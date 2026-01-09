Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?
नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेले तोरणमाळ हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. नैसर्गिक सौंदर्य, हिरवीगार जंगलं, धबधबे आणि शांत वातावरणामुळे तोरणमाळ पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र आहे. स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तोरणमाळ महोत्सव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून पर्यटन वाढीसोबतच आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पण कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?