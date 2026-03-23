  • महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट!

महाराष्ट्राबाहेर जाऊन ₹10000 हून कमी खर्चात स्वर्गाहून सुंदर ठिकाणांना द्या भेट!

Budget Travel Destinations : फिरण्याचा एक कमाल मंत्र, एक ठिकाण निवडा, खर्च ठरवा आणि तिथं मनसोक्त आनंद लुटा... अशी आनंददायी ठिकाणं कोणती माहितीये? ही घ्या कमी गर्दीच्या ठिकाणांची यादी...   

Sayali Patil | Mar 23, 2026, 03:29 PM IST
10 हजारांचं बजेट

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

Budget Travel Destinations : भटकंतीची आवड अनेकांनाच असते. मात्र या भटकंतीसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा पाहिला की भल्याभल्यांना घाम फुटतो. असं होणं टाळता येऊ शकतं ते म्हणजे उत्तम नियोजन आणि काही सोप्या उपायांनी. भारतात अशी काही ठिकाणं आहेत, जिथं किमान खर्चात फिरता येतं. फक्त एकच करायचं 5 ठिकाणांऐवजी एक केंद्रस्थानी असणारं ठिकाण निवडायचं आणि त्याच्या आजुबाजूला मनसोक्त हिंडायचं. ही घ्या अशाच ठिकाणांची यादी... जिथं 10 हजारांचं बजेटही पुरेसं आहे.   

जैसलमेर

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

सांस्कृतिक वारसास्थळ असणारं राजस्थानातील जैसलमेरसुद्धा 10 हजारांच्या खर्चात फिरता येतं. इथं वाळवंटात राहण्याचा आनंद घेता येतो.     

तवांग

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

एक अतिशय शांत आणि सुंदर असं हे गिरीस्थान. इथवर पोहोचण्याचा प्रवास तसा मोठा. रेल्वे आणि विमानप्रवासानं इथं पोहोचला येतं. तवांगमध्ये अनेक होमस्टे असल्या कारणानं इथं राहण्याचा खर्चही कमीच येतो. गुवाहाटीहून विमाननं इथं आल्यासही कमी खर्चात हा प्रवास होतो.   

कौसानी

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

हिमालयाच्या पायथ्याशी असणारं एक सुरेख ठिकाण म्हणजे कौसानी. हे ठिकाण कोणा एका पोस्टकार्डाहून कमी नाही. दिल्लीहून इथं पोहोचणं सोपं. जो खर्च साधारण 1500 ते 2000 रुपयांपर्यंत येतो. तिथं होम स्टे आणि स्थानिक हॉटेलं राहण्या- खाण्यापिण्यासह फिरण्याचीही सुविधा पुरवतात.   

हेमिस

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

लेहमधील एक अतिशय छोटंसं असं हे ठिकाणं. मनाली ते लेह असा बसप्रवास करत इथं पोहोचता येतं. विमानानं लेहमध्ये पोहोचूनही हेमिस गाठता येतं. इथं राहणं, खाणंपिणं आणि फिरण्याचा खर्च 10 हजारांमध्ये बसवता येतो.   

कुल्लू

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

हिमाचल प्रदेशातील एक लोकप्रिय ठिकाण असणारं कुल्लू 10 हजारांच्या खर्चात 3 ते 4 दिवस मुक्काम करत भटकता येतं. इथं रशोल आणि कसोललाही भेट देता येते.   

मुल्की

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

कर्नाटकातील हे एक सुंदर किनारपट्टी गाव. सर्फिंगचा आनंद आणि रितसर प्रशिक्षण इथं घेता येतं. स्थानिकांकडूनच इथं राहण्यासाठीच्या आणि खाण्यापिण्याच्या सुविधा किमान दरात पुरवल्या जातात.   

वर्कला

travel budget destinations in India trip under 10000 rupees destinations list

किनारपट्टी शहर अशी ओळख असणाऱ्या वर्कलाचा अनुभवही किमान खर्चात घेता येतो. इथं केरळातील त्रिवेंद्रमहून 50 ते 100 रुपयांमध्ये रेल्वेमार्गानं जाता येतं. इथं राहण्यासाठीही अनेक किफायतशीर होम स्टेचे पर्याय आहेत.      

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

&#039;धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ?

'धुरंधर 2’ मध्ये जसकीरतच्या बहिणीची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री कोण ? 8
नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो?

नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो?

नोकरीत 3.5 हजार कमवणारा तरुण शेतीतून कमवतोय साडेतीन कोटी... सातऱ्यात कसली शेती करतो? 9
SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा?

SIP Calculation: 25 व्या वर्षी 15000 की 35 व्या वर्षी 45000? कोणती गुंतवणूक देते जास्त फायदा? 9
आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या!

आशिया खंडातील सर्वात रुंद बोगदा पुण्यात, मुंबईकरांना याचा कसा होणारेय फायदा? जाणून घ्या! 9