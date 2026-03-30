  • पुण्यातील 5 श्रीमंत लोकं, चौथ्या व्यक्तीची Success Story हटके, पहिला नंबर कुणाचा?

पुण्यातील 5 श्रीमंत लोकं, चौथ्या व्यक्तीची Success Story हटके, पहिला नंबर कुणाचा?

Pune 5 Richest People : पुणे हे भारतातील प्रमुख शिक्षण केंद्र आहेच. पण यासोबतच महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांपैकी एक आहे. श्रीमंत व्यक्ती म्हटलं की, आपल्यासमोर येतात ते अंबानी, बिर्ला आणि टाटा पण आता यांच्यासोबतच पुण्यातील 5 असे श्रीमंत आहे ज्यांनी वेगळेपण जपलं आहे. पुण्यातील या 5 श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीचा कुणाचा पहिला नंबर आहे ते जरुर पाहा. 

Dakshata Thasale | Mar 30, 2026, 06:59 PM IST
Pune Top 5 Richest People

पुणे हे शहर गेल्या काही वर्षांपासून IT Hub मुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रगती करताना दिस आहे. एवढंच नव्हे तर वाहन क्षेत्रातील दिग्गज आणि औषधनिर्माण क्षेत्रातील अग्रणी कंपन्यांचे एक प्रमुख केंद्र बनले आहे. या विकासामुळेच, हे शहर भारतातील काही सर्वात श्रीमंत व्यावसायिक घराण्यांचे आणि व्यक्तींचे घर बनले आहे. पुण्यातील असे 5 श्रीमंत व्यक्ती जे आज पुण्याची ओळख बनले आहेत. तसेच, पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि शहराच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देणाऱ्या इतर धनाढ्य व्यक्तींच्या यशोगाधा येथे पाहायला मिळणार आहे.

सायरस पुनावाला

Pune Top 5 Richest People

सायरस पुनावाला हे नाव माहित नाही असे फारच कमी लोक असतील. पुण्यातील सगळ्यात श्रीमंत व्यक्तीमत्व म्हणून सायरस पुनावाला यांना ओळखलं जातं. लस निर्मिती करणारी सिरम इन्स्टीट्यूटचे मालक आहेत सायरस पुनावाला. श्रीमंत व्यक्तीच्या भारतीयांच्या यादीत सायरस पुनावाला यांचा सहावा क्रमांक लागतो. यांच्या कुटुंबातील आणखी दोन लोकप्रिय व्यक्ती म्हणजे मुलगा अदार पुनावाला आणि सून नताशा पुनावाला. पुनावाला यांच्या संपत्तीचा आकडा हा 2025 च्या आकडेवारीनुसार, 20000000000000 इतका आहे. 

बाबासाहेब कल्याणी

Pune Top 5 Richest People

सायरस पुनावाला यांच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर बाबासाहेब कल्याणी हे पुण्यातील श्रीमंत व्यक्तीमत्त्व आहे. बाबासाहेब कल्याणी हे 'भारत फोर्ज' या सुप्रसिद्ध फोर्जिंग आणि अभियांत्रिकी कंपनीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा व्यवसाय जगभरातील मोटारी, विमाने आणि रेल्वेगाड्यांचे पार्ट पुरवणे.भारतातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत यांचा 14 वा क्रमांक आहे. कल्याणी यांची संपत्ती 40 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. 

संजीव बजाज

Pune Top 5 Richest People

भारतातील आर्थिक सेवा पुरवठादारांपैकी एक अग्रगण्य संस्था असलेल्या 'बजाज फिनसर्व्ह'चे नेतृत्व संजीव बजाज करतात. ते त्या सुप्रसिद्ध बजाज कुटुंबाचा एक भाग आहेत, ज्यांनी 'बजाज ऑटो' आणि 'बजाज फायनान्स' या कंपन्यांना घराघरात पोहोचवले आहे. संजीव बजाज यांचा मुलगा राहुल बजाज यांचा विवाह शेफाली बजाजशी लग्न झालंय. 2025 च्या आकडेवारीनुसार 3.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजे 29000 कोटी रुपये इतका आकडा आहे. 

राजीव बजाज

Pune Top 5 Richest People

राजीव बजाज हे दिवंगत उद्योगपती राहुल बजाज यांचे थोरले चिरंजीव आहेत. सध्या ते बजाज ऑटो (Bajaj Auto) या जागतिक स्तरावरील दुचाकी आणि तीनचाकी वाहन निर्माता कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (Managing Director) आणि CEO आहेत. राजीव बजाज यांची गणना जगातील आणि भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींमध्ये केली जाते. Forbes च्या 2026 च्या अहवालानुसार, त्यांची निव्वळ संपत्ती अंदाजे 4.7 अब्ज डॉलर्स  इतकी आहे. ही रक्कम साधारणपणे 39,000 कोटी रुपयांच्या वर आहे.

सतिश मेहता

Pune Top 5 Richest People

सतीश रमणलाल मेहता हे पुण्यातील प्रसिद्ध एम्क्योर फार्मास्युटिकल्स (Emcure Pharmaceuticals) या जागतिक औषध कंपनीचे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांनी 1981 मध्ये अवघ्या 3 लाख रुपयांच्या बँक कर्जातून पुण्यामध्ये एका छोट्या कंत्राटी उत्पादक युनिटपासून या व्यवसायाची सुरुवात केली होती. त्यांनी पुणे विद्यापीठातून रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी (M.Sc.) मिळवली आणि त्यानंतर IIM अहमदाबाद मधून व्यवस्थापनाचा डिप्लोमा (PGDM) पूर्ण केला आहे. संपत्तीचा आकडा हा थक्क करणारा आहे. मार्च 2026 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, त्यांची निव्वळ संपत्ती अंदाजे 1.8 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. भारतीय चलनात ही संपत्ती साधारणपणे 15000 कोटी रुपयांच्या वर जाते.

Pune Top 5 Richest People

पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची कहाणी म्हणजे केवळ एखाद्या यादीतील आकडेवारी नव्हे; तर ती दूरदृष्टी, समर्पण आणि एका शहराचे संपत्ती व नाविन्याचा केंद्रबिंदू म्हणून झालेले रूपांतर यांची गाथा आहे. पुण्यातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आणि 'सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया'चे मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या सायरस एस. पूनावाला यांच्यापासून ते बाबासाहेब कल्याणी आणि संजीव बजाज यांच्यासारख्या उद्योगजगतातील दिग्गजांपर्यंत—पुण्यातील ही संपत्ती आधुनिक उद्योग आणि येथे खोलवर रुजलेल्या कौटुंबिक व्यवसायांचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. कौटुंबिक व्यवसायात तुम्ही एकजुटीने काम केल्यास ही उच्ची गाठू शकतो. 

