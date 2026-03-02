English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल

सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल

सर्वाधिक अणुबॉम्ब असेलले जगातील Top 9 देश कोणते? 

Vanita Kamble | Mar 02, 2026, 05:44 PM IST
Top 9 Nuclear Bomb Countries : सध्या जगावर तिसऱ्या युद्धाचे सावट आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आहे. अशातच जगात चर्चा रंगली आहे ती अणुहल्ल्याची.  अणुबॉम्ब हे जगातील सर्वात धोकादायक शस्त्रांपैकी एक आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात त्यांचा वापर करण्यात आला होता. यामुळे मोठा विनाश झाला. ज्यामध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता.  असे असले तरी आपली ताकद दाखवण्यासाठी अनेक देशांनी अणुबॉम्ब विकसित केले आहेत, परंतु कोणीही त्यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. जाणून घेऊया कोणत्या देशाकडे सर्वात जास्त अणुबॉम्ब आहेत.

जगात तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात झाली आहे. इराण आणि इस्त्रायल यांच्या युद्धाचा भडका उडाला आहे. अशातच चर्चा रंगली आहे ती अणुबॉम्बची. अणुबॉम्ब हे जगातील सर्वात धोकादायक शस्त्रांपैकी एक आहेत.  जाणून घेऊया जगातील TOP 9 देश ज्यांच्याकडे अणुबॉम्ब आहेत. 2024 पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.   

रशिया

रशियाकडे सर्वात जास्त अण्वस्त्रे आहेत. रशियाकडे एकूण 5580 अणुबॉम्ब आहेत. या अणुबॉम्बमुळे संपूर्ण जगाचा नाश होऊ शकतो.  

अमेरिका

दुसऱ्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. अमेरिकेकडे 5044 अणुबॉम्ब आहेत.

चीन

चीनकडे 500 अण्वस्त्रे आहेत. चीन सातत्याने आपली अणवस्त्रांची ताकद वाढवत आहे.   

फ्रान्स

फ्रान्स आणि युके हे युरोपमधील दोन अण्वस्त्रधारी देश आहेत. फ्रान्सकडे सर्वाधिक अण्वस्त्रे आहेत.  फ्रान्सकडे जवळपास 290 अण्वस्त्रे आहेत. अणवस्त्रांसह फ्रान्सकडे  अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत. 

यूके

1952 मध्ये युकेने पहिली अणुचाचणी केली. आता त्यांच्याकडे सध्या 225 अण्वस्त्रे आहेत.

भारत

अणवस्त्रांच्या यादीत भारत देखील आहे.  या वर्षी भारताने अण्वस्त्रांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा पाकिस्तानला मागे टाकले. भारताकडे सध्या 172 अण्वस्त्रे आहेत.   

पाकिस्तान

पाकिस्तानकडे 170 अणुबॉम्ब आहेत. पाकिस्तान हा अण्वस्त्रे असलेला हा एकमेव इस्लामिक देश आहे.  

इस्रायल

सध्या इराण विरोधात युद्ध पुकारणाऱ्या इस्रायलकडे 90 अण्वस्त्रे आहेत. अद्याप इस्रायलने स्वतःला अण्वस्त्र शक्ती म्हणून अधिकृतपणे मान्यता दिलेली नाही.  

उत्तर कोरिया

अमेरिकेला इशारा देण्यासाठी उत्तर कोरियाने अनेक वेळा अणुचाचण्या केल्या आहेत. उत्तर कोरिया सध्या 50 अणुबॉम्ब आहेत. संबधीत सर्व डेटा स्टॅटिस्टा कडून घेण्यात आला आहे.  

