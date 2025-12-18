भारतात कुठंय हाडं गोठवणारं शीत वाळवंट? इथं सूर्याचा दाह नव्हे, थंडीचा जबर कडाका दाखवतो जगण्याचा संघर्ष!
Travel Facts did You Know : भारतभ्रमण करण्याचं स्वप्न फिरस्ती, भटकंतीची आवड असणाऱ्या प्रत्येकाच्याच यादीत काही अशी ठिकाणं असतात, जिथं जाण्यासाठी ही मंडळी जीवाचा आटापिटा करतात.
Sayali Patil | Dec 18, 2025, 02:32 PM IST
1/8
वाळवंट
Travel Facts did You Know : वाळवंट... साधारण वाळवंट म्हटलं, की अनेकांच्याच डोळ्यांसमोर वालुकामय प्रदेश, उष्ण वातावरण, तप्त सूर्यकिरणं आणि जवळपास चटके देणारी वाळू असंच चित्र उभं राहतं. हे वाळवंट अनेकदा इतकी भीषण परिस्थिती दाखवून जातं, की इथं कोण राहत असेल? इथं पाणीपुरवठा कसा होत असेल? असे एक ना अनेक भाबडे प्रश्नसुद्धा उपस्थित केले जातात.
2/8
शीत वाळवंट
3/8
वालुकामय प्रदेश
4/8
शीत वाळवंट
5/8
लडाख
6/8
नुब्राचं खोरं
7/8