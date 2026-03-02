सर्वाधिक अणुबॉम्ब असलेले जगातील Top 9 देश; 2 देशांकडे इतके अणुबॉम्ब आहेत की संपूर्ण जग नष्ट होईल
सर्वाधिक अणुबॉम्ब असेलले जगातील Top 9 देश कोणते?
Top 9 Nuclear Bomb Countries : सध्या जगावर तिसऱ्या युद्धाचे सावट आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आहे. अशातच जगात चर्चा रंगली आहे ती अणुहल्ल्याची. अणुबॉम्ब हे जगातील सर्वात धोकादायक शस्त्रांपैकी एक आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात त्यांचा वापर करण्यात आला होता. यामुळे मोठा विनाश झाला. ज्यामध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला होता. असे असले तरी आपली ताकद दाखवण्यासाठी अनेक देशांनी अणुबॉम्ब विकसित केले आहेत, परंतु कोणीही त्यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. जाणून घेऊया कोणत्या देशाकडे सर्वात जास्त अणुबॉम्ब आहेत.