तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटवर असते RBI ची नजर, 'या' 10 व्यवहारांवर Income Tax ची नोटीस येणारच!
Pravin Dabholkar | Oct 23, 2025, 07:12 AM IST
Income Tax Notice: तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटमधून पुढील 10 पैकी व्यवहार झाल्यास तुम्हाला इनकम टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते.
income tax notice:आजकाल बहुतेक लोकांकडे एकापेक्षा जास्त बचत खाती असतात पण यातील काही व्यवहार कर विभागाच्या लक्षात येऊ शकतात. स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन (SFT) अंतर्गत सामान्य व्यक्तींचेही व्यवहार तपासले जातात. तुमच्या सेव्हिंग अकाऊंटमधून पुढील 10 पैकी व्यवहार झाल्यास तुम्हाला इनकम टॅक्स विभागाची नोटीस येऊ शकते.
उच्च क्रेडिट कार्ड देयके भरणे
वारंवार मोठे रोख व्यवहार
महागड्या मालमत्तेचे खरेदी-विक्री व्यवहार
परदेशातील खर्च
निष्क्रिय खात्यात अचानक मोठे हस्तांतरण
व्याज किंवा लाभांशातील त्रुटी
बहुविध खात्यांमधील लपलेले उत्पन्न
अपरिचित स्रोताची मोठी रक्कम
थर्ड पार्टी व्यवहार:
SFT मार्गे विभागाची निरीक्षण प्रक्रिया
नोटीस टाळण्यासाठी उपाय
