तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटवर असते RBI ची नजर, 'या' 10 व्यवहारांवर Income Tax ची नोटीस येणारच!

तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटमधून पुढील 10 पैकी व्यवहार झाल्यास तुम्हाला इनकम टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते.

Pravin Dabholkar | Oct 23, 2025, 07:12 AM IST
Income Tax Notice: तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटमधून पुढील 10 पैकी व्यवहार झाल्यास तुम्हाला इनकम टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते.

तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटवर असते RBI ची नजर, 'या' 10 व्यवहारांवर Income Tax ची नोटीस येणारच!

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

income tax notice:आजकाल बहुतेक लोकांकडे एकापेक्षा जास्त बचत खाती असतात पण यातील काही व्यवहार कर विभागाच्या लक्षात येऊ शकतात. स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन (SFT) अंतर्गत सामान्य व्यक्तींचेही व्यवहार तपासले जातात. तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटमधून पुढील 10 पैकी व्यवहार झाल्यास तुम्हाला इनकम टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते.

उच्च क्रेडिट कार्ड देयके भरणे

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

कमी उत्पन्न दाखवणाऱ्या व्यक्तीने दरमहा लाखोंचे क्रेडिट कार्ड बिल भरल्यास विभागाला शंका येते. हे तुमचे वास्तविक उत्पन्न लपवले असल्याचे सूचित करते आणि SFT मध्ये नोंदले जाते.

वारंवार मोठे रोख व्यवहार

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

लाखोंची रोख रक्कम वारंवार जमा किंवा काढली गेल्यास, कारण नसल्यास ते संशयास्पद ठरते. आरबीआयचे नियम ₹१० लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक व्यवहारांना ट्रॅक करतात.

महागड्या मालमत्तेचे खरेदी-विक्री व्यवहार

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

₹३० लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या जमिनी किंवा घराच्या खरेदी-विक्रीची माहिती स्वयंचलितपणे कर विभागाकडे पाठवली जाते. बचत खात्यातून पैसे हस्तांतरित केल्यास SFT मध्ये दिसते.

परदेशातील खर्च

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

विदेश भ्रमण, शिक्षण किंवा फॉरेक्स कार्डवर ₹१० लाखांहून अधिक रक्कम खर्च केल्यास ही माहिती SFT अहवालात येते. बचत खात्यातून पैसे काढले असल्यास विभाग तपासतो.

निष्क्रिय खात्यात अचानक मोठे हस्तांतरण

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

जुने किंवा वापर न झालेले खाते अचानक लाखोंची रक्कम मिळाल्यास ते संशयास्पद वाटते. आरबीआय बँकांना अशा खात्यांची निगरानी करण्यास सांगते.

व्याज किंवा लाभांशातील त्रुटी

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

बँक FD, म्युच्युअल फंड किंवा शेअरमधील व्याज/लाभांश ITR मध्ये न दाखवल्यास विभागाची स्वयंचलित प्रणाली ते ओळखते. SFT मध्ये हे स्पष्टपणे नोंदले जाते.

बहुविध खात्यांमधील लपलेले उत्पन्न

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

अनेक बचत खात्यांमधील व्याज किंवा व्यवहार PAN-आधार लिंकिंगद्वारे शोधले जातात. एकत्रित रक्कम ₹१० लाख ओलांडल्यास नोटीस येते.

अपरिचित स्रोताची मोठी रक्कम

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

मित्र, नातेवाईक किंवा भेट म्हणून आलेली मोठी रक्कम, पुरावा नसल्यास 'अघोषित उत्पन्न' ठरते. बचत खात्यात जमा झाल्यास SFT ट्रिगर होते.

थर्ड पार्टी व्यवहार:

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

इतर व्यक्तीच्या वतीने बचत खात्यातून पैसे हस्तांतरित केल्यास ते बेनामी किंवा मनी लॉन्ड्रिंगसारखे वाटते. आरबीआय अशा व्यवहारांना ट्रॅक करते.

SFT मार्गे विभागाची निरीक्षण प्रक्रिया

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

बँका, पोस्ट ऑफिस आणि वित्तीय संस्था रोख जमा, मालमत्ता व्यवहार, गुंतवणूक इत्यादींची माहिती PAN-आधारशी जोडून अहवाल सादर करतात. हे करचोरी रोखण्यासाठी आहे.

नोटीस टाळण्यासाठी उपाय

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

सर्व व्यवहार दस्तऐवजी ठेवा, ITR मध्ये पूर्णपणे उघड करा आणि डिजिटल पेमेंट्सचा वापर करा. SFT मधील माहिती Form 26AS मध्ये दिसते, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते.हे नियम सामान्य नागरिकांना कर पालनासाठी मदत करतात. अधिक माहितीसाठी आयकर विभागाच्या वेबसाइटचा संदर्भ घ्या.

आरबीआयचे नियम काय आहेत?

transactions from your savings account get an income tax notice Know RBI rules

आरबीआय बँकांना निर्देश देते की बचत खात्यात एका आर्थिक वर्षात ₹१० लाखांपेक्षा जास्त रोख जमा झाल्यास किंवा काढली गेल्यास ती माहिती आयकर विभागाकडे नोंदवावी लागते. याशिवाय, एका व्यवहारात ₹५०,००० पेक्षा जास्त रोख जमा करताना PAN क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. हे नियम करचोरी रोखण्यासाठी आहेत आणि बँका दरवर्षी SFT अहवाल सादर करतात.

