या आयटी पार्क्सच्या जवळ २ आणि ३ BHK फ्लॅट्सना मोठी मागणी आहे. तसेच कोरेगाव पार्क आणि कल्याणी नगर सारख्या भागात लक्झरी (आलिशान) घरांच्या गुंतवणुकीसाठी उत्तम पर्याय आहेत. मेट्रोच्या विस्तारामुळे ज्या भागांत मेट्रो येत आहे, तिथे जमिनीच्या आणि घरांच्या किमती भविष्यात वाढणार आहेत.

ठाणे

ठाणे हे महाराष्ट्रातील तिसरा श्रीमंत जिल्हा आहे. ठाणे हे शहर देखील मुंबईचा एक भाग आहे. ठाण्यातही रिअल इस्टेटची बूम आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जोडबंद रोडवर अनेक हब पॉईंट्स होत आहे. याठिकाणी नागरिकांना शहर आणि निसर्ग याचा मेळ पाहायला मिळतो. ठाण्याची लोकसंख्या ही 18,41,488 इतकी आहे. माजिवाडा, घोडबंदर रोड, कोलशेत, वसंत विहार या भागातील रिअल इस्टेटला अधिक मागणी आहे. 

नागपूर

मुंबई, ठाणे, पुण्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत जिल्हा म्हणजे नागपूर. नागपूर देखील आता कमरशिअल हब होत चाललं आहे. नागपूरचे रिअल इस्टेट मार्केट सध्या वेगाने प्रगती करत आहे. विशेषतः 'मिहान' (MIHAN) सारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे आयटी आणि एरोस्पेस क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येत आहे. नागपूर हे शहर Planned Layoutsआणि परवडणाऱ्या दरातील आलिशान घरांसाठी ओळखले जाते. संत्र्‍यांचे शहर म्हणून या जिल्ह्याची ओळख आहे. मिहान-सेझ (MIHAN-SEZ) च्या आसपासचा परिसर निवासी आणि व्यावसायिक गुंतवणुकीसाठी सध्या 'हॉटस्पॉट' आहे. महाराष्ट्रातील इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत नागपूरमध्ये भाड्याचे उत्पन्न (Rental Yield) चांगले मिळते. सध्या नागपूरमध्ये रिकामे 'प्लॉट्स' (Plotted developments) आणि परवडणारी लक्झरी घरे यांना मोठी मागणी आहे. तुम्हाला नागपूरमध्ये प्लॉट (Plot) घ्यायला आवडेल की तयार फ्लॅट (Flat) मध्ये गुंतवणूक करायची आहे? त्यावरून मी तुम्हाला समृद्धी महामार्ग किंवा मिहान जवळीलSpecific भाग सुचवू शकेन.

नाशिक

नाशिक हे महाराष्ट्रातील 5 वे श्रीमंत शहर आहे. नाशिकचे रिअल इस्टेट मार्केट प्रामुख्याने तिथल्या शांत आणि हिरव्यागार परिसरासाठी ओळखले जाते. येथे व्हिला (Villas), रो-हाऊस आणि अपार्टमेंट्सना मोठी मागणी आहे. नाशिक हे शहर मुंबई, पुण्यापासून जवळ असल्यामुळे सेकेंड होमसाठी शहरातील लोक नक्की विचार करतात. नाशिकचे प्रसन्न हवामान आणि शांत वातावरण यामुळे निवृत्त व्यक्ती आणि सुट्ट्या घालवण्यासाठी 'दुसरे घर' घेणाऱ्यांची पहिली पसंती नाशिकला असते. अंबड आणि सातपूर यांसारख्या औद्योगिक (Industrial) क्षेत्रांमुळे नोकरी करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून घरांच्या भाड्याला मोठी मागणी असते. 

