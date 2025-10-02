English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉलीवूडची ही दिवा, जिने कमावला ‘डायन’ आणि ‘नॅशनल व्हॅम्प’चा टॅग, पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधानासोबत होते प्रेमसंबंध, करणार होती लग्न…

Actress Who Dated Pakistan Former PM: या पाकिस्तानी क्रिकेटपटूला डेट केल्यानंतर, बॉलिवूड अभिनेत्रीचे नाव जितेंद्र आणि विनोद मेहरा यांच्यासह अनेक अभिनेत्यांशी जोडले गेले.  

Tejashree Gaikwad | Oct 02, 2025, 02:15 PM IST
बॉलीवूडमधील अनेक कलाकारांचे वैयक्तिक आयुष्य नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहे. पण त्यात सर्वाधिक गाजलेले नाव म्हणजे अभिनेत्री रेखा. भानुरेखा गणेशन म्हणून जन्मलेल्या या अभिनेत्रीने हिंदी सिनेमात आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप सोडली. पण त्यांच्या कारकीर्दीइतकंच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य वादग्रस्त राहिलं.  

रेखा या सौंदर्य, स्टाइल आणि अभिनयासाठी जशा ओळखल्या गेल्या, तशाच त्या त्यांच्या नातेसंबंधांमुळेही टीकेच्या केंद्रस्थानी राहिल्या. एक काळ असा होता, जेव्हा मीडियाने त्यांना ‘डायन’, ‘पतिभक्षी’ आणि ‘नॅशनल व्हॅम्प’ अशी टॅगलाइन दिली होती. हे सर्व त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील चढ-उतारांमुळे घडलं.  

अमिताभ बच्चनसोबतच्या नात्याची चर्चा तर सर्वत्र होतीच, पण रेखाचं नाव एकेकाळी पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू आणि नंतरचे पंतप्रधान इमरान खानसोबतही जोडलं गेलं होतं. दोघे एकमेकांच्या प्रेमात होते, अशी चर्चा होती. इतकंच नव्हे तर त्यांनी लग्नाचा विचारसुद्धा केला होता. मात्र, शेवटी हे नातं पुढे न गेलं.  

या नात्याला बळ मिळालं, कारण रेखांच्या आई पुष्पावली यांनाही इमरान आवडत होते. त्यांनी एका ज्योतिषाला सल्ला घेऊन विचारलं होतं की इमरान रेखासाठी योग्य जोडीदार ठरतील का. या चर्चेमुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती.  

1989 मध्ये रेखा लाहोर येथे झालेल्या एका चॅरिटी कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या. त्या वेळी त्या इमरान खान, विनोद खन्ना आणि जावेद मियांदाद यांच्यासोबत स्टेजवर नाचताना दिसल्या. या घटनेमुळे त्यांच्या नात्याच्या अफवा आणखी वाढल्या. मात्र, ना रेखा, ना इमरान यांनी कधीही सार्वजनिकरित्या या नात्याची कबुली दिली.  

रेखांनी मार्च 1990 मध्ये दिल्लीतील उद्योगपती मुकेश अग्रवाल यांच्याशी विवाह केला. पण हे लग्न अवघ्या सात महिन्यांतच दुःखद शेवटाला आलं. मुकेश यांनी आत्महत्या केली आणि त्यानंतर सर्व आरोप रेखांवर झाले. मीडियाने त्यांना निर्दयी, पतिभक्षी आणि खलनायिका म्हणून चित्रित केलं.  

मुकेश अग्रवाल यांच्या मृत्यूनंतर गॉसिप मॅगझिन्सनी रेखांना जबाबदार ठरवलं. त्यांच्या आयुष्यातील प्रत्येक नातं, प्रत्येक अफेअर, प्रत्येक अफवा याला मोठं करून सादर करण्यात आलं. त्यामुळे त्यांना ‘नॅशनल व्हॅम्प’ अशी प्रतिमा मिळाली.  

आज रेखा सिनेमा क्षेत्रात फारशा सक्रिय नसल्या तरीही त्यांच्या नावाभोवतीचं गूढ तसंच आहे. त्यांची स्टाइल, त्यांचा रहस्यमय चार्म आणि वैयक्तिक जीवनातील किस्से आजही लोकांच्या चर्चेचा भाग असतात.  

