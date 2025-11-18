English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'धुरंधर' या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, चित्रपटासाठी कोणत्या कलाकाराने किती घेतली फिज?

आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' या स्पाय थ्रिलर चित्रपटाचा ट्रेलर आज रिलीज झाला असून, रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांच्या दमदार भूमिका चाहत्यांमध्ये उत्साह निर्माण करत आहेत. चित्रपटाचे बजेट 280 कोटी असून रणवीर सिंहने 50 कोटी, संजय दत्त 10 कोटी तर इतर कलाकारांनीही मोठी फी घेतली असून हा चित्रपट 5 डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.

Nov 18, 2025, 04:20 PM IST
'धुरंधर' या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, चित्रपटासाठी कोणत्या कलाकाराने किती घेतली फिज?

Trailer of the film 'Dhurandhar' released, how much did which actor charge for the film?

धुरंधर

Dhurandhar

'उरी : द सर्जिकल स्ट्राईक' या चित्रपाटाने सर्वांची मनं जिंकल्यानंतर दिग्दर्शक आदित्य धर आता वर्षाच्या अखेरीस आणखी एक मास्टर ब्लास्टर चित्रपट घेऊन येत आहेत. ज्याचे नाव 'धुरंधर' असे आहे. दरम्यान आज नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे.  

धुरंधर

Dhurandhar

या स्पाय थ्रिलर चित्रपटात अभिनेता रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि आर माधवन असे एकापेक्षा एक कलाकार पहायला मिळणार आहेत. या चित्रपटाची घोषणी गेल्या वर्षी 2024 मध्ये करण्यात आली होती. यानंतर आज ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाची उत्सुकता आणखीच वाढली आहे.  

धुरंधर

Dhurandhar

दिग्दर्शनासह चित्रपटाचे लेखनही आदित्य धर यांनीच केले आहे. त्यांच्या जबरदस्त दिग्दर्शनासह चित्रपटातील कलाकार देखील मोठ्या चर्चेत आहेत.  दरम्यान काही काळाआधी चित्रपटाचा टीजर रिलीज करण्यात आला होता.  

धुरंधर

Dhurandhar

या टिजरमधील चित्रपटातील कलाकारांचे रक्ताने माखलेले रोमांचक लूक्स पाहून चाहत्यांची उत्सुकता आणखीनच शिगेला लागली आहे. अशात चित्रपटाच्या टिमद्वारे चित्रपटातीलक  त्या त्या कलाकारांच्या भूमिकांमधील लूक्स चे पोस्टर देखील प्रदर्शित करत आहे.  

धुरंधर

Dhurandhar

आज ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये कलाकारांच्या फिजवरून चर्चा सुरू  झाल्या आहेत. या चित्रपटाचा बजेट सुमारे 280 कोटी इतका आहे. ज्यामधील  30 कोटी इतकी रक्कम चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी वापरली गेली आहे.  

धुरंधर

Dhurandhar

तसेच चित्रपटात अभिनेता रणवीर सिंहने 50 कोटी, संजय दत्त यांनी 10 कोटी, अक्षय खन्नाने 3 कोटी, आर माधवनने 9 कोटी, अर्जुन रामपालने 1 कोटी तर सारा अर्जुनने 1 कोटी रुपये इतकी फिज घेतली आहे.  

धुरंधर

Dhurandhar

चित्रपटाबद्दल बोलायचे झाले तर हा एक स्पाय थ्रिलर चित्रपट आहे. जो 3 तास 5 मिनिटे लांबीचा आहे. अद्याप या चित्रपटाला सेन्सोर बोर्ड कडून परवानगी मिळालेली नाही. पण हा मल्टीस्टारर चित्रपट येत्या 5 डिसेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.  

कठीण परिस्थितीत प्रेमाचा विजय; स्वतःच केली लग्नाची बोलणी; गिरीजा ओकची अनोखी लव्ह स्टोरी

