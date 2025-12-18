English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतात कुठंय हाडं गोठवणारं शीत वाळवंट? इथं सूर्याचा दाह नव्हे, थंडीचा जबर कडाका दाखवतो जगण्याचा संघर्ष!

Travel Facts did You Know : भारतभ्रमण करण्याचं स्वप्न फिरस्ती, भटकंतीची आवड असणाऱ्या प्रत्येकाच्याच यादीत काही अशी ठिकाणं असतात, जिथं जाण्यासाठी ही मंडळी जीवाचा आटापिटा करतात.   

Sayali Patil | Dec 18, 2025, 02:32 PM IST
वाळवंट

Travel Facts did You Know : वाळवंट... साधारण वाळवंट म्हटलं, की अनेकांच्याच डोळ्यांसमोर वालुकामय प्रदेश, उष्ण वातावरण, तप्त सूर्यकिरणं आणि जवळपास चटके देणारी वाळू असंच चित्र उभं राहतं. हे वाळवंट अनेकदा इतकी भीषण परिस्थिती दाखवून जातं, की इथं कोण राहत असेल? इथं पाणीपुरवठा कसा होत असेल? असे एक ना अनेक भाबडे प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले जातात.   

शीत वाळवंट

भारतात जसं उष्ण, अतिशय तप्त असं वाळवंत आहे हे सर्वांनात माहितीये. पण, याच भारत देशात एक शीत वाळवंटसुद्धा आहे, याची अनेकांना कल्पनाच नाही. हे एक असं ठिकाण आहे, जिथं उष्णता नव्हे तर अतिशय कडाक्याची थंडी हाडं गोठवते आणि डोळ्यांसमोर उभा राहतो जगण्याचा खरा संघर्ष.   

वालुकामय प्रदेश

भारतात असणाऱ्या या शीत वाळवंटाच्या दिशेनं हल्ली अनेक प्रवासवेड्या मंडळींचा या गारठवणाऱ्या वालुकामय प्रदेशाच्या दिशेनं ओघ असल्याचं दिसून येतो. मुळात इथवर पोहोचण्याचा प्रवासही अतिशय खडतर असल्यानं इथं पोहोचणं हासुद्धा अनेकांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पाच ठरतो.   

शीत वाळवंट

देशातील हे शीत वाळवंट आहे, अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या लडाखमध्ये. हिमालयन पर्वतरांगांच्या क्षेत्रात येणारं हे शीत वाळवंट बाराही महिने प्रचंड थंड असतं. समुद्रसपाटीपासून या ठिकाणाची उंची आणि इथं वाहणारी कोरडी हवा या वाळवंटातील जगणं आणखी आव्हानात्मक करत असते. 

लडाख

लडाखलाच शीत वाळवंट किंवा Cold Desert असं म्हणतात. तिथं थंडीच्या दिवसात तापमान उणे 20 अंशांच्याही खाली येतं. जाणून आश्चर्य वाटेल पण, लडाखच्या या वाळवंटात पांढरीशुभ्र वाळू असून ती पूर्णत: गारठलेली असते. 

नुब्राचं खोरं

लडाखमधील शीत वाळवंट म्हणजे लेह, नुब्राचं खोरं, दिस्कीत, हुंदेर, पँगाँग लेक या भागांचा समावेश होतो. लडाखमध्ये काही ठिकाणी संपूर्ण वालुकामय शीत वाळवंट, कुठं खडकाळ वालुकामय प्रदेश आणि कुठं कोरडं खोरं पाहायला मिळतं. 

बर्फवृष्टी

बर्फवृष्टी हा येथील वातावरणात आर्द्रदेचा मुख्य स्त्रोत असून, इथं असणारी हवा विरळ असून, त्यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी तुलनेनं कमी असते. इथं येणारी सूर्यकिरणं अतिशय बोचरी असून, शरीराला त्यांचा दाह जाणवला तरीही हा प्रदेश मात्र थंडच राहतो.   

आव्हानात्मक रस्ते

लडाखचे आव्हानात्मक रस्ते आणि तिथं सुटणारा सोसाट्याचा वारा पाहता इथवर पोहोचणं हा एक अविस्मरणीय प्रवास असून, या भागांमध्ये राहणाऱ्या अतिशय विरळ लोकवस्तीचा दैनंदिन जगण्यासाठीचा संघर्ष तिथं जाणाऱ्या प्रत्येकाच्याच मनात असंख्य प्रश्न निर्माण करून जातो. 

