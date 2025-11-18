'धुरंधर' या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, चित्रपटासाठी कोणत्या कलाकाराने किती घेतली फिज?
आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' या स्पाय थ्रिलर चित्रपटाचा ट्रेलर आज रिलीज झाला असून, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांच्या दमदार भूमिका चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण करत आहेत. चित्रपटाचे बजेट 280 कोटी असून रणवीर सिंहने 50 कोटी, संजय दत्त 10 कोटी तर इतर कलाकारांनीही मोठी फी घेतली असून हा चित्रपट 5 डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.
