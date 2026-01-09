English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Toranmal Mohotsav:महाराष्ट्राच्या पर्यटन स्थाळांमधील अलौकिक रत्न; कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

नंदुरबार जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेले तोरणमाळ हे राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून ओळखले जाते. नैसर्गिक सौंदर्य, हिरवीगार जंगलं, धबधबे आणि शांत वातावरणामुळे तोरणमाळ पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र आहे. स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तोरणमाळ महोत्सव आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महोत्सवाच्या माध्यमातून पर्यटन वाढीसोबतच आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पण कधी सुरू होणार तोरणमाळ महोत्सव?

Jan 09, 2026, 04:58 PM IST
1/8

पर्यटन विकासाला चालना

तोरणमाळ महोत्सवामुळे या थंड हवेच्या ठिकाणाची ओळख अधिक व्यापक स्तरावर होणार आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात आणि मध्य प्रदेशातूनही पर्यटक आकर्षित होतील.

2/8

स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव

महोत्सवात आदिवासी आणि स्थानिक पारंपरिक पदार्थ उपलब्ध असतील. पर्यटकांना वेगळ्या चवींचा आनंद घेता येईल.

3/8

स्थानिक रोजगार वाढणार

महोत्सवामुळे हॉटेल, वाहतूक, मार्गदर्शन आणि स्थानिक व्यवसायांना चालना मिळेल. यामुळे आदिवासी युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

4/8

आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन

या महोत्सवात पारंपरिक आदिवासी नृत्य, लोककला आणि संगीत सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे पर्यटकांना स्थानिक संस्कृती जवळून अनुभवता येईल.

5/8

हस्तकला आणि पारंपरिक कला

स्थानिक कारागिरांना त्यांच्या हस्तकलेचे प्रदर्शन आणि विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

6/8

तोरणमाळ महोत्सव 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार असून, पुढील काळात हा महोत्सव दरवर्षी घेण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. या उपक्रमामुळे तोरणमाळ पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

7/8

सातपुड्याच्या सौंदर्याचा प्रचार

तोरणमाळमधील निसर्गरम्य स्थळे, तलाव आणि डोंगररांगा अधिक प्रभावीपणे पर्यटकांसमोर मांडल्या जातील.

8/8

पर्यटकांसाठी सुविधा वाढवण्यावर भर

महोत्सवाच्या निमित्ताने रस्ते, स्वच्छता आणि इतर मूलभूत सुविधांवर लक्ष दिले जाणार आहे. यामुळे पर्यटनाचा अनुभव अधिक चांगला होईल.  

