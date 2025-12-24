English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • मुंबईकरांचा वर्षाचा शेवटही गर्दीतच! पुढले 7 दिवस संघर्षाचे; कोकण, पुण्यातून ये-जा करणाऱ्यांनाही फटका

मुंबईकरांचा वर्षाचा शेवटही गर्दीतच! पुढले 7 दिवस संघर्षाचे; कोकण, पुण्यातून ये-जा करणाऱ्यांनाही फटका

Train Updates: मध्य रेल्वेने जाहीर केलेला हा विशेष ब्लॉक एक दोन दिवस नसून तब्बल सात दिवस असणार आहे. यामुळे प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होणार आहेत. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Dec 24, 2025, 10:48 AM IST
twitter
1/8

पुढले सात दिवस संघर्षाचे...

trainupdates

मुंबईकरांसाठी पुढले सात दिवस संघर्षाचे असणार आहेत. कोकण, पुण्याला ये-जा करणारेही अडकणार असं दिसत आहे. नेमकं घडणार काय जाणून घ्या सविस्तर...

twitter
2/8

स्पेशल पॉवर ब्लॉक

trainupdates

पनवेल रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील विविध देखभाल आणि अभियांत्रिकी कामांसाठी मध्य रेल्वेमार्फत 24 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 30 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत स्पेशल पॉवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. 

twitter
3/8

आठवडाभर फटका

trainupdates

या आठवडाभराच्या ब्लॉकच्या अवधीत कोकण रेल्वे मार्गावरील अनेक मेल-एक्स्प्रेसचे वेळापत्रक कोलमडणार आहे.   

twitter
4/8

कोणत्या मार्गांवर असणार ब्लॉक?

trainupdates

अप-डाऊन मेल लाईन्स, अप-डाऊन लूप लाईन्स, अप-डाऊन कर्जत लाईन्स, पनवेल स्थानकातील इंजिन रिव्हर्सल लाईन्स आणि प्लॅटफॉर्म 6 व 7 या मार्गांवर ब्लॉक असेल.

twitter
5/8

कोणती कामं केली जाणार?

trainupdates

पनवेल-कळंबोली कोचिंग कॉम्प्लेक्सशी संबंधित अडथळे दूर करणे, पनवेल येथील पॉइंट क्रमांक 101 बी 4.5 मीटरने दिवा दिशेने सरकवणे, प्लॅटफॉर्म क्रमांक 5/6 आणि 7/8 दरम्यान पादचारी पुलाच्या गर्डरचे लाँचिंग तसेच स्टीलचे खांब व क्रॉस गर्डर उभारणे अशा कामांसाठी ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.   

twitter
6/8

मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकावर परिणाम

trainupdates

या ब्लॉकचा कोकण रेल्वे मार्गासह पुणे आणि सोलापूरच्या दिशेने ये-जा करणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेसच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.   

twitter
7/8

या गाड्यावर होणार परिणाम

trainupdates

त्यात मंगळुरू जंक्शन-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, सीएसएमटी-करमाळी एक्स्प्रेस, एलटीटी-करमाळी एक्स्प्रेस, एर्नाकुलम-हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस, एलटीटी-मडगाव एक्स्प्रेस, तिरुवनंतपुरम-एलटीटी सुपरफास्ट एक्स्प्रेस, एर्नाकुलम-पुणे एक्स्प्रेससारख्या गाड्यांचा समावेश असेल.   

twitter
8/8

प्रवाशांची गैरसोय

trainupdates

याचप्रमाणे दौंड-अजमेर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस, तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस, सोलापूर-एलटीटी एक्स्प्रेस, दौंड-ग्वाल्हेर एक्स्प्रेस या गाड्यांचा समावेश असणार आहे. ब्लॉकमुळे प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत.)

twitter
पुढील
अल्बम

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

पुढील अल्बम

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त &#039;यांचा&#039; पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार

नवं वर्ष, नवे नियम पण सगळ्यांनाच आर्थिक फटका! फक्त 'यांचा' पगार 1 जानेवारीपासून वाढणार 11
सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य

सकाळी माणूस अन् संध्याकाळ होताच बनतात सरडा! संपूर्ण गाव दहशतीत, वैज्ञानिकही उलगडू शकले नाहीत हे रहस्य 11
जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत

जगातील TOP 10 स्वस्त देश.. या देशात पाऊल टाकताच भारतीय डायरेक्ट करोडपती होतात; खिशात फक्त 50 हजार रुपये पाहिजेत 11
डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता

डोंबिवलीत भव्य दिव्यांचा विश्वविक्रम! 2,50,000 रंगीत पणत्यांतून साकारली भारतमाता 8